Cidades

Escândalo

Alvo de medida protetiva, diretor-presidente da FUNESP é exonerado do cargo

Sandro Benites é o segundo secretário de alto escalão da gestão de Adriane Lopes a ser exonerado por violência de gênero em menos de um mês

Karina Varjão

09/03/2026 - 13h47
Continue lendo...

Após ser alvo de medida protetiva e boletim de ocorrência por violência psicológica contra uma mulher no último domingo (8), o médico e diretor-presidente da Secretaria Municipal de Esporte (Funesp), Sandro Benites, pediu exoneração do seu cargo.

Em nota, a Prefeitura anunciou a saída do ex-vereador nesta segunda-feira (9), a pedido do próprio funcionário para "esclarecer fatos de caráter pessoal". 

O caso ganhou repercussão após a denúncia de uma mulher de 43 anos que afirmava ser companheira de Benites há seis anos marcado por humilhações, ameaças, repressões e controle emocional. 

De acordo com fontes, no dia seguinte de seu retorno da Europa, Sandro teria ido até a casa da mulher, com quem mantinha um relacionamento há seis anos, e proferido ameaças e palavras que a diminuíssem. 

Benites teria a chave da casa da mulher, já que dormiam juntos esporadicamente. Assim, entrou enquanto ela dormia e iniciou a discussão, alegando que ela estaria com “outro namorado”, que era uma “inútil” e “imprestável” por, aproximadamente, duas horas. 

A motivação para o acesso de fúria teria sido a própria viagem de Benites para a Europa, já que ele teria dito à companheira que a ida para Dubai seria para um encontro de amigos do grupo Legendários, o qual ele faz parte.

Porém, na verdade, a viagem era com os filhos e a atual esposa, com quem o ex-vereador alegava ter um casamento apenas de fachada, para cunho político. A esposa de Benites é diretora de nutrição da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Com a descoberta, segundo amigos próximos da vítima, ela teria enviado uma mensagem terminando o relacionamento entre eles. Pouco tempo depois, a mulher foi exonerada de seu cargo na Câmara Municipal de Campo Grande, onde trabalhava como Assessora. 

A demissão da mulher também fez parte das ofensas proferidas por Benites ao retornar da viagem, que dizia que ela “não conseguiu segurar seu emprego na Câmara” e que ela “perdeu o emprego porque era imprestável”. 

Segundo as fontes, esta não foi a primeira vez que Benites ameaçou a mulher. Em discussão no final do ano de 2024, ele teria dito a ela que se não parasse, ele “daria um tiro na sua cabeça”. 

Segundo caso 

Este é o segundo caso envolvendo assédio sexual abusivo e violência de gênero envolvendo assessores do alto escalão da prefeita Adriane Lopes (PP) em um mês. 

No final do mês de fevereiro, de acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, um ex-servidor municipal procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil e denunciou o, então secretário-executivo da Juventude, Paulo Lands, por assédio sexual e estupro de vulnerável.

O denunciante, de 22 anos, relatou que teria sido alvo de investidas sexuais e condutas abusivas por parte do secretário enquanto era subordinado de Lands.

Segundo a denúncia, os fatos teriam ocorrido entre julho de 2025 e janeiro de 2026, em diferentes locais, incluindo o ambiente de trabalho, vias públicas e até mesmo a casa do investigado.

Na última terça-feira (3), Paulo Lands também foi exonerado do cargo, com a mesma justificativa de "esclarecimento dos fatos". 

Cabe destacar que Lands foi empossado vereador de Campo Grande em 2022, em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal.

Ele assumiu a cadeira deixada pelo próprio ex-vereador Sandro Benites em dezembro daquele ano, que na época passou a comandar a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). 

 

CRIME

Homem é morto a golpes de madeira e pedras e suspeito é preso em Campo Grande

Crime ocorreu na manhã de domingo na Vila Piratininga; vítima foi atacada por três homens após discussão e morreu com ferimentos graves na cabeça

09/03/2026 12h15

Um dos autores, um jovem de 21 anos identificado pelas iniciais L.R.J., foi localizado e preso em flagrante poucas horas após o crime

Continue Lendo...

Um homem de 41 anos foi brutalmente espancado até a morte na manhã deste domingo (8), na Rua Dona Carlota, no bairro Vila Piratininga, em Campo Grande. A vítima, identificada como Isaac Ferreira da Silva, foi atacada em via pública com pedaços de madeira, pedras e garrafas após uma discussão com um grupo de três pessoas.

O caso foi rapidamente esclarecido pela Polícia Civil. Equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) chegaram ao local logo após serem acionadas e iniciaram as primeiras diligências para identificar os responsáveis pelo homicídio.

Durante as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança da região e colheram depoimentos de testemunhas que presenciaram a confusão. A partir dessas informações, foi possível identificar os suspeitos envolvidos na agressão.

Um dos autores, um jovem de 21 anos identificado pelas iniciais L.R.J., foi localizado e preso em flagrante poucas horas após o crime. Segundo a polícia, ele teria participado diretamente das agressões que resultaram na morte da vítima.

De acordo com as apurações iniciais, Isaac foi cercado pelo grupo e passou a ser golpeado com objetos contundentes. A maior parte dos ataques atingiu a região da cabeça, o que provocou ferimentos graves e levou à morte ainda no local.

Os outros dois suspeitos também já foram identificados pela Polícia Civil, mas ainda não foram localizados. Equipes seguem realizando buscas para encontrá-los e efetuar as prisões.

O caso segue em investigação e deve ser tratado como homicídio qualificado. A motivação exata da discussão que antecedeu o ataque ainda será apurada pela polícia.

transparência

MPMS corrige publicação sobre o salário de promotores e procuradores

Publicação original do site da transparência omitia as informações sobre a somatória dos rendimentos dos integrantes do Ministério Público

09/03/2026 11h50

Principal informação do site da transparência havia sido excluída do site da transparência do Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Continue Lendo...

Após reportagem do Correio do Estado publicada no sábado (7) revelando que o site da transparência do Ministério Público de Mato Grosso do Sul havia omitido informações relativas ao "total de rendimentos brutos" de promotores e procuradores, que é a principal da tabela, a instituição republicou  os dados e voltou a disponibilizar as informações. 

E, além de aparecer nos dados relativos a fevereiro, a coluna sobre "total de rendimentos brutos" também reapareceu nas publicações dos meses anteriores. A tabela sobre os salários relativos a fevereiro havia sido publicada na sexta-feira (6), mas deixou em branco a coluna onde tradicionalmente apareciam as informações sobre a somatória. O site da transparência informa que a última atualização das informações ocorreu no dia 7 de março. 

No caso de promotores aposentados e dos demais servidores, estas informações continuavam disponíveis. 
Além de trazer a informação individualizada de cada promotoria, a coluna traz a somatória parcial dos salários pagos aos 233 promotores e procuradores. Os nomes deles, porém, não aparecem faz dois anos.

Principal informação do site da transparência havia sido excluída do site da transparência do Ministério Público de Mato Grosso do SulA terceira coluna, que está em destaque, estava sem informações na publicação original, feita no sábado, mas foi corrigida

Em fevereiro, esta somatória foi de R$ 27.234.604,10. Deste total, R$ 175,5 mil foram descontados por extrapolarem o teto consutitucional, que no Ministério Público é de R$ 41,8 mil. 

Este valor é 26,6% maior que os R$ 21.350.526,12 desembolsados em fevereiro do ano passado. Desde então, a diferença é que nove novos promotores foram nomeados. Os rendimentos brutos destes estão na casa dos R$ 65 mil mensais. 

A coluna que havia desaparecido e que voltou a constar na tabela salarial revela, por exemplo, que um procurador ocupa o gabinete da chefia da instituição recebeu R$ 182.096.62 em fevereiro. 

Mas seus rendimentos foram bem maiores. Em uma tabela separada, onde aparecem os pagamentos às "verbas referentes a exercícios anteriores", tem procurador que em fevereiro recebeu R$ 106 mil. O montante, neste caso específico, está dividido em cinco parcelas. 

Somando os gastos do MPMS com estas verbas referentes a exercícios anteriores, o valor chega a R$ 12,3 milhões somente em fevereiro, o que é 176% maior que aquele que foi pago aos procuradores e promotores mais antigos no mês anterior, de R$ 4,46 milhões. 

Então, somando os R$ 27,2 milhões da primeira tabela e os R$ 12 milhões da outra, a folha de pagamento dos 233 promotores e procuradores superou os R$ 39 milhões em fevereiro. Isso significa, em média, R$ 168 mil por servidor. 

O aumento nos desembolsos relativos exercícios anteriores ocorre em meio à polêmica nacional sobre a adoção de uma espécie de freio sobre o pagamento dos supersalários no serviço público. 

Duas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) já determinaram o fim do pagamento de penduricalhos que não estejam embasados em legislação federal. Porém, o prazo final para cumprimeito das decisões acaba somene em meados de abri. 

No dia 26 de fevereiro, no plenário do STF, o ministro Gilmar Mendes deixou claro que está vedada qualquer tentativa de antecipação ou ampliação de pagamentos em meio a este período em que o cumprimento de sua decisão ainda não é obrigatório.

“Não se autoriza a reprogramação financeira com o objetivo de concentrar, acelerar ou ampliar desembolso, tampouco a inclusão de novas parcelas ou beneficiários não contemplados no planejamento original”, afirmou.  

Em fevereiro, porém, teve procurador do MPMS que recebeu cinco parcelas de pagamentos relativos a exercícios anteriores, que estão sendo pagos com base em decisão administrativa do comando da instituição. 
 

