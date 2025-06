Almir Sater recebe título de Embaixador do Pantanal em evento nacional em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Durante o Fórum LIDE COP-30, um evento palco de debates com líderes nacionais sobre as mudanças climáticas, realizado em Bonito (MS), o cantor, compositor e produtor rural Almir Sater foi homenageado com o título de Embaixador do Pantanal.

A honraria reconhece sua longa trajetória como representante da cultura pantaneira por meio da música, da preservação ambiental e da valorização das tradições regionais.

Com mais de 40 anos de carreira, Almir Sater se tornou um dos principais porta-vozes do modo de vida no Pantanal, traduzindo em suas canções e em sua atuação pública a alma da região.

“Mais do que notas em uma viola, ele carrega a essência de um modo de viver que respeita o tempo da natureza, valoriza as raízes e enaltece as belezas do nosso chão”, afirmou o comunicado oficial da homenagem.

O evento, que reuniu empresários, autoridades e especialistas em meio ambiente, teve como foco o papel do Brasil na COP-30 — Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas — e reforçou a importância de integrar cultura e sustentabilidade.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destacou a importância simbólica do título concedido a Sater.

“O Almir e a trajetória dele e da Paula significam muito para a natureza humana do pantaneiro. Quando a gente fala do Pantanal, vem muito além do ambiente, vem no jeito de ser. Vem uma maneira de pensar, comprometido com a preservação, com a produção, com a arte de ser pantaneiro”, afirmou Riedel.

Almir participou no painel sobre a contribuição da agroindústria para a sustentabilidade contando relatos pessoais sobre as transformações no Pantanal e a participação dos pantaneiros na conservação da região.

Já estou há 40 anos no Pantanal e, dentro dele, não vi muitas mudanças. Vimos, sim, mudanças no entorno, em volta dos municípios. O impacto que os municípios, por menor que sejam, causam no Pantanal. Mas dentro dele, o pantaneiro é um grande conservacionista. Temos muitos pantaneiros por aqui e, felizmente, o Pantanal continua sendo uma das regiões mais conservadas do planeta”, relatou.

Sater também comentou sobre desafios recentes da região como a seca que ocasionou queimadas em diversos pontos do Pantanal e destacou a atuação da Marinha, Exército e Aeronáutica, além do apoio do Governo do Estado e da União.

O cantor fechou a agenda cultural do encontro durante a noite de ontem com um show intimista e gastronomia regional.

A voz do Pantanal

Almir Sater é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e, além de cantor, realizou alguns trabalhos nas telas como ator e é compositor. Se tornou nacionalmente conhecido nos anos 1990, após aceitar alguns convites para representar “personagens de violeiro” em novelas.

Sua música tem influências da música paraguaia, com traços populares e eruditos e é um dos responsáveis pela preservação da viola de 10 cordas, atribuindo ao instrumento sofisticação, misturando estilos folk e rock com a música clássica e popular.

Em 2012, foi incluído na lista dos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão da revista Rolling Stones Brasil.

É dono de músicas marcantes como Tocando em Frente, Chalana, Jeito de Mato e Cabecinha no Ombro. Gravou com outros nomes marcantes da música brasileira, como Milton Nascimento, Chitãozinho e Xororó e Sérgio Reis.