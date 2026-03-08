Alerta de tempestade reforça chegada de frente fria em MS

Chuvas são esperadas durante toda a semana em MS - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após uma onda de calor, altas temperaturas e períodos sem chuva, Mato Grosso do Sul entrou em alerta para chuvas intensas a partir deste domingo (8).

Os alertas de perigo e perigo potencial emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçam a previsão do tempo que indica a chegada de uma frente fria vinda da região Sul do País, que deve derrubar as temperaturas em várias regiões a partir de segunda-feira (9).

Com maior concentração na região norte do Estado, os maiores acumulados de chuva devem acontecer entre os dias 9 e 13 de março, consequência da grande quantidade de ar quente e úmido na região.

No entanto, os alertas para chuvas intensas abrangem todos os municípios sul-mato-grossenses, com risco de acumulados de até 100 milímetros diários, acompanhados de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h.

Há risco de alagamentos, descargas elétricas, corte de energia elétrica e queda de galhos em todo território, a princípio, até a próxima terça-feira (10).

As orientações do Inmet são de não se abrigar embaixo de árvores ou placas de propaganda em caso de vendaval e desligar aparelhos elétricos em casos de tempestade, pois pode haver descarga de energia.

As condições estão atreladas à formação de um novo ciclone no extremo sul da América do Sul, com efeitos que já começaram a ser sentidos nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina neste final de semana.

A frente fria formada a partir deste ciclone avançou em direção ao norte, chegando no Paraná, Mato Grosso do Sul e grande parte da região Sudeste.

Consequência disso, é a chuva que começou no início desta tarde em várias cidades de MS, como na Capital, onde a chuva já derrubou árvores e alagamentos em bairros como no Jardim Noroeste.

Em menos de uma hora, já choveu um acumulado de 14,6 milímetros em Campo Grande, e a temperatura despencou de 29,5ºC para 22,3ºC em duas horas.

A chegada das chuvas ajuda a diminuir a temperatura. Em Campo Grande, onde a máxima chegou a 34ºC no último sábado, a maior temperatura ao longo da próxima semana não deve ultrapassar os 27ºC.

As condições são esperadas ao longo de toda a semana.

Frente fria

Grande parte do Brasil deve sentir os efeitos do avanço da massa de ar frio causado pelo ciclone. A partir deste domingo, a frente fria avança para o oceano, com impactos maiores sentidos no Rio Grande do Sul.

Na região Sudeste do País, as chuvas tendem a aumentar ao longo da semana, como em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, as chuvas são esperadas especialmente no Triângulo Mineiro.

Assim como em Mato Grosso do Sul, os avisos de chuvas intensas cobrem todos os estados do País, com exceção de Alagoas e Sergipe.





