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Alerta de temporais vale até domingo e prevê chuva forte em MS durante feriadão

Inmet indica precipitações de até 50 milímetros por dia, ventos intensos e possibilidade de graniz

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

29/10/2026 - 13h58
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A previsão de temporais durante o feriadão de Finados colocou Mato Grosso do Sul em alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos para a ocorrência de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo. Em Campo Grande, a previsão indica pancadas de chuva e trovoadas no domingo (1º), enquanto o sábado (31) deve ter muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

A Defesa Civil de Campo Grande divulgou dois alertas amarelos nesta quinta-feira (29). O primeiro prevê chuva intensa entre as 23h de hoje e as 22h59 de sexta-feira (30). O segundo, para tempestades, começa às 23h de sábado e termina às 22h59 de domingo.

Os avisos indicam possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos. Há risco de queda de galhos, interrupção no fornecimento de energia, alagamentos e descargas elétricas. O alerta para tempestades também prevê possibilidade de granizo.

Segundo a previsão consultada para Campo Grande, as temperaturas devem variar entre 21°C e 30°C na sexta-feira, com chuva isolada. No sábado, os termômetros ficam entre 20°C e 31°C, com possibilidade de chuva isolada. No domingo, a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 33°C, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Corumbá, a previsão aponta chuva no sábado e no domingo, com temperaturas entre 21°C e 34°C no sábado e de 22°C a 39°C no domingo. As condições podem mudar ao longo dos próximos dias, por isso a orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas.

Como acionar

Em Campo Grande, ocorrências podem ser comunicadas à Defesa Civil pelo telefone 199. Para solicitar serviços, como remoção de árvores, o contato é o 156.

Se uma árvore cair sobre a fiação e houver risco de choque elétrico, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Durante tempestades, a recomendação é evitar abrigo sob árvores, não estacionar perto de torres ou placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

DIA DE FINADOS

Cemitérios têm programação especial para o Dia de Finados em Campo Grande

Cronograma tem apresentação da Banda da Guarda Civil Metropolitana e celebrações religiosas durante o dia

29/10/2026 12h20

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Foto: Marcelo Victor / Arquivo

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Para celebrar o Dia de Finados, na próxima segunda-feira (02), os cemitérios públicos de Campo Grande terão programações especiais, com missas, apresentações da Banda da Guarda Civil Metropolitana e cultos religiosos.

Com objetivo de tornar o momento especial para aqueles que irão prestar homenagens aos entes queridos, a programção é organizada pela Gerência de Cemitério Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

A abertura dos portões será às 07h nos três cemitérios municipais: Santo Amaro, na Avenida Presidente Vargas, nº 1840; Santo Antônio, na Avenida Consolação, S/N; e São Sebastião, na Avenida Coronel Antonino, S/N.

A programação religiosa para católicos e evangélicos ocorrerá in loco em dois períodos, matutino e vespertino. Em parceria com a Arquidiocese de Campo Grande, a partir das 07h30 será celebrada a primeira missa, com um celebrante em cada unidade.

Em seguida acontecerão as apresentações da Banda da Guarda Civil Metropolitna, prevista para acontecer em três horários diferentes, apenas durante o período matutino, divididos para cada unidade da seguinte forma:

  • às 08h30, no Cemitério Santo Antônio;
  • às 09h15, no Cemitério Santo Amaro;
  • e às 10h, no Cemitério São Sebastião;

No período vespertino, em cada cemitério acontecerá a segunda missa, às 15h. E para a população evangélica, que também irá prestar homenagens ao seus entes queridos, a programação inclui um culto em cada um dos três cemitérios, previsto para às 16h.

Após o encerramento das atividades religiosas, as unidades ficarão abertas até às 17h, quando ocorrerá o fechamento dos portões.

Orientações

Segundo a Prefeitura de Campo Grande a entrada de veículos nos cemitérios estará proibida devido a grande circulação e movimentação durante o Dia de Finados.

Por isso, o recomendado é que idosos e pessoas com mobilidade reduzida que necessitam do deslocamento com veículos considerem visitar os espaços em dias anteriores ou posteriores à data para terem mais tranquilidade.

Além disso, recomenda-se ainda que os visitantes:

  • levem água para manter hidratação, em razão de altas temperaturas;
  • evitem pisar sobre túmulos, em respeito e prevenção de acidentes, bem como preservação do espaço;
  • uso do protetor solar e/ou repelente;
  • utilizem utensílios para proteger do sol como sombrinhas, bonés, chapéus, guarda-sol;

A programação planejada integra as ações da campanha intitulada 'Mês da Saudade 2026', que incentiva a doação de sangue em homenagem aos finados. O tema deste ano é “Em memória de quem partiu, doe sangue para quem luta para viver”, e seguirá até 30 de novembro.

O Hemosul permanece à disposição das pessoas interessadas em doar sangue e contribuir com a campanha.

DECRETADOS

Operação em Dourados prende membros de facções ligados a homicídios

Ao todo, foram cumpridos 22 mandatos de busca e apreensão e 20 mandatos de prisão

29/10/2026 11h45

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Indivíduos são suspeitos de integrarem facções criminosas que cometeram homicídios em Dourados

Indivíduos são suspeitos de integrarem facções criminosas que cometeram homicídios em Dourados Divulgação: Polícia Civil

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A Operação Decretados, deflagrada pela Sessão Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Regional de Polícia Civil de Dourados, cumpriu mandatos de busca e apreensão e de prisão relacionados a uma investigação, a qual apura o envolvimento de indivíduos da região com disputas entre facções criminosas. 

Ao todo, foram cumpridos 22 mandatos de busca e apreensão e 20 mandatos de prisão, sendo dez para indivíduos que estavam em liberdade, oito a presos que atuavam dentro de penitenciárias do Estado e promoviam ataques em Dourados e região, e mais dois mandatos de recaptura de indivíduos que tinham fugido do sistema prisional. 

Duas pessoas foram presas em flagrante, uma delas que já estava com mandado de prisão preventiva e o padrasto de um dos investigados, que foi localizado com um revólver calibre 38 na residência. 

No local, também foram localizados aproximadamente 2 quilos de entorpecentes, além de objetos como balança e outros itens para comercialização de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação é realizada desde julho, quando crimes dolosos contra a vida, envolvendo disputa entre facções, se intensificaram na cidade. Praticamente todos os investigados têm relacionamento com homicídios consumados e tentados na região.

"Então nós acreditamos que essa operação tenha sido um importante passo na repressão a essa disputa de facções que está acontecendo aqui na cidade e que nós possamos, a partir dos elementos obtidos, como aparelhos celulares, anotações e outras informações, decorrentes também do depoimento e dos interrogatórios realizados, avançar ainda mais na apuração contra esses grupos criminosos" disse Lucas Veppo, delegado da  Polícia Civil de Dourados.

A ação contou com o apoio de diversas unidades, como Defron, SIGs de Ponta Porã, Fátima do Sul, Naviraí, 1º e 2° DP de Dourados, Garras, Denar, GOE, DOF, Força Tática do 3º Batalhão, CGPA, Delegacia de Polícia de Rio Verde de Mato Grosso, Polícia Penal e Polícia Civil do Mato Grosso através de unidades da Regional de Primavera do Leste.

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