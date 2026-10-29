Alerta de temporais vale até domingo e prevê chuva forte em MS durante feriadão

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A previsão de temporais durante o feriadão de Finados colocou Mato Grosso do Sul em alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos para a ocorrência de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo. Em Campo Grande, a previsão indica pancadas de chuva e trovoadas no domingo (1º), enquanto o sábado (31) deve ter muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

A Defesa Civil de Campo Grande divulgou dois alertas amarelos nesta quinta-feira (29). O primeiro prevê chuva intensa entre as 23h de hoje e as 22h59 de sexta-feira (30). O segundo, para tempestades, começa às 23h de sábado e termina às 22h59 de domingo.

Os avisos indicam possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos. Há risco de queda de galhos, interrupção no fornecimento de energia, alagamentos e descargas elétricas. O alerta para tempestades também prevê possibilidade de granizo.

Segundo a previsão consultada para Campo Grande, as temperaturas devem variar entre 21°C e 30°C na sexta-feira, com chuva isolada. No sábado, os termômetros ficam entre 20°C e 31°C, com possibilidade de chuva isolada. No domingo, a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 33°C, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Corumbá, a previsão aponta chuva no sábado e no domingo, com temperaturas entre 21°C e 34°C no sábado e de 22°C a 39°C no domingo. As condições podem mudar ao longo dos próximos dias, por isso a orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas.

Como acionar

Em Campo Grande, ocorrências podem ser comunicadas à Defesa Civil pelo telefone 199. Para solicitar serviços, como remoção de árvores, o contato é o 156.

Se uma árvore cair sobre a fiação e houver risco de choque elétrico, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Durante tempestades, a recomendação é evitar abrigo sob árvores, não estacionar perto de torres ou placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.