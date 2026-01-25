Ampliar pontos de cultura é uma das prioridades de Lula em MS, diz ministério

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Mato Grosso do Sul é fortalecer política pública e ampliar pontos de cultura no Estado. É o que deve ser reafirmado durante o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, que será realizado neste semana, no Moinho Cultural, em Corumbá.

O evento é realizado pelo Ministério da Cultura (Minc), tendo como parceiras a Secretaria Estadual de Cultura (Setesc) e congêneres municipais, e acontecerá nos dias 30 e 31 de janeiro.

Segundo a coordenadora do ministério em Mato Grosso do Sul, Caroline Garcia, o Fórum vai reafirmar as prioridades do governo Lula no fortalecimento da política pública e no avanço de metas.

Entre as metas citadas estão a ampliação dos pontos de cultura e o fortalecimento da Rede Cultura Viva.

Segundo Caroline, em todo o Brasil, há mais de 10 mil pontos de cultura certificados junto ao Minc, sendo 98 deles em Mato Grosso do Sul. As certificações abrangem as culturas populares, indígenas e periféricas.

"O fórum e as teias estaduais são itens do recorte participativo que diferencia a política pública em vigor no governo do presidente Lula e que é executada pela ministra Margareth Menezes", afirma Caroline.

A diretora de Memória e Patrimônio Cultural da Fundação Estadual de Cultura (FCMS), Melly Sena, ressalta que tanto o Fórum como a Teia Estadual configuram um momento estratégico para o fortalecimento da Cultura Viva no Estado.

De acordo com ela, os eventos "articulam a participação social, formulação de políticas públicas e valorização dos territórios culturais, tendo como eixo central a justiça climática".

A ministra Margareth Menezes também destacou a participação social, os fóruns de cultura e o uso de recursos, como as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, como avanços de governo e ferramentas para descentralizar e democratizar o acesso a cultura.

Fórum Estadual dos Pontos de Cultura

O Fórum Estadual dos Pontos de Cultura de Corumbá terá três eixos, sendo:

O Plano Nacional de Cultura Viva nos próximos 10 anos (Formação, Circulação e Memória);

Governança da Política Nacional de Cultura Viva (Comissões e Fóruns);

Cultura Viva, Trabalho e Sustentabilidade da Criação Artística (Economia Solidária e Protocolos Verdes).

Na sexta-feira (30), primeiro dia do evento, serão realizados debates temáticos, oficinas artísticas e a eleição dos delegados.

Já no sábado (31), será a vez de rodas de debates, dinâmicas, rodas de conversa e cortejo cultural.

Além do Ministério da Cultura e da Setesc, o Fórum tem apoio das prefeituras de Corumbá e Ladário, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e do Programa Nacional dos Comitês de Cultura.

A agenda do Ministério da Cultura para o biênio 2025-26 incluiu a participação no Fórum Nacional de secretários e Dirigentes Estaduais da Cultura.