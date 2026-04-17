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VIRADA DO TEMPO

Temperatura despenca e MS pode ter o dia mais frio do mês

Frente fria avança sobre MS e muda o clima em Campo Grande. Veja previsão, temperaturas e quando o frio começa na Capital

Denis Felipe

Denis Felipe

17/04/2026 - 10h15
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Uma intensa frente fria avança sobre o Brasil e promete derrubar as temperaturas em Mato Grosso do Sul nos próximos dias, com a possibilidade de o estado registrar o dia mais frio do mês de abril de 2026. A mudança no tempo, que já começa a ser sentida nesta sexta-feira (17), deve se intensificar no final de semana e no feriado de Tiradentes, em 21 de abril.

Animação de satélite mostrando o avanço da frente fria sobre o Brasil, incluindo o Mato Grosso do Sul

De acordo com as previsões meteorológicas, a capital Campo Grande, que registrou mínimas em torno de 20°C-21°C e máximas de 31°C nos últimos dias, verá uma queda acentuada. No sul do estado, a diminuição da temperatura será ainda mais expressiva. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS) indicam que a massa de ar frio trará consigo não apenas o declínio térmico, mas também fenômenos como tempestades, rajadas de vento e, em algumas localidades, até granizo.

Gráfico do INMET ilustrando as temperaturas e precipitação em Campo Grande, MS

As previsões apontam para chuvas intensas, com volumes que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia em certas regiões.

Os ventos podem atingir velocidades entre 70 e 100 quilômetros por hora, o que pode causar transtornos como quedas de objetos e movimentação de dunas de areia em áreas litorâneas, além de possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica. Cidades como Dourados e Ponta Porã, no sul do estado, devem ser as mais afetadas por essa onda de frio.

Mapa de anomalias de temperatura para abril de 2026, destacando as regiões com temperaturas abaixo da média

Em episódios anteriores de frentes frias em abril, o Mato Grosso do Sul já registrou mínimas de 12°C em algumas cidades do sul. Para este evento, espera-se que as temperaturas atinjam os patamares mais baixos do mês, configurando um cenário de inverno antecipado para a região.

A população é alertada para se preparar para as condições climáticas adversas, com a recomendação de agasalhos e atenção redobrada em áreas de risco.

27ªFIC

Escola abre as portas de 'aldeia urbana' para a comunidade

Alunos da escola "Tumune Kalivono" apresentam danças típicas, como o "Kîpa'e" (bate-pau) e a Siputrña na 27.ª edição da Feira Indígena Cultural

17/04/2026 11h15

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27ª edição da FIC traz o tema:

27ª edição da FIC traz o tema: "as vivências e os desafios da EM Sulivan para o cultivo da língua Terena na comunidade urbana" Reprodução/Internet

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Tradição de quase três décadas em respeito e homenagem ao "abril indígena", mês em que é celebrado do Dia dos Povos Originários, a Escola Municipal Sulivan Silvestre Oliveira "abre as portas" da Aldeia Urbana Marçal de Souza, em Campo Grande, para a comunidade nesta sexta-feira (17) através da 27ª edição da Feira Cultural.

Com a chamada “Feira Indígena Cultural” (FIC) chegando na vigésima sétima edição, a escola que é batizada de “Criança do Futuro” (em tradução do termo “Tumune Kalivono” na língua Terena) busca valorizar a cultura e identidade desses povos originários presentes no Mato Grosso do Sul. 

Cabe destacar que essa instituição na Capital não necessariamente carrega a classificação de “escola indígena”, porém, por estar inserida em território de forte presença Terena, traz práticas pedagógicas que se voltam à valorização da cultura e da identidade desses povos, promovendo assim um diálogo que caminha entre a educação escolar e os saberes tradicionais da comunidade. 

Em outras palavras, a escola emprega na matriz curricular componentes voltados para essa valorização, como o ensino da língua Terena e arte e cultura indígena. Conforme o corpo docente, tudo isso contribui para a valorização dos conhecimentos tradicionais no ambiente escolar.

Em sua 27ª edição, a FIC da Escola Sulivan Silvestre Oliveira - Tumune Kalivono traz o tema: “as vivências e os desafios da EM Sulivan para o cultivo da língua Terena na comunidade urbana". Nesse sentido, a língua materna no contexto urbano representa um diálogo intercultural no espaço já comum à aprendizagem. 

27.ª FIC

Na programação desta sexta-feira (17) são apresentados os trabalhos pedagógicos desenvolvidos pelos próprios alunos, com exposições culturais, apresentações artísticas e atividades que evidenciam a importância da língua Terena no cotidiano escolar e na formação das novas gerações.

“A 27ª FIC_2026 - Feira Indígena Cultural reafirma o compromisso da escola com a valorização da cultura, com o fortalecimento da língua Terena e com a construção de uma educação que respeita e dialoga com as identidades culturais presentes na comunidade”, complementa a unidade.

A celebração acontece dois dias antes do chamado "Dia dos Povos Indígenas" (19 de abril), termo esse que inclusive precisou passar por revisão justamente para valorizar a diversidade de cada uma das etnias desses povos originários.

O dia 19 em si, anteriormente chamado "Dia do Índio" e alterada em julho de 2022 para evitar a generalização, foi criado através de um decreto que data de 1943, época em que Getúlio Vargas presidiu o Brasil. 

Mais do que festa e valorização da cultura, o Dia dos Povos Indígenas reconhece a luta por direitos que passa inclusive pela necessidade de demarcação de territórios.  

Na data de hoje os alunos da escola "Tumune Kalivono" apresentam danças típicas, como o "Kîpa'e" (bate-pau) pelos meninos e a Siputrña pelas meninas. O evento segue aberto para a comunidade até às 17h. 

 

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TRÂNSITO

Com nova mudança no trânsito, Rua Sete de Setembro passa a ter sentido único

Alteração começa nesta sexta-feira e se soma a restrições já implantadas na Avenida Afonso Pena para reduzir congestionamentos

17/04/2026 11h09

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Rua Sete de Setembro passa a operar em mão única no Centro; mudança integra pacote de ajustes no trânsito da Capital

Rua Sete de Setembro passa a operar em mão única no Centro; mudança integra pacote de ajustes no trânsito da Capital Marcelo Victor

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A região central de Campo Grande passa por uma nova etapa de mudanças no trânsito a partir desta sexta-feira (17), com a implantação de mão única na Rua Sete de Setembro, no trecho entre as ruas Castro Alves e Bahia.

A alteração integra um conjunto de intervenções adotadas pela Prefeitura para reorganizar o fluxo de veículos em uma das áreas mais movimentadas da Capital. No local, o semáforo também foi reprogramado para se adequar à nova dinâmica.

Equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) acompanham a mudança e orientam motoristas nos primeiros dias de adaptação. A recomendação é atenção redobrada à sinalização.

A medida ocorre dias após a implementação de novas regras na Avenida Afonso Pena, principal corredor viário da cidade. Desde o início da semana, está proibida a conversão à esquerda para acesso à Rua Bahia no sentido centro–shopping.

Com a restrição, o acesso direto ficou limitado ao transporte coletivo. Motoristas de veículos de passeio precisam adotar rotas alternativas, utilizando o chamado “laço de quadra”, seguindo pela avenida até a Rua Rio Grande do Sul, acessando a Rua Quinze de Novembro e, então, chegando à Rua Bahia.

Segundo a Prefeitura, as mudanças têm como objetivo reduzir pontos de conflito e melhorar a fluidez do trânsito, especialmente nos horários de maior movimento, quando o acúmulo de veículos costuma provocar lentidão na região central.

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