Aluno de 9 anos morre enquanto brincava em pátio de escola

R.O., estudante que completaria dez anos de idade mês que vem morreu enquanto brincava com colegas no pátio de uma escola, em Amambai, cidade distante 360 quilômetros de Campo Grande. Até o início da tarde desta sexta-feira (14), autoridades médicas da cidade ainda não sabiam o motivo da morte do aluno.

O prefeito da cidade, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, o Doutor Bandeira, do PSDB, em nota, pediu urgência no desfecho do exame necroscópico "para decifrar qual a razão do incidente, de forma que seja possível esclarecer definitivamente todos os fatos".

A morte do garotinho ocorreu ontem, quinta-feira (13), já perto do fim das aulas do período vespertino da escola municipal Flávio Derzi. Pelo informado até agora, o aluno que brincava com colegas de sala no pátio do colégio, caiu no chão e desmaiou.

Equipe de socorro foi chamado, mas o menino já chegou morto no hospital. Familiares do estudante informaram que R.O. não enfrentava qualquer tipo de doença, ou não sabiam disso.

"Infelizmente, por meio de uma fatalidade, o estudante sofreu um mal súbito e acabou vindo a óbito, deixando todo o município em luto pelo ocorrido", diz comunicado emitido pela prefeitura da cidade.

Como meio de, ao menos, "minimizar as preocupações dos entes queridos durante o momento de dor ao qual foram acometidos", a prefeitura, em nota, divulgou ainda, que:

"A administração municipal, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e da direção escolar da unidade educacional, está atendendo aos familiares de R. O., oferecendo todo o auxílio necessário, tanto psicológico, quanto fúnebre nesta data tão dolorosa".

Informou também que: "em nome de toda a prefeitura de Amambai, pedimos que aguardem por mais informações que serão repassadas em breve e desejamos àqueles que choram a dor de sua partida que encontrem a força, conforto e compreensão para enfrentar essa imensa perda".

Os pais da criança não se manifestaram.

O mal súbito, afirmam autoridades do setor da saúde, é uma condição que pode afetar pessoas de todas as idades e de ambos os sexos, independentemente do seu estilo de vida. O sintoma é caracterizado pela perda de consciência ligada principalmente a problemas cardiovasculares ou no cérebro.