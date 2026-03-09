Alvo de medida protetiva, diretor-presidente da FUNESP é exonerado do cargo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após ser alvo de medida protetiva e boletim de ocorrência por violência psicológica contra uma mulher no último domingo (8), o médico e diretor-presidente da Secretaria Municipal de Esporte (Funesp), Sandro Benites, pediu exoneração do seu cargo.

Em nota, a Prefeitura anunciou a saída do ex-vereador nesta segunda-feira (9), a pedido do próprio funcionário para "esclarecer fatos de caráter pessoal".

O caso ganhou repercussão após a denúncia de uma mulher de 43 anos que afirmava ser companheira de Benites há seis anos marcado por humilhações, ameaças, repressões e controle emocional.

De acordo com fontes, no dia seguinte de seu retorno da Europa, Sandro teria ido até a casa da mulher, com quem mantinha um relacionamento há seis anos, e proferido ameaças e palavras que a diminuíssem.

Benites teria a chave da casa da mulher, já que dormiam juntos esporadicamente. Assim, entrou enquanto ela dormia e iniciou a discussão, alegando que ela estaria com “outro namorado”, que era uma “inútil” e “imprestável” por, aproximadamente, duas horas.

A motivação para o acesso de fúria teria sido a própria viagem de Benites para a Europa, já que ele teria dito à companheira que a ida para Dubai seria para um encontro de amigos do grupo Legendários, o qual ele faz parte.

Porém, na verdade, a viagem era com os filhos e a atual esposa, com quem o ex-vereador alegava ter um casamento apenas de fachada, para cunho político. A esposa de Benites é diretora de nutrição da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Com a descoberta, segundo amigos próximos da vítima, ela teria enviado uma mensagem terminando o relacionamento entre eles. Pouco tempo depois, a mulher foi exonerada de seu cargo na Câmara Municipal de Campo Grande, onde trabalhava como Assessora.

A demissão da mulher também fez parte das ofensas proferidas por Benites ao retornar da viagem, que dizia que ela “não conseguiu segurar seu emprego na Câmara” e que ela “perdeu o emprego porque era imprestável”.

Segundo as fontes, esta não foi a primeira vez que Benites ameaçou a mulher. Em discussão no final do ano de 2024, ele teria dito a ela que se não parasse, ele “daria um tiro na sua cabeça”.

Segundo caso

Este é o segundo caso envolvendo assédio sexual abusivo e violência de gênero envolvendo assessores do alto escalão da prefeita Adriane Lopes (PP) em um mês.

No final do mês de fevereiro, de acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, um ex-servidor municipal procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil e denunciou o, então secretário-executivo da Juventude, Paulo Lands, por assédio sexual e estupro de vulnerável.

O denunciante, de 22 anos, relatou que teria sido alvo de investidas sexuais e condutas abusivas por parte do secretário enquanto era subordinado de Lands.

Segundo a denúncia, os fatos teriam ocorrido entre julho de 2025 e janeiro de 2026, em diferentes locais, incluindo o ambiente de trabalho, vias públicas e até mesmo a casa do investigado.

Na última terça-feira (3), Paulo Lands também foi exonerado do cargo, com a mesma justificativa de "esclarecimento dos fatos".

Cabe destacar que Lands foi empossado vereador de Campo Grande em 2022, em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal.

Ele assumiu a cadeira deixada pelo próprio ex-vereador Sandro Benites em dezembro daquele ano, que na época passou a comandar a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).