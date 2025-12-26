Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Alerta vermelho e onda de calor atingem parte do estado neste fim de semana

Porção leste sul-mato-grossense deve ser a mais afetada pelas altas temperaturas

Alison Silva

Alison Silva

26/12/2025 - 17h45
Passadas as festividades natalinas, Mato Grosso do Sul deve enfrentar uma onda de intenso calor e altas temperaturas neste final de semana, é o que indicam as projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além do clima típico de verão, com alternância entre períodos de sol, calor intenso e pancadas de chuva, 10 municípios da região leste e nordeste terão de lidar com as altas temperaturas ao menos até a próxima segunda-feira (29). 

Neste feriado de Natal, Água Clara registrou 37.8°C, nono município mais quente do país. Além disso, em Paranaíba, os termômetros marcaram 37.3°C, enquanto em Três Lagoas, a temperatura chegou a 36.6°C, colocando as cidades sul-mato-grossenses entre as mais quentes do Brasil no último dia 25. 

Além das citadas, a onda de calor também deve atingir Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu    
Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul e Inocência.     

Em Dourados e Ponta Porã, porção sul do estado, os termômetros devem marcar  médias entre 25 °C e 32 °C, calor típico de verão com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Em Corumbá, o clima deve se estabelecer entre 24°C e 34°C com variação de sol e chuva e picos de alta temperatura que podem atingir a casa dos 36°C.

Coxim, Naviraí e Nova Andradina, as estimativas médias ficam entre 22 °C e 32 °C.

Saiba*

Ao longo da semana, a recomendação é de atenção redobrada aos avisos meteorológicos, sobretudo nos dias de maior instabilidade, além de cuidados com o calor intenso, como hidratação constante e proteção contra o sol. 

HOU HOU HOU

Quando desmontar a árvore de Natal?

Árvore de Natal deve ser montada exatamente quatro semanas antes do Natal; veja quando desmontá-la

26/12/2025 13h00

Dia de desmontar a árvore de Natal é 6 de janeiro

Dia de desmontar a árvore de Natal é 6 de janeiro Bruno Henrique/ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

O Natal é celebrado mundialmente e anualmente em 25 de dezembro. 

Muitas casas, comércios e empresas estão decorados com árvores de Natal, guirlandas, coelhos, pinhas, corações, flores, papai noel, pisca pisca, enfeites, bonecos de neve, entre outros. 

Com isso, surge a dúvida: as festividades natalinas encerram na noite de Natal?

A resposta é não. As festividades natalinas encerram no Dia de Reis, celebrado anualmente em 6 de janeiro. Portanto, a árvore de Natal e o presépio devem ser desmontados e guardados neste dia, que neste ano cai em uma terça-feira.

A data é marcada pela visita dos três reis magos – Belchior, Baltasar e Gaspar – ao reino, onde comunicam o nascimento de Jesus.

No Brasil, muitas regiões e culturas comemoram a data com festas tipicamente folclóricas chamadas de Folia de Reis ou Ternos de Reis.

De acordo com o catolicismo, a árvore de Natal deve ser montada no primeiro domingo do Advento, mais conhecido como quatro semanas antes do Natal. Em 2025, essa data caiu no dia 30 de novembro, em um domingo.

Com isso, a árvore fica exposta por 36 dias, de 30 de novembro a 6 de janeiro.

ÁRVORE DE NATAL

A árvore de Natal, além de ser um símbolo tradicionalmente associado às celebrações natalinas, carrega significados profundos que permeiam diversas culturas e tradições.

Em sua essência, representa a vida e a renovação, simbolizando a esperança em meio ao inverno, quando muitas árvores perdem suas folhas.

Decorar a árvore com luzes, enfeites e ornamentos coloridos também é uma forma de expressar a alegria e a beleza que a vida oferece.

Segundo uma antiga tradição alemã, a decoração de uma árvore de natal deve incluir 12 ornamentos para garantir a felicidade de um lar. Confira:

  • Casa: proteção
  • Coelho: esperança 
  • Xícara: hospitalidade
  • Pássaro: alegria    
  • Rosa: afeição
  • Cesta de frutas: generosidade 
  • Peixe: benção de Cristo
  • Pinha: fartura
  • Papai Noel: bondade  
  • Cesta de flores: bons desejos 
  • Coração: amor verdadeiro

pacote do bndes

Com desconto atípico, empreiteira capixaba vence licitação milionária em MS

A construtora Contek Engenharia ofereceu deságio de 5,8% sobre o valor máximo e vai faturar R$ 96 milhões para implantação de 23 km de asfalto

26/12/2025 12h40

Empreitera do Espírito Santo vai pavimentar trecho da rodovia que liga o distrito de Casa Verde (BR-267) à MS-040

Empreitera do Espírito Santo vai pavimentar trecho da rodovia que liga o distrito de Casa Verde (BR-267) à MS-040

Novata em Mato Grosso do Sul, a empreiteira capixaba Contek Engenharia, da cidade de Serra (ES), ofereceu desconto de 5,8% sobre o valor máximo estipulado no edital e venceu a licitação para implantação de quase 23 quilômetros de asfalto na MS-134, estrada que liga a BR-267 à MS-040, no município de Nova Andradina.

O edital previa investimento de até R$ 101,97 milhões para elaboração do projeto e a execução da obra. Porém, depois da apresentação de 20 lances enviados eletronicamente, a gigante Caiapó desistiu da disputa. Ela apresentou o valor de R$ 96,31 milhões, mas foi suplantada pela Contek, que ofereceu um valor um pouco menor, de R$ 96,06 milhões. 

O projeto faz parte do pacote de obras financiado com os R$ 2,3 bilhões que o BNDES emprestou ao Governo de Mato Grosso do Sul para implantação de 570 quilômetros de asfalto novo e recapeamento de outros 250 quilômetros. 

Pelo menos 15 licitações deste pacote de obras já foram concluídas e pela primeira vez o deságio supera os 3%. Em média, os descontos tem sido da ordem de 1%.

Mas, na maior das obras do pacote do BNDES, a pavimentação de 63 quilômetros da MS-320, entre Inocência e Três Lagoas, o deságio foi zero. 

A empreiteira SA Paulista chegou sozinha ao final da disputa e nem mesmo precisou oferecer desconto para sair vitoriosa. Ela vai faturar ao menos R$ 276,16 milhões pela obra. A mesma empresa havia concluído, em maio do ano passado, a parte inicial desta mesma rodovia, de quase 32 quilômetros, e faturado em torno de R$ 107 milhões.  

No caso da MS-134, porém, a situação foi um tanto diferente e chegou a ocorrer disputa real. Um consórcio de três empresas "pequenas", de Nova Andradina, entrou na disputa, mas foi inabilitado por não atender às exigências técnicas do edital. Entrou com recurso administrativo, mas não conseguir reverter o caso. 

E, assim como ela, outras 13 empreiteiras foram inabilitadas antes mesmo da fase de apresentação de propostas financeiras, conforme mostra a ata da licitação. Somente quatro seguiram no certame e na hora das propostas financeiras, a disputa ficou entre a goiana Caiapó e a construtora capixaba. 

A Caiapó, que participou em praticamente todas as licitações do pacote de obras do BNDES, mas não venceu nenhuma até agora. Porém, faz parte do consórcio que venceu a licitação para administrar durante os próximos 30 anos os 870 quilômetros da chamada Rota da Celulose (BR-262, BR-267 e MS-040).

Além disso, é responsável pela construção da BR-419, entre Rio Verde de Mato Grosso e Aquidauana, e integra o consórcio que está implantando os 13 quilômetros da alça de acesso da BR-267 à ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho. Somente por esta obra da rota bioceânica vai faturar R$ 472 milhões. 

TRECHO INICIAL

A licitação vencida agora pela Contek é relativa ao lote dois da MS-134, próximo ao distrito de Casa Verde, vilarejo localizado às margens da BR-267, entre as cidades de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul.  A pavimentação será fundamental para atender aos interesses da fábrica de celulose que a Bracell promete construir em Bataguassu. 

Ao todo, o trecho entre a MS-040 e a BR_267 tem em torno de 82 quilômetros. As obras para o restante da rodovia, de cerca de 50 quilômetros, ainda não têm data para serem licitadas. 

Oficialmente a empreiteira capixaba, que pela primeira vez será contratada pelo Governo do Estado, ainda não foi declarada vencedora. Porém, na chamada Ata de Contratação Eletrônica, já cumpriu todos os requisitos e foi declarada como a escolhida. 

Mas, esta não foi a primeira tentativa da Contek de entrar no mercado das obras públicas em Mato Grosso do Sul. Desde o começo do ano ela se inscreveu em pelo menos dez outras licitações, todas do pacote bancado com recursos federais. Em praticamente todas foi habilitada, mas em nenhuma avançou na apresentação de oferta financeira. 
 

