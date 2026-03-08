Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

águas de março

Alerta de tempestade reforça chegada de frente fria em MS

Em duas horas, a temperatura na Capital despencou 6°C devido à chegada das chuvas

Karina Varjão

Karina Varjão

08/03/2026 - 14h30
Após uma onda de calor, altas temperaturas e períodos sem chuva, Mato Grosso do Sul entrou em alerta para chuvas intensas a partir deste domingo (8). 

Os alertas de perigo e perigo potencial emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçam a previsão do tempo que indica a chegada de uma frente fria vinda da região Sul do País, que deve derrubar as temperaturas em várias regiões a partir de segunda-feira (9). 

Com maior concentração na região norte do Estado, os maiores acumulados de chuva devem acontecer entre os dias 9 e 13 de março, consequência da grande quantidade de ar quente e úmido na região. 

No entanto, os alertas para chuvas intensas abrangem todos os municípios sul-mato-grossenses, com risco de acumulados de até 100 milímetros diários, acompanhados de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h. 

Há risco de alagamentos, descargas elétricas, corte de energia elétrica e queda de galhos em todo território, a princípio, até a próxima terça-feira (10). 

As orientações do Inmet são de não se abrigar embaixo de árvores ou placas de propaganda em caso de vendaval e desligar aparelhos elétricos em casos de tempestade, pois pode haver descarga de energia. 

As condições estão atreladas à formação de um novo ciclone no extremo sul da América do Sul, com efeitos que já começaram a ser sentidos nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina neste final de semana. 

A frente fria formada a partir deste ciclone avançou em direção ao norte, chegando no Paraná, Mato Grosso do Sul e grande parte da região Sudeste.

Consequência disso, é a chuva que começou no início desta tarde em várias cidades de MS, como na Capital, onde a chuva já derrubou árvores e alagamentos em bairros como no Jardim Noroeste.

Em menos de uma hora, já choveu um acumulado de 14,6 milímetros em Campo Grande, e a temperatura despencou de 29,5ºC  para 22,3ºC em duas horas. 

A chegada das chuvas ajuda a diminuir a temperatura. Em Campo Grande, onde a máxima chegou a 34ºC no último sábado, a maior temperatura ao longo da próxima semana não deve ultrapassar os 27ºC. 

As condições são esperadas ao longo de toda a semana. 

Frente fria

Grande parte do Brasil deve sentir os efeitos do avanço da massa de ar frio causado pelo ciclone. A partir deste domingo, a frente fria avança para o oceano, com impactos maiores sentidos no Rio Grande do Sul. 

Na região Sudeste do País, as chuvas tendem a aumentar ao longo da semana, como em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, as chuvas são esperadas especialmente no Triângulo Mineiro. 

Assim como em Mato Grosso do Sul, os avisos de chuvas intensas cobrem todos os  estados do País, com exceção de Alagoas e Sergipe.
 


 

Ivinhema

Ciclista morre atropelado por carro na MS-141

Vítima retornava do município de Angélica no momento do acidente, ocorrido próximo ao Córrego Azul

08/03/2026 09h15

Foto: Divulgação: Iviagora

José Antônio Dias Feitosa, de 39 anos, morreu  no início da noite deste sábado (7) após ser atingido por um carro em trecho da MS-141, em Ivinhema, interior do Estado.

Conforme o Portal IviAgora, José seguia de bicicleta no sentido ao município quando foi atingido por um veículo que estava na direção contrária.  Recentemente ele teria se mudado ao município de Angélica, distante cerca de 20 km. 

Ao ser questionado, o motorista disse que retornava de um ensaio de música realizado em uma chácara próxima e não conseguiu avistar o ciclista porque o farol de outros veículos teriam ofuscado sua visão. Com o impacto da colisão, o ciclista morreu no local.

Foto: Reprodução / Iviagora 

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência e realizar a sinalização do trânsito. O Corpo de Bombeiros também esteve no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Fatalidade

Jovem morre após colidir moto contra árvore em Dourados

José Leonir Souza Silva, de 27 anos, morreu na madrugada deste domingo

08/03/2026 08h30

Foto: Dourados News / Reprodução

José Leonir Souza Silva, de 27 anos, morreu na madrugada deste domingo (8), um grave acidente de trânsito na Avenida Marcelino Pires, região central de Dourados. 

Conforme o Portal Dourados News, o jovem, morador do bairro Estrela Verá, pilotava uma motocicleta modelo Biz quando perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra uma árvore.

José Leonir chegou a ser socorrido e levado ao Hospital da Vida (HV) mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 3h20 da manhã. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia. 

Números 

Em 2025, Mato Grosso do Sul registrou o maior número de mortes no trânsito desde 2017, considerando acidentes fatais em vias urbanas e rodovias estaduais.

Segundo o portal de estatística da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), ocorreram 394 mortes no trânsito no ano passado no Estado, 13 a mais que o número registrado em 2024.

Levando em conta os últimos 10 anos, 2025 fica atrás somente de 2016 e 2017, quando ocorreram 514 e 504 óbitos no trânsito, respectivamente.

Na Capital, a tendência não foi diferente. Em 2025, foram registradas 87 mortes no trânsito campo-grandense, um aumento de 26,09% em relação ao ano anterior, quando ocorreram 69. Novamente, o ano passado ficou atrás de 2016 e 2017, quando foram registradas 115 e 102 mortes, respectivamente.

