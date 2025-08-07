Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Inauguração

Alves Pereira ganha praça em comemoração aos 126 anos de Campo Grande

Além da praça, dois CRAS serão inaugurados na região do Anhanduizinho

Mariana Piell

Mariana Piell

07/08/2025 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Como parte do calendário alusivo aos 126 anos da Capital, a Prefeitura de Campo Grande realiza nesta sexta-feira (8) a inauguração da Praça do Alves Pereira.

Com início às 8h, a cerimônia acontecerá na Arena Tony Gol, localizada na Rua Tucuruvi, 1271 – Alves Pereira.

Além da prefeita Adriane Lopes e a vice-prefeita Camilla Nascimento, secretários e demais autoridades que participarão das entregas e lançamentos estarão presentes.

Mais entregas

Além da praça, o CRAS Canguru e o CRAS Botafogo também serão inaugurados na região do Anhanduizinho.

A programação integra um amplo pacote de obras e ações que totalizam R$ 250 milhões em investimentos, com mais de 230 iniciativas previstas em todas as regiões da cidade.

Serviço

Inauguração da Praça Alves Pereira e entregas na região do Anhanduizinho

Data: Sexta-feira, 8 de agosto
Horário: 8 horas
Local: Arena Tony Gol – Rua Tucuruvi, 1.271, Bairro Alves Pereira

Assine o Correio do Estado

Polícia

Líder indígena é preso por estupros em série em comunidade

Entre as vítimas estavam crianças, adolescentes, idosos e membros da mesma família do preso

07/08/2025 16h45

Compartilhar
Líder indígena é preso por estupros em série em comunidade

Líder indígena é preso por estupros em série em comunidade Divulgação/PCMS

Continue Lendo...

A Polícia de Ponta Porã, juntamente com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Ponta Porã e da Delegacia de Polícia de Antônio João, cumpriram, nesta quinta-feira (7), um mandado de busca, apreensão e de prisão temporária contra um líder indígena residente em uma comunidade indígena na região da Cabeceira do Apa, na zona rural de Ponta Porã. 

A partir de uma denúncia anônima recebida pelo canal de denúncia Disque 100, as investigações tiveram início, com as informações de que o suspeito estaria praticando crimes de abuso de vulnerável constante, contra várias vítimas, incluindo crianças, adolescentes, idosos e membros da própria família. Todos faziam parte da mesma comunidade do líder. 

As investigações apontam que as vítimas tinham medo de denunciar os abusos por receio de sofrer algum tipo de retaliação ou até mesmo serem expulsos na aldeia. O abusador se aproveitava da sua posição de liderança para intimidar os moradores. 

Com a prisão do indígena, espera-se que outras vítimas, que se silenciaram por medo das consequências, se sintam encorajadas a procurar a Delegacia de Polícia para também denunciar, o que pode colaborar com as investigações. 

O caso segue em sigilo, para preservar a identidade das vítimas envolvidas. 

Violência contra indígenas

Uma pesquisa do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde divulgada em maio indica que os registros de violência contra mulheres indígenas aumentaram 258% entre 2014 e 2023. 

Segundo a Coordenadora de jornalismo e distribuição da Associação Gênero e Número, Bruna de Lara, esse aumento nos índices reforça o que muitos estudiosos e defensores denunciam há anos. 

"Nossas leis e políticas públicas de enfrentamento à violência ainda não alcançam as mulheres originárias – nem em termos conceituais, por não levarem em conta as especificidades desses grupos, nem geográficos, já que os aparatos de denúncia e acolhimento, muitas vezes, são inacessíveis."

O estudo mostrou também que, sobre o perfil das vítimas, 50% delas são meninas menores de 14 anos. Nessa faixa etária, qualquer ato de natureza sexual configura estupro de vulnerável, já que a lei estabelece os 14 anos como a idade mínima de consentimento. No total, 79% das vítimas são menores de idade, contra 66% entre a população feminina em geral. 

Denuncie

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul conta com um serviço anônimo de denúncias que mobiliza a sociedade na luta contra o crime e a violência. O Disque Denúncia 181 é uma importante ferramenta que permite ao cidadão ajudar a esclarecer e também evitar que crimes aconteçam.

Também é possível ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Além disso, também pode denunciar através da ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral (tse.jus.br/servicos-eleitorais/ servicos/ouvidoria) e pelo Ministério Público Eleitoral.

 

Cidades

Em meio à crise, contrato de obra de praça é reajustado em mais de 20% em Campo Grande

Com decreto para enxugar gastos, que congelou o salário dos servidores, o Executivo Municipal reajustou a reforma da Praça da Juventude para mais de R$ 2 milhões

07/08/2025 16h00

Compartilhar
Entre as medidas do decreto original, estava a exigência de renegociação de todos os contratos de empresas privadas com a administração pública. Porém, uma série de contratos com empresas recebeu reajustes no limite permitido, de 25%

Entre as medidas do decreto original, estava a exigência de renegociação de todos os contratos de empresas privadas com a administração pública. Porém, uma série de contratos com empresas recebeu reajustes no limite permitido, de 25% Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Em meio ao pacote de corte de gastos, a Prefeitura Municipal de Campo Grande anunciou, nesta quinta-feira (7), no Diário Oficial do Município (Diogrande), o aumento no valor da obra da Praça da Juventude em 21,14%, o que corresponde a R$ 2.441.452,68.

A praça, localizada no Jardim Batistão, no bairro Serra Azul, é uma “novela” antiga, aguardada há mais de 12 anos. Para se ter uma ideia, a entrega estava prevista para o aniversário de 112 anos da Cidade Morena e chegou a integrar o calendário de celebrações.

Entretanto, os munícipes viram a previsão de entrega da obra, acompanhada pelo Correio do Estado, ser alterada para 2024. O contrato de execução da obra foi publicado no dia 7 de novembro de 2023. A empresa contratada, à época com valor de R$ 2.015.180,69, foi a Camapana & Gomes Engenharia Ltda.

Com o município próximo de completar 126 anos, ocorreu o acréscimo de mais R$ 426.271,99, elevando o custo para R$ 2.441.452,68.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) para saber quais alterações acarretaram o aumento do valor da obra na Praça da Juventude. No entanto, até o fechamento desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto e, caso seja enviada uma nota pela pasta, o texto será atualizado.

Corte de gastos


A prefeita Adriane Lopes (PP) chegou a prorrogar, em julho deste ano, o decreto de corte de gastos publicado no início de março pelo Executivo Municipal. A medida foi tomada após a Prefeitura não conseguir atingir a meta de economizar os R$ 140 milhões pretendidos.

A decisão impediu o reajuste salarial linear dos servidores municipais, além de prever a exigência de renegociação de todos os contratos com empresas privadas que prestam serviços à administração pública, sob pena de sanções aos secretários que não obtivessem êxito nas renegociações.

Contradições


Em contrapartida, no dia 1º de agosto, a Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou no Diogrande o reajuste do contrato nº 396/2024 com a empresa Consórcio Pantanal Engenharia, no valor de mais de R$ 3 milhões.

O valor do contrato passou de R$ 12.461.793,98 para R$ 15.568.186,62, resultando em um acréscimo superior a R$ 3 milhões.

A empresa contratada é responsável pela elaboração de projetos de obras e execução de serviços de engenharia, edificação e infraestrutura urbana, tendo como empresa líder a Objetiva Projetos e Serviços Ltda.

Além disso, uma série de contratos com empresas que atuam na manutenção da iluminação pública recebeu reajustes no limite permitido de 25%.

Quase uma semana depois de ter publicado decreto determinando a redução de 25% em gastos como água, luz e combustíveis, além de determinar a revisão de todos os contratos com prestadores de serviço, a prefeitura de Campo Grande reajustou seis contratos com empresas que fazem a manutenção da iluminação pública, o que garantiu a estas empresas um faturamento extra de R$ 5,44 milhões. 

Estes reajustes, publicados em edição extra do Diogrande do dia 12 de março, foi concedido menos de um ano depois da assinatura dos contratos. Quatro deles valem desde 26 de junho do ano passado e os outros dois, desde 2 de maio. 

Os aumentos variam entre 24,92% e 24,98%, próximo do limite máximo de 25% permitido pela legislação. A inflação oficial dos últimos 12 meses é de 5%, conforme dados divulgados à época peo IBGE.

Depois disso, em 19 de março, outros três contratos do mesmo setor foram reajustados com índices semelhantes, elevando em mais R$ 1,7 milhão os gastos anuais. Em todos os casos, os reajustes foram com datas retroativas, valendo a partir de fevereiro, evidenciando que o decreto do corte de gastos foi driblado.  

Mais recentemente, no dia 11 de junho, o décimo contrato do mesmo setor sofreu reajuste nas mesmas proporções, elevando em mais R$ 634 mil os gastos anuais com uma das empresas. 

E estes reajustes estão ocorrendo porque “sobra” dinheiro da iluminação pública.. Dados da Secretaria de Finanças (Sefin) mostram que, em 2024, a tarifa de iluminação pública aumentou em 28,2% na comparação com o ano anterior. 

Em 2023, os moradores de Campo Grande pagaram R$ 153,46 milhões à prefeitura de Campo Grande por meio da conta de energia elétrica, ante R$ 196,86 milhões pagos no ano passado. Menos da metade disso é repassado à Energisa.

** Colaborou Karija Varjão e Neri Kaspary


Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes
Política

/ 1 dia

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes

3

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar
Oportunidade

/ 1 dia

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar

4

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega
veja vídeo

/ 8 horas

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega

5

MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira
tempo

/ 6 horas

MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 19 horas

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
Lei do Superendividamento
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Lei do Superendividamento