Animais de ONG que fechou precisam ser adotados urgentemente

Agressões teriam acontecido a pedido da nova síndica, pois ela acusa a vítima de denunciar uma suposta compra de votos

A eleição para a escolha do síndico de um condomínio residencial, realizada no último sábado (30), terminou em confusão e violência. Segundo relato registrado em boletim de ocorrência, a disputa, que já estava marcada por tensões, resultou em uma briga generalizada envolvendo moradores do local. Uma das vítimas era integrante da chapa que perdeu as eleições.

De acordo com o registro policial, durante a apuração do resultado da eleição, um grupo de moradores se reuniu nas dependências do condomínio para aguardar a chegada de um candidato, neste momento, duas mulheres chegaram à reunião, e segundo as vítimas, identificadas como E, começaram a provocar e ameaçar agressões físicas.

Quando as agressões começaram, uma das vítimas chegou a ser ferida com um capacete, causando lesões na cabeça, ao tentar defender a colega, a mulher que perdeu as eleições foi defender a colega e acabou sendo alvo de agressões físicas por outras quatro suspeitas, sendo uma delas, a atual síndica.

A confusão rapidamente se transformou em uma briga generalizada, interrompida somente após a chegada da Polícia Militar.

Uma das mulheres apresentou escoriações no braço direito, inchaço na cabeça e dores no tórax, ela afirma acreditar que as agressões teriam sido a mando da nova síndica, pois a mesma acusa a vítima de ter feito uma denúncia por causa de uma suposta compra de votos.

A polícia foi acionada e registrou o caso como lesão corporal e tumulto. Até o momento, as autoras das agressões não foram formalmente identificadas pelas vítimas, mas sabe-se que são moradoras do condomínio.

O caso segue sob investigação, e as partes envolvidas poderão ser convocadas para prestar esclarecimentos.

