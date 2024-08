Aniversário de Campo Grande prevê público de até 20 mil pessoas

O desfile está marcado para começar pontualmente às 08h, com previsão de durar até 11h30 - Paulo Ribas/Correio do Estado

Junto do frio, que deve marcar presença no aniversário de 125 anos de Campo Grande, a prefeitura da Capital espera repetir o público do ano passado e reunir cerca de 20 mil pessoas para celebrar mais uma "primavera" da Cidade Morena, que ainda será palco para a tradicional Corrida do Facho que antecede o desfile cívico.

Como bem abordado pelo Correio do Estado, para realizar o tradicional desfile cívico marcado para a segunda-feira (26), as interdições por Campo Grande começaram já no sábado (24), sendo que a 13 de maio é que abriga arquibancadas.

Segundo o Executivo em nota, o desfile cívico de 125 anos da emancipação político-administrativa de Campo Grande prevê de aproximadamente vinte mil pessoas presentes para acompanhar a festa, mesma quantidade de público contabilizado nas celebrações do ano passado.

Os desfiles, segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), começam na Rua Barão do Rio Branco, com a "dispersão" das entidades acontecendo pela Rua 7 de setembro, sendo que o início está marcado para pontualmente às 08h, com previsão de durar até 11h30.

Corrida do Facho

Antes das entidades e instituições tomarem as ruas, as vias da Cidade Morena serão palco para os tênis que todos os anos percorrem a mais antiga prova de Mato Grosso do Sul, a tradicional Corrida do Facho, que começa às 06h.

Conforme a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), que promove a prova anualmente, largada e chegada acontecem na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, local que também marca a entrega de bastões.

Haverá controle de percurso da prova, feito por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul e fiscais de pista, sendo 10 equipes femininas e 11 masculinas competindo em Campo Grande.

Convidadas pela própria organização do evento, os corredores masculinos têm prova de 10 voltas, o que compreende cerca de mil metros por atleta, sendo 10 mil corridos no total por cada equipe.

Cada competidora feminina também percorrerá a distância de mil metros, sendo uma prova de cinco voltas que totalizam cinco mil metros de percurso pelas vias da Cidade Morena.

Vale lembrar que a Corrida do Facho é composta por entidades militares e civis convidadas, sendo que os responsáveis pelas equipes (masculinas) "devem comparecer ao local de prova 30 minutos antes do início da corrida, para confirmação e conferência de documentos e adentrar a câmara de chamadas", expõe o Executivo.

Às seis horas da manhã está prevista para acontecer a largada da prova feminina, enquanto o início do percurso masculino fica marcado para uma hora depois, às 07h, com a seguinte premiação em cada categoria:

Masculina

1° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de ouro; 2° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de prata; 3° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de bronze.

Feminina

1° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de ouro; 2° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de prata; 3° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de bronze

Além da premiação normal, as respectivas equipes campeãs recebem o troféu transitório com base nos seguintes critérios:

1º - Quem vencer deve colocar o troféu em disputa no ano seguinte

Quem vencer deve colocar o troféu em disputa no ano seguinte 2º - Fica definitivamente com o troféu transitório, a equipe masculina e feminina que vencer a prova três anos consecutivos ou cinco anos alternados

Fica definitivamente com o troféu transitório, a equipe masculina e feminina que vencer a prova três anos consecutivos ou cinco anos alternados 3º - Para computar vitórias da equipe de um ano para o outro, a entidade deverá se inscrever com o nome exatamente igual ao anterior, incluindo letras e/ou números.

Responsáveis e interessados podem sanar as dúvidas no portal municipal do regulamento, ou pelos telefones da Funesp: (67) 3314-3526 ou (67) 3314-3971.

