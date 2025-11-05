Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEGURANÇA PÚBLICA

Ameaça de chefe do PCC expõe fragilidade da fronteira de MS

Traficante uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera está foragido desde 2021, mas apareceu em vídeo em que faccionados falam em guerra e fuga para países vizinhos

Daiany Albuquerque e Rodolfo César

Daiany Albuquerque e Rodolfo César

05/11/2025 - 08h40
Foragido da justiça há três anos e com recompensas de mais de US$ 2 milhões por pistas sobre seu paradeiro, o traficante uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera, conhecido como Jogador, que estaria vivendo na Bolívia, reapareceu esta semana em um vídeo em que ele e outras lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) ameaçam iniciar uma guerra na fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai, o que expõe a fragilidade da fronteira de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o vídeo, divulgado pelo jornal Metrópoles, o traficante, que apareceu com um fuzil na mão ao lado de outras lideranças da facção brasileira e que também estão armadas, fala como é fácil transitar pela região e ainda diz que “está pronto” para entrar em guerra “com quem for”.

“Eu posso estar hoje aqui, amanhã no Paraguai, outro dia na Bolívia, outro dia na Colômbia. Estamos preparados para fazer guerra com quem for, com a polícia, com o Colla. Sempre prontos. Não ligo para ninguém, melhor sermos amigos que inimigos. Quem escolhe a guerra com a gente não se dá bem”, diz a mensagem.

Colla seria o apelido de Erlan García López, ex-aliado de Marset e que atualmente seria um “inimigo”.

RECOMPENSA

Cabrera está foragido desde 2021 e é procurado no Paraguai, no Brasil e na Bolívia, e desde março deste ano, também passou a ser buscado nos Estados Unidos, onde há uma recompensa de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) por qualquer informação que leve à sua prisão. 

A Bolívia também oferece recompensa pelo traficante, porém, segundo informações, ele estaria escondido no país desde 2022.

FRONTEIRA

O cenário de insegurança em dois territórios da Bolívia, um deles com fronteira em Mato Grosso do Sul, tem sido tratado como um tema de alta prioridade para o setor de inteligência das forças de segurança do país vizinho.

Foram registrados três diferentes fatos nas regiões de Santa Cruz de la Sierra e em Beni (fronteira com Mato Grosso).

Em 16 de setembro, houve divulgação de ameaças contra um ex-fiscal departamental de Beni e o vice-ministro de Regime do Interior, Jhonny Aguilera, veiculadas por Yasser Andrés “Coco” Vásquez Cardona e publicadas em um meio de comunicação.

Já em 23 de outubro, em redes sociais, houve o vídeo com imagens ligadas ao PCC, que passaram a circular com ameaças contra Ivar García.

O terceiro caso não foi de ameaça, mas do assassinato de Jhonatan López Rodríguez, filho da prefeita de San Ramón, Estela Rodríguez. Jhonatan já tinha sofrido um atentado em abril deste ano, em Santa Cruz.

Conforme o jornal El Deber, o setor de inteligência da polícia boliviana realizou diferentes levantamentos e elaborou um documento que identificou as estruturas criminais presentes no país, com ramificações ao crime organizado do Brasil.

Nessa investigação, foi identificada uma rede transnacional de tráfico, liderada pelo uruguaio Sebastián Marset, conhecido como Rei do Sul, que supostamente estaria escondido em Santa Cruz, e uma outra organização encabeçada por Yasser Andrés “Coco” Vásquez Cardona.

Apesar de poderem entrar em rota de colisão dentro da Bolívia para disputar território, ambas estariam aliadas ao PCC para fornecimento de drogas e outros ilícitos.

MONITORAMENTO

Em meio a esse aumento de tensão na Bolívia por conta de disputa territorial, em Corumbá, a Polícia Federal (PF) está buscando monitorar a situação de diferentes formas para tentar agir contra organizações criminosas.

“No âmbito nacional, a Polícia Federal tem tabulado convênios com as seguranças públicas de vários estados, há também uma integração com todas as capitais do País. A ideia é aprimorar a troca de informações em todas as agências e órgãos. Temos que ter bem mapeada a atuação dessas organizações criminosas para a gente conseguir agir o mais rápido possível”, defendeu o delegado-chefe da Delegacia da PF em Corumbá, Alexsandro Pereira de Carvalho.

*SAIBA

Apesar de ser uruguaio, segundo as investigações, ao ser preso em 2013 já por tráfico, ele teria conhecido integrantes do PCC, dentro da prisão Libertad, quando teria virado membro da facção.

Cidades

Marina Silva defende reforma urgente no sistema global de financiamento climático

A ministra lembrou que cientistas afirmam que o planeta está perto de um ponto de "não retorno", com o aumento da temperatura média global trazendo riscos para a vida humana e para a economia

04/11/2025 21h00

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente Divulgação

A seis dias do início da 30ª edição da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP 30), a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu a urgência de uma reforma no sistema global de financiamento climático, com foco em viabilizar a transição ecológica dos países menos desenvolvidos.

"É urgente viabilizar recursos para que os países menos desenvolvidos façam suas transições e avancem na sustentabilidade", afirmou a ministra nesta terça-feira durante o evento PRI in Person, promovido pela organização Princípios para o Investimento Responsável (PRI, na sigla em inglês), em São Paulo.

Segundo Marina, é preciso transformar os veículos de investimento sustentável em algo "previsível e justo", apoiando "a resiliência das populações de maior risco."

A ministra lembrou que cientistas afirmam que o planeta está perto de um ponto de "não retorno", com o aumento da temperatura média global trazendo riscos para a vida humana e para a economia.

Para superar esse quadro, Marina defendeu "uma transição justa para um novo modelo de desenvolvimento, baseado em fatores sociais, econômicos e ambientais de sustentabilidade."

 

Justiça

Golpe do falso advogado: Justiça atende OAB-MS e obriga operadoras a excluir contas em 24h

Decisão é desta terça-feira e alcança empresas de telefonia; big techs também são alvo da ação

04/11/2025 20h24

Presidente da OAB-MS, Bitto Pereira

Presidente da OAB-MS, Bitto Pereira Divulgação

Tão logo as empresas telefônicas sejam informadas do conteúdo da decisão, terão de cumprir as determinações judiciais, informou ao Correio do Estado o presidente da OAB-MS, Bitto Pereira.

O presidente também afirmou que os demais pedidos feitos pela instituição no bojo da mesma ação civil pública serão apreciados em audiência pública agendada para a próxima terça-feira (11).

Além das companhias telefônicas, big techs como a Meta — proprietária de plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram —, por meio das quais uma parte significativa dos golpes é aplicada, também foram demandadas pela OAB na ação.

“É uma importante vitória que conquistamos nesta luta, que será perene, contra os falsários e criminosos que vêm causando prejuízos a advogados e seus clientes”, disse Bitto Pereira.

Ainda sobre a decisão desta terça-feira (4), a OAB de Mato Grosso do Sul e de outros Estados brasileiros fará a triagem das denúncias do golpe do falso advogado e as encaminhará às companhias telefônicas, solicitando a exclusão das contas em até 24 horas, em cumprimento à decisão judicial.

Atualmente, a OAB-MS já mantém um canal exclusivo para o recebimento dessas denúncias.

“É algo muito sério, porque as vítimas recebem uma mensagem com a foto de seu advogado, em muitos casos até mesmo mensagens com imitação da voz do profissional, com golpistas pedindo dinheiro para o pagamento de alvarás ou custas que não existem”, afirmou o presidente da OAB-MS ao Correio do Estado.

“Temos a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que estabelece regras muito claras sobre o uso dos dados dos cidadãos no universo digital, e essas regras têm de ser respeitadas”, ressaltou o presidente da OAB-MS.

 

