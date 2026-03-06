Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Ampliação do Hospital Regional de Dourados fica 11,5% mais cara

Contrato entre a Agesul e a empresa Alcance Engenharia e Construção recebe agora um acréscimo de exatos R$4.080.638,70

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

06/03/2026 - 10h16
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Através do segundo termo aditivo divulgado nesta sexta-feira (06), em edição do Diário Oficial Eletrônico (DOE) do Mato Grosso do Sul, o contrato para obra de ampliação do Hospital Regional ficou 11,5% mais caro graças a um reajuste cerca de R$4 milhões conforme valores expostos pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). 

Segundo exposto no extrato do termo aditivo, assinado entre o diretor-presidente da Agesul, Rudi Fiorese, e Bruno Macedo Lorentz da empresa Alcance Engenharia e Construção, o contrato recebe agora um acréscimo de exatos R$4.080.638,70. 

Em outras palavras, através desse segundo termo aditivo o contrato salta agora de atuais R$35.426.731,03 para R$39.507.369,73, o que representa o aumento de 11,5%. 

Esse hospital, vale lembrar, foi entregue em Dourados pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul em dezembro do ano passado, quando no dia 20 do último mês de 2025 o governador Eduardo Riedel esteve no município para "dar início às atividades", com a unidade já realizando de forma antecipada sua primeira cirurgia cinco dias antes dessa cerimônia. 

Conforme o Governo do Mato Grosso do Sul à época, a unidade localizada às margens da BR-463 já concentra aproximadamente R$90 milhões em investimentos do Estado, iniciando as atividades com 100 leitos (59 de internação, 20 de UTI [10 adultos e 10 pediátricos] e 21 leitos de cuidados imediatos). 

Ampliação

A unidade com capacidade para atender a 34 municípios da macrorregião Cone Sul conta ainda com quatro salas cirúrgicas, além da capacidade para procedimentos de média e alta complexidade em diversas especialidades, com uma expansão já prevista desde o ano passado para acontecer gradualmente neste 2026. 

Através dessa expansão gradual, a intenção é que a unidade do Hospital Regional de Dourados (HRD) alcance o total de 192 leitos e a digitalização completa dos processos. 

Já neste mês de março a equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES) pôde tecer um comparativo com base no trabalho da unidade, registrando crescimento na produção assistencial, um aumento acima de 430 atendimentos mensais anotados pelo Hospital Regional de Dourados.

 

Assine o Correio do Estado

MATO GROSSO DO SUL

MP exige que condomínios fiscalizem trânsito nas áreas internas

Recomendação publicada nesta quinta-feira determina fiscalização, mudanças em regimentos internos e prevê responsabilização de pais e administradores em caso de descumprimento

06/03/2026 09h45

Compartilhar
O MPMS destaca que a prática representa risco à integridade física das crianças e dos demais moradores

O MPMS destaca que a prática representa risco à integridade física das crianças e dos demais moradores Divulgação

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recomendou a adoção de medidas para impedir que crianças e adolescentes conduzam veículos motorizados em ruas internas de condomínios e loteamentos fechados nos municípios de Três Lagoas e Selvíria. A recomendação foi publicada no Diário Oficial do órgão nesta sexta-feira (6).

O documento expedido alerta para o uso irregular de quadriciclos, motos elétricas e outros equipamentos de mobilidade por menores de idade dentro de áreas residenciais, prática que, segundo o MP, tem sido registrada de forma recorrente.

De acordo com o órgão, apesar de estarem localizadas dentro de condomínios, as ruas internas são consideradas vias terrestres para fins de aplicação das normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por isso, a condução de veículos automotores nesses locais exige habilitação, registro e equipamentos de segurança obrigatórios.

Segundo a recomendação, foram constatados casos de crianças e adolescentes dirigindo quadriciclos e motos elétricas, inclusive transportando outros menores e sem uso de capacete ou qualquer equipamento de proteção. Em algumas situações, veículos off-road, destinados apenas a terrenos específicos, estariam sendo utilizados em áreas de circulação comum.

O MPMS destaca que a prática representa risco à integridade física das crianças e dos demais moradores, além de poder configurar infrações administrativas e até crimes previstos na legislação de trânsito.

Entre os pontos citados pelo órgão está a responsabilidade dos pais ou responsáveis legais. Conforme o Código Civil, eles respondem pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores. Além disso, entregar veículo a pessoa não habilitada pode caracterizar crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

A recomendação também ressalta que menores flagrados dirigindo podem ser enquadrados em ato infracional equivalente ao crime de direção sem habilitação quando houver risco de dano.

Medidas exigidas dos condomínios

O Ministério Público orienta que administradoras, associações de moradores e responsáveis por condomínios adotem uma série de providências para prevenir acidentes e garantir o cumprimento da legislação.

Entre as medidas recomendadas estão:

  • comunicação formal ao MPMS, em até 10 dias, informando se a recomendação será acatada;
  • alteração de regimentos internos e estatutos em até 60 dias para prever multas e outras medidas administrativas;
  • implantação de sinalização de trânsito nas vias internas, com limites de velocidade e avisos de proibição de direção por menores;
  • reforço na fiscalização dentro dos condomínios;
  • divulgação da recomendação a todos os moradores.

O órgão também recomenda que os condomínios firmem Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para prevenir novas ocorrências.

Responsabilização pode atingir pais e condomínios

Segundo o MPMS, o descumprimento das normas pode resultar em responsabilização civil, administrativa e criminal tanto dos responsáveis pelas crianças quanto das próprias administrações dos condomínios.

O documento também foi encaminhado para a prefeitura de Três Lagoas, órgãos de trânsito, polícias Militar, Civil e Federal, além do Conselho Tutelar.

O Ministério Público alertou que, caso a recomendação não seja cumprida, poderá adotar medidas judiciais para garantir a aplicação da legislação e evitar acidentes envolvendo crianças e adolescentes.

A iniciativa, conforme o promotor responsável, busca prevenir situações de risco no trânsito e evitar tragédias envolvendo menores em áreas residenciais.

O que diz a lei sobre cada tipo de veículo

Na recomendação, o Ministério Público também detalha como a legislação classifica os veículos utilizados por crianças e adolescentes em condomínios. Veja as regras principais:

  • Quadriciclo

É considerado veículo automotor pelo Código de Trânsito Brasileiro. Para circular em vias terrestres, inclusive dentro de condomínios, exige registro, licenciamento, placa e condutor habilitado na categoria B.
Motocicleta e moto elétrica

Também são veículos automotores e exigem registro, licenciamento, placa e habilitação na categoria A ou autorização para conduzir ciclomotor (ACC), além do uso obrigatório de capacete.

  • Ciclomotor

São veículos de duas ou três rodas com velocidade máxima de até 50 km/h. Desde 2025, exigem registro, emplacamento, licenciamento e habilitação do condutor.

  • Bicicleta elétrica com pedal assistido

Não é considerada veículo automotor. Não exige habilitação, registro ou placa, mas deve respeitar as regras de circulação e limites de velocidade definidos pelas autoridades de trânsito.

  • Equipamentos de mobilidade individual

Patinetes elétricos e equipamentos similares não precisam de registro ou habilitação, mas estão sujeitos às regras de circulação e podem ser autuados em caso de infrações.

  • Veículos de brinquedo

Não são considerados veículos automotores e não podem ser utilizados como meio de circulação em vias públicas ou internas de condomínios.

Assine o Correio do Estado

ALERTA

A cada 4 dias, uma pessoa morre de síndrome respiratória na Capital

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, só em Campo Grande foram 17 mortes; em todo o Estado, foram registradas 51 mortes por SRAG até a semana passada

06/03/2026 08h25

Compartilhar
Procura em postos de saúde pode aumentar em caso de surto

Procura em postos de saúde pode aumentar em caso de surto Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Em dois meses, 17 pessoas já morreram em Campo Grande vítimas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Isso significa que a cada quatro dias uma pessoa é morta pela doença na Capital.

O número, apesar de ser expressivo, ainda está abaixo do registrado em Campo Grande no ano passado, segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

No mesmo período de 2025, 24 pessoas haviam morrido de SRAG, conforme Lahdo relatou ao Correio do Estado.

Das mortes, 15 foram por SRAG não especificada, em que a causa ainda não foi identificada nos exames ou não foi possível confirmar qual vírus ou agente causou a doença, 1 por Covid-19 e a 17ª aguarda o resultado.

“Preocupação sempre há, inclusive, já estamos adotando medidas concretas para enfrentar a situação. Entre elas, estamos realizando curso de capacitação sobre manejo clínico das doenças respiratórias, direcionado aos profissionais de saúde, com o objetivo de fortalecer a assistência e garantir um atendimento mais qualificado à população”, afirmou a superintendente da Sesau.

“Nós monitoramos esses vírus 24 horas por dia e acompanhamos todo o cenário epidemiológico”, assegurou Lahdo ao Correio do Estado.

Em um cenário de circulação de doenças respiratórias, a superintendente de Vigilância em Saúde de Campo Grande diz que a prevenção deve ser o uso de máscara, caso tenha sintoma ou até mesmo para se dirigir a uma Unidade de Saúde.

Procura em postos de saúde pode aumentar em caso de surto

ESTADO

De acordo com dados do boletim epidemiológico divulgado na semana passada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), com dados até o dia 21 de fevereiro (sétima semana epidemiológica), em Mato Grosso do Sul, foram 51 mortes.

No ano passado, também até a sétima semana epidemiológica, haviam sido 38 mortes em todo o Estado.

Os dados de casos notificados, no entanto, não são muito diferentes. Enquanto neste ano, até o dia 21, eram 494, no ano passado, até o dia 15, que corresponde à sétima semana, eram 482 episódios de SRAG.

Conforme o boletim da semana passada, as mortes estão concentradas em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Sidrolândia, Porto Murtinho, Bonito, Nova Andradina, Costa Rica, Miranda, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Alcinópolis e Cassilândia.

PERFIL

Dos casos registrados até agora no Estado, a maior parte, 22,67%, é de pessoas na faixa etária de 1 a 9 anos, seguido da faixa etária de menores de 1 ano. No entanto, as mortes são, principalmente, de idosos acima dos 80 anos (representando 25,5%) e pessoas de 50 a 59 anos (com 25,5%). A maioria eram homens (56%).

O vírus que mais foi detectado entre as doenças respiratórias até agora no Estado foi o rinovírus, responsável por 35,1% dos casos diagnosticados. Em seguida veio o vírus influenza A (H3N2), com 24,3% dos casos.

A Covid-19 aparece em terceiro, com 16,2% dos casos notificados de doenças respiratórias este ano em Mato Grosso do Sul. Há vacina disponível contra a Covid-19 e a influenza nos postos de saúde.

O boletim também trouxe que algumas pessoas tiveram coinfecções, ou seja, foram acometidas por mais de uma doença. Conforme os dados, duas pessoas tiveram adenovírus e rinovírus ao mesmo tempo, enquanto outros indivíduos apresentaram adenovírus e metapneumovírus, rinovírus e Covid-19, e rinovírus e vírus sincicial respiratório.

*Saiba

A síndrome respiratória aguda grave (SRAG) é um quadro respiratório severo, frequentemente causado por vírus como influenza A e Covid-19. Os casos mais graves costumam ser registrados em crianças pequenas e idosos. A sazonalidade aumenta o risco entre março e agosto.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6046-1 de hoje, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6046-1 de hoje, quarta-feira (04/03)

2

"Ministro Alexandre de Moraes, se coloque no seu lugar de juízo ou do contrário, vamos te tirar...
Giba Um

/ 2 dias

"Ministro Alexandre de Moraes, se coloque no seu lugar de juízo ou do contrário, vamos te tirar...

3

Duplicação da BR-163 provoca bloqueio e pode gerar 40 demissões em posto de combustível
Entraves

/ 1 dia

Duplicação da BR-163 provoca bloqueio e pode gerar 40 demissões em posto de combustível

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3628, quinta-feira (05/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3628, quinta-feira (05/03)

5

Licença não sai e obras de nova fábrica de celulose sofrem atraso
bataguassu

/ 1 dia

Licença não sai e obras de nova fábrica de celulose sofrem atraso

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 11 horas

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 1 dia

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 1 semana

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário