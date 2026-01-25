Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Ampliar pontos de cultura é uma das prioridades de Lula em MS, diz ministério

O município de Corumbá foi escolhido para sediar o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, que será realizado no fim deste mês

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

25/01/2026 - 14h59
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Mato Grosso do Sul é fortalecer política pública e ampliar pontos de cultura no Estado. É o que deve ser reafirmado durante o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, que será realizado neste semana, no Moinho Cultural, em Corumbá.

O evento é realizado pelo Ministério da Cultura (Minc), tendo como parceiras a Secretaria Estadual de Cultura (Setesc) e congêneres municipais, e acontecerá nos dias 30 e 31 de janeiro.

Segundo a coordenadora do ministério em Mato Grosso do Sul, Caroline Garcia, o Fórum vai reafirmar as prioridades do governo Lula no fortalecimento da política pública e no avanço de metas.

Entre as metas citadas estão a ampliação dos pontos de cultura e o fortalecimento da Rede Cultura Viva.

Segundo Caroline, em todo o Brasil, há mais de 10 mil pontos de cultura certificados junto ao Minc, sendo 98 deles em Mato Grosso do Sul. As certificações abrangem as culturas populares, indígenas e periféricas.

"O fórum e as teias estaduais são itens do recorte participativo que diferencia a política pública em vigor no governo do presidente Lula e que é executada pela ministra Margareth Menezes", afirma Caroline.

A diretora de Memória e Patrimônio Cultural da Fundação Estadual de Cultura (FCMS), Melly Sena, ressalta que tanto o Fórum como a Teia Estadual configuram um momento estratégico para o fortalecimento da Cultura Viva no Estado.

De acordo com ela, os eventos "articulam a participação social, formulação de políticas públicas e valorização dos territórios culturais, tendo como eixo central a justiça climática".

A ministra Margareth Menezes também destacou a participação social, os fóruns de cultura e o uso de recursos, como as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, como avanços de governo e ferramentas para descentralizar e democratizar o acesso a cultura.

Fórum Estadual dos Pontos de Cultura

O Fórum Estadual dos Pontos de Cultura de Corumbá terá três eixos, sendo:

  • O Plano Nacional de Cultura Viva nos próximos 10 anos (Formação, Circulação e Memória);
  • Governança da Política Nacional de Cultura Viva (Comissões e Fóruns);
  • Cultura Viva, Trabalho e Sustentabilidade da Criação Artística (Economia Solidária e Protocolos Verdes).

Na sexta-feira (30), primeiro dia do evento, serão realizados debates temáticos, oficinas artísticas e a eleição dos delegados.

Já no sábado (31), será a vez de rodas de debates, dinâmicas, rodas de conversa e cortejo cultural.

Além do Ministério da Cultura e da Setesc, o Fórum tem apoio das prefeituras de Corumbá e Ladário, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. 

A agenda do Ministério da Cultura para o biênio 2025-26 incluiu a participação no Fórum Nacional de secretários e Dirigentes Estaduais da Cultura.

BRASIL

Raio atinge caminhada de Nikolas em Brasília; pessoas são socorridas

Episódio ocorreu por volta do meio dia (pelo horário do Mato Grosso do Sul), na Praça do Cruzeiro, uma hora após o início da concentração final

25/01/2026 14h00

Compartilhar
Não há informações até o momento sobre quantas pessoas ficaram feridas e qual foi a gravidade dos ferimentos.

Não há informações até o momento sobre quantas pessoas ficaram feridas e qual foi a gravidade dos ferimentos. Reprodução/Internet

Continue Lendo...

Um raio atingiu a área onde o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) promove uma manifestação com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília neste domingo, 25, e algumas pessoas ficaram desacordadas e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

O episódio ocorreu por volta das 13 horas na Praça do Cruzeiro, uma hora após o início da concentração final de uma caminhada que Nikolas promove com apoiadores, que durante a semana andaram a pé de Paracatu (MG) até Brasília. O evento foi batizado de "Caminhada pela Paz" e movimento "Acorda, Brasil".

Não há informações até o momento sobre quantas pessoas ficaram feridas e qual foi a gravidade dos ferimentos. O deputado ainda não estava no local. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de raios e ventos intensos para Brasília neste domingo.

Segundo o órgão meteorológico, a capital federal pode registrar chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos (60 a 100 km/h), além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Gás do Povo chega à Campo Grande nesta segunda-feira (26)

Programa pretende combater pobreza energética, definida como a dificuldade de uma família ter acesso a serviços de energia essenciais e modernos, como iluminação, aquecimento, etc.

25/01/2026 13h52

Compartilhar
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social , Família e Combate à Fome (MDS), o Gás do Povo deve estar em pleno funcionamento em março, quando 15 milhões de famílias serão beneficiadas.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social , Família e Combate à Fome (MDS), o Gás do Povo deve estar em pleno funcionamento em março, quando 15 milhões de famílias serão beneficiadas. Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Nesta segunda-feira (26) o Programa Gás do Povo passa a atender também Campo Grande, em uma segunda fase onde à partir de agora, em todas as capitais brasileiras estão abrangidas. 

Ao todo, são 950 mil novas famílias de 17 capitais que passam a receber o vale para recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 quilos (kg), que pode ser utilizado em mais de 10 mil revendedoras credenciadas em todo o país.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social , Família e Combate à Fome (MDS), o Gás do Povo deve estar em pleno funcionamento em março, quando 15 milhões de famílias serão beneficiadas.

O programa pretende combater a pobreza energética, definida como a dificuldade de uma família em ter acesso a serviços de energia essenciais e modernos, como iluminação, aquecimento, refrigeração e energia para cozinhar.

De acordo com o governo, o programa traz vantagens não apenas para as famílias de baixa renda, mas para a saúde pública. O MDS ressalta que o acesso ao botijão reduz o uso de alternativas perigosas (como lenha, carvão e querosene) para o cozimento, diminui riscos de doenças respiratórias e queimaduras e garante acesso a fontes de energia limpas e seguras.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, ressalta que o programa ajuda diretamente no orçamento das famílias. “O benefício alivia o orçamento familiar dos mais pobres, que podem destinar o dinheiro que gastariam no botijão para comprar alimentos ou suprir outra necessidade básica”, afirma. O Auxílio Gás, benefício atual que permite a compra de um botijão de 13 kg a cada dois meses por cerca de 4,4 milhões de famílias de baixa renda, será substituído.

O que muda nesta etapa

  • Inclusão de 950 mil novas famílias no programa
  • Expansão para 17 capitais que ainda não participavam
  • Cobertura passa a alcançar todas as capitais do país
  • Vale pode ser usado em mais de 10 mil revendas credenciadas

Além de Campo Grande, a partir de 26/01 passam a ser incluídas também: 

  • Aracaju (SE)
  • Boa Vista (RR)
  • Brasília (DF)
  • Cuiabá (MT)
  • Curitiba (PR)
  • Florianópolis (SC)
  • João Pessoa (PB)
  • Macapá (AP)
  • Maceió (AL)
  • Manaus (AM)
  • Palmas (TO)
  • Porto Velho (RO)
  • Rio Branco (AC)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • São Luís (MA)
  • Vitória (ES)

Quem tem direito ao Gás do Povo

Para receber o benefício, a família precisa:

  1. •    Ser beneficiária do Bolsa Família;
  2. •    Ter ao menos duas pessoas no núcleo familiar;
  3. •    Ter renda per capita de até meio salário-mínimo;
  4. •    Estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses;
  5. •    Ter o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Responsável Familiar regular, sem pendências.

Como usar o vale do gás

O benefício pode ser acessado de diferentes formas:

•    Aplicativo Meu Social – Gás do Povo;

•    Cartão do Bolsa Família (com chip);

•    Cartão de débito da Caixa;

•    Informar o CPF do Responsável Familiar na maquininha da revenda e receber código por SMS.

Onde consultar o benefício

•    Aplicativo Meu Social – Gás do Povo, disponível para os celulares dos sistemas Android e iOS;

•    Página oficial do Gás do Povo no site do MDS;

•    Portal Cidadão Caixa;

•    Caixa Cidadão: 0800-726-0207.

Canais para tirar dúvidas

•    Disque Social 121 (MDS);

•    FalaBR, do Governo Federal <https://falabr.cgu.gov.br/web/home>;

•    SAC Caixa: 0800-726-0101;

Próximos passos do programa

•    Cobertura em todos os 5.571 municípios do país até março;

•    Atendimento de 15 milhões de famílias nos próximos dois meses;

•    Substituição definitiva do antigo Auxílio Gás, com foco na recarga direta do botijão.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande
POR POUCO

/ 21 horas

Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6936, sábado (24/01)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6936, sábado (24/01)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2964, sábado (24/01)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2964, sábado (24/01)

4

Resultado da Loteria Federal 6036-4 de hoje, sábado (24/01)
LOTERIA

/ 20 horas

Resultado da Loteria Federal 6036-4 de hoje, sábado (24/01)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6935, sexta-feira (23/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6935, sexta-feira (23/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada