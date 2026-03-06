Ampliação do Hospital Regional de Dourados fica 11,5% mais cara

Através do segundo termo aditivo divulgado nesta sexta-feira (06), em edição do Diário Oficial Eletrônico (DOE) do Mato Grosso do Sul, o contrato para obra de ampliação do Hospital Regional ficou 11,5% mais caro graças a um reajuste cerca de R$4 milhões conforme valores expostos pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).
Segundo exposto no extrato do termo aditivo, assinado entre o diretor-presidente da Agesul, Rudi Fiorese, e Bruno Macedo Lorentz da empresa Alcance Engenharia e Construção, o contrato recebe agora um acréscimo de exatos R$4.080.638,70.
Em outras palavras, através desse segundo termo aditivo o contrato salta agora de atuais R$35.426.731,03 para R$39.507.369,73, o que representa o aumento de 11,5%.
Esse hospital, vale lembrar, foi entregue em Dourados pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul em dezembro do ano passado, quando no dia 20 do último mês de 2025 o governador Eduardo Riedel esteve no município para "dar início às atividades", com a unidade já realizando de forma antecipada sua primeira cirurgia cinco dias antes dessa cerimônia.
Conforme o Governo do Mato Grosso do Sul à época, a unidade localizada às margens da BR-463 já concentra aproximadamente R$90 milhões em investimentos do Estado, iniciando as atividades com 100 leitos (59 de internação, 20 de UTI [10 adultos e 10 pediátricos] e 21 leitos de cuidados imediatos).
Ampliação
A unidade com capacidade para atender a 34 municípios da macrorregião Cone Sul conta ainda com quatro salas cirúrgicas, além da capacidade para procedimentos de média e alta complexidade em diversas especialidades, com uma expansão já prevista desde o ano passado para acontecer gradualmente neste 2026.
Através dessa expansão gradual, a intenção é que a unidade do Hospital Regional de Dourados (HRD) alcance o total de 192 leitos e a digitalização completa dos processos.
Já neste mês de março a equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES) pôde tecer um comparativo com base no trabalho da unidade, registrando crescimento na produção assistencial, um aumento acima de 430 atendimentos mensais anotados pelo Hospital Regional de Dourados.