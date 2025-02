Alunos ganham armários em volta às aulas sem celular em MS - Marcelo Victor/Correio do Estado

Alunos da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul voltaram às aulas, nesta segunda-feira (17), sob uma nova ótica dentro das escolas: a proibição do uso de aparelhos telefônicos nas instituições, que adotaram até armários para auxiliar seus estudantes a ficarem longe dos celulares.

Conforme números da Secretaria de Estado de Educação (SED), as 348 unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) recebem mais de 180 mil estudantes. Somente Campo Grande (onde ficam 75 dessas escolas), comporta 40 mil desse total de estudantes.

Além disso, houve expansão do atendimento do ensino em tempo integral, sendo que 213 do total oferecem turmas nessa modalidade que, juntos, comportam cerca de 50 mil estudantes integralmente.

É o caso da escola estadual com quase 50 anos de história, Maestro Frederico Liebermann, que fica no Monte Castelo e, no melhor estilo "colégio estadunidense" , disponibilizou armários para seus alunos nas próprias salas de aula.

Celulares em escola do Monte Castelo ficam em armários no fundo da sala de aula. Foto: M.V

Ana Eliza Spazzapan é diretora em segundo mandato e já está há cinco anos na unidade, que atende estudantes desde o quarto ano do fundamental 1 até o terceiro ano do Ensino Médio.

Ela esclarece as medidas adotadas na escola, frisando que o contato prévio e aviso aos pais já rendeu bons frutos para esse primeiro dia de aula.

"Nós sabemos que temos um embate grande pela frente, mas hoje, por exemplo, tivemos a grata visão de não ter nenhum estudante com o celular na mão. Tivemos lista de transmissão pros pais já na semana que antecede ao dia de hoje (17), pedindo que não deixassem os filhos trazerem e que, se fossem trazer, que fizessem as orientações pertinentes para que eles não ficassem usando dentro da escola", diz.

Nessa escola cada estudante recebeu um armário, que fica aos fundos da sala de aula, onde será possível armazenar o aparelho telefônico do estudante, caso seja levado para o colégio, havendo inclusive consequências que a diretora faz questão de "atenuar".

Segundo a diretora, as estratégias do trato com os estudantes foram discutidas durante a semana pedagógica, sendo que a postura orientadora deve ser adotada nesse primeiro momento, porém, aqueles que insistirem em não obedecer à lei estarão sujeitos ao regimento escolar.

"Tentando primeiro um trabalho orientativo, para que eles entendam o motivo e o porquê, mas a gente sabe que sempre vai ter um que vai destoar da situação, aí esse não vai ter jeito. É educar o estudante, usar o amor, na verdade, porque não adianta ir na punição direto", afirma.

Visão dos estudantes

Em um novo cenário de ambiente escolar, a aluna Isadora Correa, de 15 anos, lembra que, antes da nova resolução de proibição, os celulares inclusive eram usados de forma pedagógica dentro das salas de aula.

Segundanista que em 2025 completa um ano nesse colégio do Monte Castelo, ela não deixa de ponderar ambos os lados da medida, seja o que vê como positivo e também aquilo preocupa ela e outros estudantes.

"Às vezes a gente usava como método pedagógico, mas muita gente usava pra fazer besteira, tipo, coisas que não era pra estudar mesmo. Então eu acredito que pode ser bom, mas surgem muitas preocupações de como falar com os pais, etc.", expõe.

Colega de sala, Heitor Saldanha, também com 15 anos, também encara com bons olhos a proibição do uso de celulares, seja pelos malefícios quanto pelos pontos flexíveis que podem extrair um melhor uso do equipamento por parte dos professores.

"Vejo como um avanço, tanto em pensar que o celular atrapalha muito, sim, e também achei legal a ideia de não tirar totalmente, mas deixar também para fins pedagógicos", diz.

Heitor não descarta ainda aqueles casos de rejeição à mudança, porém, ressalta que até mesmo nesses casos o impacto a longo prazo pode ser positivo.

"Claro que muita gente vai se incomodar, muitos são antissociais, não gostam muito de conversar, então preferem ficar isoladas no seu celular, vendo a internet... mas também vai dar uma alavanca para pessoas que são assim a tentar se desenvolver mais, conversar, socializar", indica ele.

Isadora, Carlos e Heitor deram nota 8 para a escola, já que nada é tão perfeito que não possa melhorar com o tempo”. Foto: M.V

Aluno da E.E Maestro Frederico há seis anos, Carlos Eduardo Machado, também de 15 anos, enxerga que a proibição deve mudar bastante a rotina da escola, principalmente na convivência entre os próprios estudantes.

"Atrapalhava um pouquinho a comunicação entre os alunos. Ficou melhor pra todo mundo se conhecer e, também, vai ter mais aprendizado, estudos e pessoas inteligentes na escola", cita.

Em um "raio-x" do passado, ele lembra que "geral ficava muito tempo no celular", sendo que a proibição servirá até como uma espécie de "detox" para os estudantes.

"Tinha algumas pessoas que se isolavam, mexendo no celular, não se comunicavam. Tinha quem brigava porque não conseguia ficar sem internet. A gente já usa muito em casa, você vai tirando e vai se resolvendo com essa dependência dele", conclui.

Por fim, trocando os papéis e avaliando a recepção da E.E Maestro Frederico Liebermann, cada um dos estudantes, simbolicamente, deu nota “8” para escola, dizendo que ainda estão vivendo esse experiência e, ainda que a pontuação sirva para passar de ano, eles frisam que “nada é tão perfeito que não possa melhorar com o tempo”.

