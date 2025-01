Alunos que não terminaram a faculdade tem chance de voltar a estudar

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está com um processo seletivo aberto para que alunos que não concluíram a graduação na instituição possam voltar a estudar.

O Extravestibular (PSIE-2025.1), que faz parte do Programa de Reintegração de Ex-estudantes, oferece 130 vagas em 24 cursos.

Cursos disponíveis:

Agronomia

Artes Cênicas

Biotecnologia

Ciências Biológicas

Ciências Econômicas

Ciências Sociais

Engenharia Agrícola

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia de Aquicultura

Engenharia de Computação

Engenharia de Energia

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Física

Geografia

Gestão Ambiental

História

Letras

Licenciatura em Educação do Campo

Matemática

Nutrição

Química

Zootecnia

Quem pode participar?

Podem participar do processo seletivo ex-estudantes que tenham deixado a UFGD em qualquer ano a partir de 2006, seja por desistência, outro motivo ou até mesmo em casos de jubilamento.

Cabe ressaltar que o retorno deve ocorrer ao mesmo curso em que o aluno esteve matriculado.

Como se inscrever?

Os candidatos devem acessar a “Área do Candidato” pelo sistema: https://selecao.ufgd.edu.br/.

Critério de seleção

Se o número de inscritos for superior ao número de vagas ofertadas, o critério de desempate será o Índice de Desempenho Acadêmico (IDA), que corresponde à média obtida pelo aluno no período em que esteve no curso.

Além disso, conforme o edital, em caso de empate, a vaga será concedida ao candidato de maior idade.

Resultado

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 11 de fevereiro, no site:

https://portal.ufgd.edu.br/secao/editais-de-ingresso-de-estudantes/reingresso.

O prazo para recursos será nos dias 12 e 13 de fevereiro, e as solicitações devem ser feitas por e-mail. O resultado final será divulgado no dia 17 de fevereiro, no mesmo site.

Dúvidas

Os candidatos podem entrar em contato com a secretaria acadêmica do respectivo curso ou com a Secretaria Acadêmica da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) pelos telefones:

(67) 3410-2820

(67) 3410-2825

(67) 3410-2826

Ou pelo e-mail: [email protected].

Confira o edital



