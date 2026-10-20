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Campo grande

Evento reúne 50 brechós com 18 mil itens a partir de R$ 2,00

Roupas, sapatos, acessórios, livros, plantas, brinquedos e itens de decoração estarão à venda no local

Naiara Camargo

Naiara Camargo

20/10/2026 - 12h30
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Este fim de semana é a oportunidade para comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis. 29ª edição do 'Desapega Campo Grande' ocorrerá nos próximos dias na Capital.

O evento reunirá mais de 50 brechós em um só lugar. São mais de 18 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira, etc

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Confira alguns dos 50 brechós que marcarão presença no evento:

@garagebrecho
@coletivodebrechos
@Divina2mao
@carmozitabrecho
@brecho_chicamariia
@compreis_delas 
@dm_brecho10
@katiuscia_brecho_
@bazardelas_cg
@Novo_de_novo_brechocg
@donachiccg 
@pink_brecho_modasustentavel
@mariaabellabrecho 
@madamebiubrecho    
@reuse_bazar_marlene 
@reis_brecho_
@madamebellabrecho
@ruthmagdabrecho
@ilovebrechoms
@mesalva.brecho
@sinhaoncabrechoms
@tcheplantaneira
@brecho_da_wall
@marasilviaribeirodamata
@marybrechocg
@mamae.loua
@vivalilow
@sonhodecabide_
@brechando_cg
@eita_vendi

Veja fotos de alguns itens que estarão à venda no local:

Fotos: Arquivo Pessoal

Dicas para aproveitar um brechó

  • Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.

  • Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.

  • Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.

  • Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 motivos para você participar do evento de brechós

  • 1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

  • 2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

  • 3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

  • 4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

  • 5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

'Desapega Campo Grande' ocorrerá em 24 de outubro de 2026, sábado, das 8h às 16h, no Armazém Cultural, localizado na avenida Calógeras, 3065, Centro, em Campo Grande.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.

ELEIÇÕES 2026

Ônibus serão gratuitos em Campo Grande no domingo de eleição

Transporte coletivo funcionará com frota de dias úteis durante o segundo turno

20/10/2026 12h23

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Ônibus do transporte coletivo de Campo Grande terão passagem gratuita neste domingo (25)

Ônibus do transporte coletivo de Campo Grande terão passagem gratuita neste domingo (25) Divulgação/Prefeitura Municipal de Campo Grande

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Os moradores de Campo Grande poderão utilizar o transporte coletivo gratuitamente no próximo domingo (25), quando será realizado o segundo turno das eleições de 2026. A medida confirmada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), prevê a circulação dos ônibus com a programação habitual dos dias úteis, para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. 

Assim como ocorreu no primeiro turno, em 4 de outubro, não haverá cobrança de passagem nas linhas do transporte coletivo urbano da Capital. 

A gratuidade atende à Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina a oferta de transporte público gratuito nos dias de votação, com frequência compatível à praticada de segunda a sexta-feira.

No domingo, os eleitores de Mato Grosso do Sul voltarão às urnas para escolher o presidente da República. A disputa pelo Governo do Estado foi definida ainda no primeiro turno. 

De acordo com a Agetran, todas as linhas do transporte coletivo de Campo Grande deverão operar conforme o plano funcional dos dias úteis, evitando a redução da frota normalmente registrada aos domingos.

O Consórcio Guaicurus, responsável pelo serviço na Capital, ficará encarregado de acompanhar a movimentação de passageiros e poderá ampliar a quantidade de veículos em circulação, caso seja necessário.

O monitoramento terá atenção especial a três períodos de maior demanda: das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

Durante a operação, a Agetran também acompanhará o funcionamento do sistema e poderá determinar ajustes na quantidade de ônibus para garantir o atendimento à população.

SEGURANÇA PÚBLICA

Quadrilha suspeita de furtar caminhonetes em MS é alvo de operação e quatro acabam presos

Um dos suspeitos, de 19 anos, confessou participação em 12 furtos de veículos em cinco municípios do Estado

20/10/2026 12h15

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Ação conjunta entre PRF e Polícia Civil resultou na prisão de quatro suspeitos de integrar quadrilha especializada em furtos de caminhonetes em Mato Grosso do Sul

Ação conjunta entre PRF e Polícia Civil resultou na prisão de quatro suspeitos de integrar quadrilha especializada em furtos de caminhonetes em Mato Grosso do Sul Divulgação/Polícia Civil

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Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) resultou na prisão de quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes Toyota Hilux e SW4. O grupo atuava em diferentes municípios do Estado e, conforme as investigações, parte dos veículos era levada para o Paraguai. 

Entre os presos está um jovem de 19 anos, que confessou participação em 12 furtos de veículos nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ribas do Rio Pardo, Naviraí e Mundo Novo. Ele também admitiu ter incendiado uma das caminhonetes furtadas em Dourados. 

As investigações tiveram início após uma prisão em flagrante realizada pela PRF no dia 11 de outubro, em Eldorado, município localizado na região sul do Estado. Na ocasião, os policiais abordaram um automóvel suspeito de prestar apoio logístico aos responsáveis por furtos de caminhonetes registrados em Dourados.

O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde foram realizados os procedimentos de praxe. A partir da ocorrência, as forças de segurança intensificaram o compartilhamento de informações para identificar outros envolvidos e esclarecer a atuação da quadrilha.

Com a análise de imagens das câmeras de segurança, cruzamento de dados e levantamentos de inteligência, os investigadores conseguiram estabelecer conexões entre furtos ocorridos em Dourados, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e outras cidades sul-mato-grossenses.

Outras prisões

Já no dia 18 de outubro, uma nova abordagem da PRF, desta vez no município de Japorã, resultou na recuperação de uma Toyota Hilux que havia sido furtada poucas horas antes em Dourados. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Defron.

Um dia depois, em 19 de outubro, outros dois suspeitos foram presos durante uma abordagem na BR-163, em Eldorado. Ambos foram levados à Defron, em Dourados, para os procedimentos cabíveis.

Durante os interrogatórios, um dos investigados, de 19 anos, revelou detalhes sobre a atuação do grupo criminoso. Segundo seu depoimento, ele era responsável por abrir as caminhonetes e transportar parte dos veículos furtados até o território paraguaio.

O jovem também confessou ter participado de outros 12 furtos em cinco municípios e assumiu a responsabilidade por incendiar uma das Hilux.

Com as novas prisões, o número de suspeitos detidos nas ações realizadas entre os dias 11 e 19 de outubro chegou a quatro.

Ainda conforme a investigação, a quadrilha atuava principalmente durante a madrugada e tinha como alvos caminhonetes estacionadas em vias públicas.

Os integrantes possuíam funções específicas dentro do esquema criminoso. Enquanto alguns ficavam responsáveis por localizar os veículos, abrir as portas e dar partida nas caminhonetes, outros prestavam apoio logístico e realizavam o transporte até a região de fronteira.

Após os furtos, os veículos eram retirados rapidamente das cidades e levados em direção ao Paraguai, onde, segundo a suspeita da polícia, seriam entregues a receptadores.

A preferência pelos modelos Toyota Hilux e Hilux SW4 também chamou a atenção dos investigadores, que passaram a relacionar ocorrências registradas em diferentes municípios.

A operação contou com a participação da Delegacia Especializada de Fronteira da PRF em Dourados, da Defron, da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), das delegacias regionais de Naviraí e Dourados, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), e da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo.

Apesar das quatro prisões, as diligências continuam para identificar outros possíveis integrantes da quadrilha, além de financiadores e receptadores dos veículos furtados.

As equipes também trabalham para localizar as outras caminhonetes que ainda não foram recuperadas.

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