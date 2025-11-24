Em Dourados, 'amigo' oferece carona, sequestra e estupra mulher

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na noite do último sábado (22), uma mulher de 28 anos foi sequestrada e estuprada no município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande. O criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O crime aconteceu após Gerlânio, de 33 anos, também conhecido por “Gil”, ter oferecido carona para a vítima e seu namorado.

Segundo informações, o homem chegou a um churrasco acompanhado do namorado da vítima, que já estava no local com outras pessoas. O namorado da jovem teria ido de carona com Gerlânio e para ir embora pediu que a jovem também pudesse voltar junto com eles.

Gerlânio que aceitou dar a carona ao casal, ao chegar no destino final arrancou bruscamente com o carro no instante em que o namorado da vítima saiu do carro, sem dar tempo da mulher também sair. O namorado desesperado entrou em casa e acionou a polícia.

Depois de alguns minutos, a polícia recebeu informações que o criminoso estaria em um Lava-Jato na Vila Cachoeirinha, local onde trabalha. Ao chegar no estabelecimento, os agentes encontraram o carro estacionado na garagem do comércio.

Ao se aproximarem, a vítima conseguiu sair correndo até o socorro e o estuprador foi preso em flagrante no local. Ela ainda foi encaminhada para exame médico e corpo de delito

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o criminoso manteve a vítima em cárcere dentro do Lava-Jato e tentou beijá-la à força. Ele ainda a agrediu com socos e tapas no rosto e partes íntimas.

Após a agressão física, o criminoso rasgou as roupas da mulher e a estuprou. De acordo com o depoimento da vítima, ele a ameaçava a todo tempo, não só ela, como sua família também. Ela relatou que ele afirmava que a mataria com uma mangueira após cometer o crime de estupro.

Gerlânio foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e permaneceu em silêncio durante o interrogatório. A pena de reclusão apenas para o crime de estupro é de 6 a 10 anos, a depender da gravidade.

O homem já havia cumprido pena pelo crime de homicídio em Alagoas e devido a gravidade do novo crime cometido está preso preventivamente na Delegacia de Dourados.

Estupros

Segundo o Painel de Violência Contra à Mulher, monitorado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em 2025, foram 1.740 mulheres vítimas de estupros espalhados pelo Estado.

Do total, 450 mulheres são de Campo Grande e 181 são do município de Dourados, onde ocorreu o crime do último sábado (22).

No histórico, de 2015 até 2025, seis anos seguidos o número foi abaixo de 181, um ano se manteve, e os outros três ultrapassaram o número de crimes do tipo registrados até agora.

Canais de denúncia:

Ligue 180 - Central de atendimento à Mulher

Disque 100 - Direitos Humanos

190 - Polícia Militar

Toda vítima de estupro tem direito a atendimento gratuito e sigiloso no SUS, incluindo apoio psicológico e exames.

(Com informações do Dourado News)

Assine o Correio do Estado