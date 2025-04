Homem deita no banco da moto em alta velocidade, colide em meio-fio e morre

EDUCAÇÃO

Os interessados têm até 25 de abril para pedir a isenção

Começa amanhã (14), e segue até o dia 25 de abril, o período para solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo portal Página do Participante, com o login único do Gov.br.

A isenção está disponível para os seguintes públicos:

Estudantes do 3º ano do ensino médio em escola pública em 2025;

Estudantes que concluíram o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada com renda familiar de até um salário mínimo e meio;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica registradas no Cadastro Único para Programas Sociais;

Participantes do programa Pé-de-Meia também podem solicitar a isenção.

Conforme o cronograma, o resultado das solicitações será divulgado em 12 de maio, com período de recursos entre 12 e 16 de maio, e o resultado dos recursos será publicado em 22 de maio.

A documentação exigida para solicitar a isenção inclui documentos de identidade, histórico escolar ou declaração de bolsista, comprovantes de renda, residência e benefícios sociais, além de documentos específicos para beneficiários do CadÚnico.

Vale lembrar que, os participantes que não compareceram aos dois dias de provas do Enem 2024 precisam justificar a ausência para ter a isenção. A justificativa também é feita através do Portal do Candidato.

Também é importante ressaltar que, quem não se lembra da senha pode recuperá-la na própria plataforma.

ENEM

O Enem é uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). As notas também podem ser usadas em processos seletivos de instituições portuguesas conveniadas ao Inep.

