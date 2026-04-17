Temperatura despenca e MS pode ter o dia mais frio do mês

Uma intensa frente fria avança sobre o Brasil e promete derrubar as temperaturas em Mato Grosso do Sul nos próximos dias, com a possibilidade de o estado registrar o dia mais frio do mês de abril de 2026. A mudança no tempo, que já começa a ser sentida nesta sexta-feira (17), deve se intensificar no final de semana e no feriado de Tiradentes, em 21 de abril.
De acordo com as previsões meteorológicas, a capital Campo Grande, que registrou mínimas em torno de 20°C-21°C e máximas de 31°C nos últimos dias, verá uma queda acentuada. No sul do estado, a diminuição da temperatura será ainda mais expressiva. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS) indicam que a massa de ar frio trará consigo não apenas o declínio térmico, mas também fenômenos como tempestades, rajadas de vento e, em algumas localidades, até granizo.
As previsões apontam para chuvas intensas, com volumes que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia em certas regiões.
Os ventos podem atingir velocidades entre 70 e 100 quilômetros por hora, o que pode causar transtornos como quedas de objetos e movimentação de dunas de areia em áreas litorâneas, além de possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica. Cidades como Dourados e Ponta Porã, no sul do estado, devem ser as mais afetadas por essa onda de frio.
Em episódios anteriores de frentes frias em abril, o Mato Grosso do Sul já registrou mínimas de 12°C em algumas cidades do sul. Para este evento, espera-se que as temperaturas atinjam os patamares mais baixos do mês, configurando um cenário de inverno antecipado para a região.
A população é alertada para se preparar para as condições climáticas adversas, com a recomendação de agasalhos e atenção redobrada em áreas de risco.