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INQUÉRITO

Funcionário público é investigado por fraude ao descumprir exclusividade com hospital

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito civil para apurar um possível caso de improbidade administrativa em Dourados

Felipe Machado

16/05/2026 - 14h00
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O Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito civil para investigar um caso suspeito de improbidade administrativa em Dourados, do qual um homem estaria trabalhando simultaneamente no Hospital Regional de Dourados (HRD) e no Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), onde teria prometido dedicação exclusiva.

De acordo com a portaria assinada pelo procurador Luiz Gustavo Mantovani, via Diário Oficial do órgão desta sexta-feira (15), a história começa a partir de uma denúncia de que uma pessoa estaria recebendo uma bolsa de residência multiprofissional (pós-graduação em formato de especialização para profissionais da saúde, exceto para médicos) de maneira irregular.

A investigação inicial constatou que o residente estava lotado no HU-UFGD, em função que determina dedicação exclusiva com carga horária semanal de 60 horas, conforme o Termo de Compromisso assinado em março do ano passado, no qual se comprometeu a não exercer outras atividades profissionais.

Porém, outras diligências também observaram que a mesma pessoa tinha vínculo simultâneo como nutricionista no Regional do município, com carga horária de 44 horas semanais, totalizando uma jornada de 104 horas semanais somando ambos os trabalhos, o que seria quase impossível cumprir após análise dos horários de cada complexo hospitalar.

“A análise das folhas de frequência fornecidas pelos hospitais revela que os intervalos intrajornadas são mínimos (frequentemente de poucos minutos e, no máximo, uma hora entre a saída de um hospital e a entrada em outro), o que compromete a natureza pedagógica da residência e a boa-fé administrativa”, aponta.

“Ao aceitar a bolsa, o residente é remunerado para não exercer outra atividade, de modo que o recebimento de bolsa pública federal sob "falsas condições" (descumprimento da exclusividade pactuada) enquanto percebe remuneração de outro cargo pode caracterizar ato de improbidade administrativa”, complementa o procurador.

Por conta disso, um inquérito civil foi instaurado para “investigar a eventual prática de ato de improbidade administrativa em razão do recebimento irregular de bolsa de residência em regime de dedicação exclusiva pelo nutricionista A.A.S.J, acumulada com vínculo remunerado no Hospital Regional de Dourado”.

Ainda, o procurador determinou que o investigado tenha 15 dias para apresentar sua defesa, além de responder três perguntas para esclarecer o caso:

  1. Considerando o somatório de carga horária de 104 horas semanais entre a residência no HU-UFGD e o vínculo no HRD, como justifica a viabilidade física e mental de exercer ambas as funções com intervalos de repouso mínimos?
  2. O vínculo remunerado com o HRD foi informado à coordenação do Programa de Residência do HU-UFGD?
  3. Tem ciência de que o pagamento da bolsa foi baseado em uma premissa de exclusividade que não estava sendo cumprida?

Vale destacar que improbidade administrativa é toda conduta ilegal, desonesta ou imoral praticada por agente público contra a administração pública, conforme consta na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992). Por se tratar de uma infração civil e política, não um crime, o ato não acarreta reclusão.

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bracell

Gigante da celulose toma empréstimo bilionário para reflorestamento em MS

Financiamento de R$ 1,5 bilhão está sendo concedido pelo BTG Pactual para o plantio de 54 mil hectares de eucaliptos na região de Batagussu

16/05/2026 12h30

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A Bracell prevê a instalação de uma fábrica em Bataguassu e terá necessidade de cerca de 300 mil hectares de florestas

A Bracell prevê a instalação de uma fábrica em Bataguassu e terá necessidade de cerca de 300 mil hectares de florestas

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À espera de licença para instalação de uma nova fábrica de celulose em Bataguassu, a empresa Bracell, controlada pelo grupo asiático Royal Golden Eagle (RGE), de Singapura, tomou um empréstimo de R$ 1,5 bilhão junto ao BTG Pactual para o plantio de mais 54 mil hectares de florestas de eucalipto em Mato Grosso do Sul.

A previsão mais recente do Governo do Estado é de que em maio seja concedida a licença de instalação e a construção da fábrica comece ainda em 2026.  E, após investimentos da ordem de R$ 16 bilhões entre em operação após 38 meses de obras.

De acordo dom o projeto inicial, serão produzidas em torno de 2,8 milhões de toneldas de celulose por ano,  inclusível solúvel. Essa produção demandará em torno de 300 mil hectares de eucaliptos. Ou seja, o empréstimo de R$ 1,5 bilhão do BTG será suficiente para o plantiou de menos de 20% daquilo que será necessário para o consumo do fábrica. 

O financiamento integra o segundo leilão do Eco Invest Brasil, um programa do Governo Federal para atrair investimenos estrangeiros e privados à recuperação de áreas degradadas.  Por este programa, o tesouro federal oferece aos bancos recursos a um custo baixo (1% ao ano), exigindo em contrapartida que eles alavanquem esse dinheiro com captação de recursos privados.

Do total ofertado pelo banco, de R$ 4,9 bilhões, formado por 40% de recursos do Tesouro Nacional e o restante captado junto a investidores, o compromisso é viabilizar a restauração de 164 mil hectares, transformando essas áreas em sistemas de produção agropecuária e florestal.

O contrato firmado com a Bracell foi o primeiro assinado dentro dessa iniciativa e representa cerca de um terço da área total prevista pelo banco. 

ELO COM SP

Antes de definir a região da Bataguassu como local para instalação de sua nova indústria, a Bracell planejava construir sua fábrica em Água Clara, onde iniciou o plantio de pelo menos 50 mil hectares ainda em 2021.

Estas florestas, porém, serão industrializadas na fábrica de Lençóis Paulista (SP). Na última terça-feira (12) a câmara de vereadores de Três Lagoas aprovou a doação de quase nove hectares para que empresa construa um porto às margens do Rio Sucuriu. 

Deste porto será escoada a madeira rumo ao terminal de Pederneiras, próximo à fábrica em São Paulo. A previsão é de que sejam investidos R$ 97 milhões na instalação desta infraestrutura, que terá capacidade para operar até 24 horas por dia. 

Como contrapartida, a empresa deverá investir ao menos R$ 3 milhões em obras de infraestrutura pública no Parque da Cascalheira. O projeto prevê a geração de cerca de 200 empregos durante as obras e 130 postos de trabalho diretos na fase operacional.

A madeira a ser extraída na região de Água Clara será levada em caminhões até o porto e de lá seguirá em barcaças pela hidrovia ParanáTietê, evitando que as carretas percorram os quase 400 quilômetros que separam Três Lagoas de Lençóis Paulista. 

Após ser indagada pelo Correio do Estado se a construção do porto em Três Lagoas seria indicativo de um possível adiamento da construção da fábrica de Bataguassu, a Bracell enviou nota dizendo que  "o projeto industrial de uma futura fábrica em Bataguassu possui logística própria, baseada em floresta plantada no entorno da unidade, não havendo relação ou conflito com a iniciativa em Três Lagoas". 

(Com informações do Portal da Celulose)

IMUNIZAÇÃO

Capital dá início à vacinação em drive-thru contra a gripe

Estrutura montada no centro de Campo Grande disponibiliza mil doses contra Influenza para toda a população na modalidade drive-thru e a pé até a próxima quinta-feira

16/05/2026 11h30

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Noysle Carvalho

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O plantão de vacinação contra Influenza na modalidade drive-thru iniciou neste sábado (16) na Capital. Promovido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), o atendimento segue até as 19h e continuará até a próxima quinta-feira (21).

A estratégia de vacinação acontece no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 14 de Julho, com entrada no drive-thru pela Rua 26 de Agosto. A vacinação está disponível para toda a população sul-mato-grossense desde ontem e por isso a estratégia iniciou já neste sábado.

Segundo o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, estão previstas a aplicação de mil doses para hoje e com expectativa de atingir 10 mil pessoas vacinadas durante toda a ação. "O planejamento é atender a média de 800 a 1.200 doses no final de semana, e durante a semana manter essa faixa também de 700 doses".

Estrutura foi montada no Quartel do Corpo de Bombeiros no centro de Campo Grande - Foto: Noysle Carvalho

No local é possível receber a imunização por meio do drive-thru, sem precisar descer do veículo, como também ocorre o atendimento para aqueles que chegam a pé. Moraes reforça que a imunização está disponível para todos, mas que é importante que a população prioritária como idosos, crianças e gestantes não deixem de se vacinar e continuem comparecendo.

"A gente tá com um fluxo maior de idosos, mas fica o convite: a mãe que estiver passando com uma criança, que ainda não recebeu a sua vacina, compareça aqui, é rapidinho, pode ser pelo drive de carro, como também a pé, aqui a gente não vai deixar ninguém para trás".

Com a abertura para toda a população, os responsáveis por crianças estão comparecendo ao posto do CBMMS para receber a vacina e também aplicar a dose nos pequenos. Esse é o caso de Jaíne, mãe de uma bebê de nove meses.

Ao Correio do Estado, Jaíne contou que ela e o marido se vacinam anualmente, e dessa vez trouxeram a filha de nove meses, para tomar pela primeira vez a dose da vacina.

O vigilante de segurança, Isidoro Gomes relatou que não tomou a dose no ano passado, mas que neste ano conseguiu vir se vacinar e ressaltou a importância da imunização para prevenir as complicações que a Influenza pode causar. "É melhor prevenir do que remediar, né? Não queremos passar por isso, nem por doença nenhuma".

A modalidade de vacinação facilitou para a população como estratégia de ao sair de casa aproveitar e passar no drive-thru para receber a dose.

Linete, de 61 anos não teve tempo de tomar antes e relata que o dia e localização na região central influenciou na decisão. Ela e o marido saíram de casa para levar a sogra Creonice, de 87 anos, no médico e aproveitou a oportunidade.

"Antes faltou tempo, e é mais fácil no sábado, aqui é mais perto. Nós fomos levar ela [Creonice] no médico e aproveitamos passar aqui".

Segundo Frederico Moraes estão envolvidos na ação uma equipe de 20 agentes de saúde responsáveis por coletar os dados e aplicar a dose.

O tempo na fila dos carros é em média de 15 a 20 minutos, e durante a espera os agentes de saúde recolhem os dados necessários para vacinação, para a pessoa receber a dose depois sem precisar descer do veículo. Para os que vem a pé, há agentes de saúde realizando o cadastro e com a aplicação da dose logo ao lado.

Equipes do Corpo de Bombeiro Militar também participam da ação e estão gerenciando a entrada dos carros pela Rua 26 de Agosto, assim como a saída pela Rua 14 de Julho.

>> Serviço

Drive-thru de imunização contra Influenza

Público: Toda a população a partir de 6 meses de idade;
Hoje (16) e amanhã (17): 07h às 19h;
Segunda (18) a quinta-feira (21): 17h30 às 21h;
Local: Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, Rua 26 de Agosto, Centro.

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