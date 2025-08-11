Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Vigilância e saúde

Escorpião mata duas crianças e Estado diz que tem estrutura para atender vítimas

Só na primeira semana de agosto, uma menina e um menino, ambos de 8 anos, perderam a vida após serem picados pelo animal

Taynara Menezes

11/08/2025 - 18h20
Com a morte de duas crianças registradas na primeira semana de agosto, após serem picadas por escorpião, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) se diz preparada para atendimento contra o animal, com estrutura, monitoramento e soro antiescorpiônico, disponível nos 67 municípios de Mato Grosso do Sul, para atender as vítimas.

Apesar da fatalidade, o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental da SES,  Karyston Adriel Machado da Costa, destaca que ambos receberam o tratamento adequado e dentro do tempo recomendado.

“Infelizmente, perdemos duas crianças recentemente, o que reforça a importância de mantermos a vigilância ativa e o apoio técnico aos municípios. Estamos constantemente reforçando a estrutura da rede hospitalar com a disponibilização do soro antiescorpiônico, que está disponível em unidades de referência de todas as regiões, garantindo atendimento rápido e adequado em casos graves”, explicou.

Embora a maioria dos acidentes seja de baixa gravidade, os casos mais severos têm um perfil que exige atenção: 60% envolvem crianças menores de 10 anos. Só na primeira semana de agosto, duas crianças perderam a vida por picadas de escorpião.

No dia 3 de agosto, Valentina Macedo, de 8 anos, morreu após ser picada enquanto brincava com a irmã no quintal de casa, em Chapadão do Sul. A menina, internada desde 29 de julho, foi transferida para o Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande, mas não resistiu.

Em seguida, no dia 6 de agosto, Adryan Souza Martins, também de 8 anos, foi picado por um escorpião escondido dentro do tênis durante um casamento em Naviraí. Inicialmente atendido no hospital da cidade, foi transferido à UTI do Hospital Universitário de Dourados, onde faleceu.

Soro antiescorpiônico disponível em 67 municípios

Conforme a SES, o soro antiescorpiônico está disponível em unidades hospitalares de 67 municípios, incluindo o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) em Campo Grande, além de locais com alta incidência, como Três Lagoas, Corumbá e Dourados. A SES também mantém o Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), que oferece apoio técnico 24h a profissionais de saúde e à população.

O acompanhamento dos casos é feito pela Vigilância em Saúde Ambiental, com base em notificações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Além dos escorpiões, também são monitorados outros animais peçonhentos, como cobras e abelhas, que ganham maior atividade nos meses quentes.

“O Estado trabalha com um modelo de vigilância contínua e descentralizada. É importante entender que não é possível erradicar a população de escorpiões, mas podemos reduzir os riscos por meio da educação ambiental e práticas preventivas simples”, ressalta o biólogo Isaías Pinheiro.

Estatísticas 

Entre agosto e novembro, quando as temperaturas se elevam e a umidade aumenta, a incidência de acidentes sobe consideravelmente — uma tendência observada de forma consistente nos últimos anos. De acordo com a SES, somente em 2025, até julho, foram notificados 3.436 casos, com a expectativa de crescimento nas próximas semanas.

“Os acidentes com escorpiões apresentam uma sazonalidade bem marcada. Durante os meses frios, os casos costumam diminuir. Mas, com o fim do inverno e o início do calor, como agora em agosto, começamos a observar um aumento nos registros. Isso se deve a fatores ambientais, como o aumento da temperatura e da umidade, que favorecem a atividade dos escorpiões, especialmente por ser também o período reprodutivo desses animais”, completa Isaias.  

O histórico recente é alarmante: em 2020, foram 2.952 ocorrências; em 2023, esse número saltou para 5.303. Campo Grande lidera as estatísticas, seguida por Três Lagoas e Dourados.

Entre as práticas recomendadas estão:

  •  Manter camas afastadas das paredes;
  •  Não deixar cobertores encostando no chão;
  •  Verificar lençóis, roupas e calçados antes de usá-los;
  •  Fechar ralos e tampar pias e tanques;
  •  Evitar acúmulo de entulho e materiais que sirvam de abrigo;
  •  Controlar baratas — alimento de escorpiões — com dedetização periódica (3 a 6 meses) 

Em caso de acidentes, o que fazer?

  • Lave o local: Use água e sabão para limpar a área da picada. 
  • Compressa morna: Aplique uma compressa morna para ajudar a aliviar a dor. 
  • Procure atendimento médico: Vá imediatamente ao hospital mais próximo, especialmente se for uma criança ou idoso. 
  • Leve o escorpião (se possível): Se conseguir capturar o escorpião ou tirar uma foto, leve-o para identificação, o que ajudará na escolha do tratamento correto. 
  • Não aplique gelo: Evite usar gelo ou água fria, pois pode piorar a dor. 
  • Não use torniquetes: Não faça torniquetes ou incisões na área da picada. 
  • Não use substâncias: Não aplique produtos como querosene ou álcool no local. 
  • Mantenha a calma: Evite movimentos bruscos para não acelerar a disseminação do veneno. 
  • Repouso e hidratação: Mantenha o paciente em repouso e garanta a hidratação. 

Ação terá mamografia de graça a partir de quarta-feira no Centro da Capital

A carreta do Hospital do Amor ficará no Pátio Central Shopping de 13 a 15 de agosto oferecendo atendimento para mulheres de 40 a 69 anos

11/08/2025 16h52

A carreta do Hospital do Amor chegará ao Centro de Campo Grande, a partir de quarta-feira (13), levando exames de mamografia, de graça, nos dias 13, 14 e 15 de agosto, das 7h às 17h, em frente ao Pátio Central Shopping.

Durante a ação, serão disponibilizados 60 exames gratuitos de mamografia por dia, para mulheres com idade de 40 a 69 anos. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, garantindo mais praticidade e acesso rápido ao serviço.

O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso a exames preventivos, reforçando a importância do diagnóstico precoce e contribuindo para a saúde da população.

O Shopping do Centro, fica localizado na Rua Marechal Rondon, 1380.

Dados nacionais

Segundo o Instituto, este é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres brasileiras. Para cada ano de 2023 a 2025, foram estimados 73.610 novos casos, o que representa uma incidência de 41,89 casos a cada 100.000 mulheres.

Além disso, o câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres do Brasil, com uma taxa de mortalidade no ano de 2021 de 11,71 a cada 100 mil mulheres, o que corresponde a 18.139 óbitos. 

Diante destes dados, a detecção precoce e a prevenção primária desempenham um papel crucial na redução dos números da doença.

O acesso à informação, exames de rotina e cuidados com a saúde são essenciais para que a população feminina esteja preparada para identificar os sinais e buscar ajuda o quanto antes, se necessário. 

Sintomas

Os sintomas mais comuns do câncer de mama incluem a presença de um nódulo ou caroço na mama, alterações na pele da mama (como aspecto de casca de laranja ou retração), alterações no mamilo (como inversão ou secreção), nódulos ou inchaço nas axilas, e menos frequentemente, dor na mama.

O autoconhecimento e a percepção dos sinais são estratégias fundamentais para reconhecer, o quanto antes, quando algo não vai bem em si mesmo. Por isso, além da mamografia, é importante que as mulheres realizem o autoexame regularmente. 

Em 'saidinha' de Dia dos Pais, homem tenta matar dois em briga por balde de cerveja

Das vítimas, uma foi atingida na barriga e a outra no joelho

11/08/2025 16h30

Um homem foi preso em flagrante na madrugada do último sábado (9) suspeito de um dupla tentativa de homicídio.

O crime teria sido motivado por uma confusão ocorrida por causa de um balde de cerveja no interior de uma boate localizada no centro de Dourados. A briga se arrastou para o lado de fora e levou o autor a disparar contra o veículo onde as vítimas se encontravam.

Os dois homens foram alvejados, sendo um atingido na barriga e outro no joelho. Eles foram socorridos ao Hospital da Vida e liberados após procedimentos médicos.

O atirador estava cumprindo regime semiaberto e havia recebido o benefício de saída temporária, a famosa 'saidinha' relativa ao feriado de Dia dos Pais.

Ele foi encontrado por policiais civis horas depois do crime, já no período da tarde, na casa da sua mãe.

Um revólver calibre 38, utilizado no crime, foi encontrado escondido sob folhagens.

