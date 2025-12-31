Ano Novo em MS terá calor e chance de chuva isolada

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O feriado de Réveillon em Mato Grosso do Sul será marcado por calor e possibilidade de pancadas de chuva, cenário típico do verão sul-mato-grossense. A previsão indica sol entre muitas nuvens, com aumento da nebulosidade e maior chance de chuva a partir da tarde, principalmente em áreas isoladas.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, os termômetros na Capital devem variar entre 21°C e 30°C, com umidade relativa do ar entre 30% e 90%.

Durante a manhã, há previsão de muitas nuvens enquanto à tarde e à noite o tempo será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Os ventos sopram do quadrante oeste a nordeste, com intensidade fraca a moderada.

Já na quinta-feira (31), primeiro dia do ano, o tempo permanece semelhante. A mínima prevista é de 22°C, com ligeira elevação, e máxima de 30°C. O céu segue com muitas nuvens e pancadas de chuva desde manhã, umidade variando entre 35% e 90%, e ventos de noroeste a oeste, também de fraca a moderada intensidade.

Confira a previsão em outros municípios:

Dourados

Quarta-feira (31/12)

Mínima de 21°C e máxima de 35°C

Umidade entre 40% e 100%

Manhã com muitas nuvens

com muitas nuvens Tarde com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas Noite com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (01/01)

Mínima de 23°C e máxima de 35°C

Umidade entre 40% e 90%

Predomínio de muitas nuvens e chuvas isoladas

Corumbá

Quarta-feira (31/12)

Mínima de 23°C e máxima de 39°C

Umidade entre 30% e 100%

Manhã com muitas nuvens

com muitas nuvens Tarde com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas Noite com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (01/01)

Mínima de 25°C e máxima de 40°C

Umidade entre 30% e 90%

Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada

Mundo Novo

Quarta-feira (31/12)

Mínima de 24°C e máxima de 33°C

Umidade entre 50% e 95%

Manhã com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas Tarde com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas Noite com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (01/01)

Mínima de 26°C e máxima de 32°C

Umidade entre 60% e 90%

Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada

Coxim

Quarta-feira (31/12)

Mínima de 23°C, em ligeiro declínio, e máxima de 36°C

Umidade entre 40% e 100%

Manhã com muitas nuvens

com muitas nuvens Tarde e noite com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (01/01)

Mínima de 24°C e máxima de 37°C

Umidade entre 40% e 90%

Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada

Ponta Porã

Quarta-feira (31/12)

Mínima de 21°C e máxima de 34°C

Umidade entre 40% e 100%

Manhã com muitas nuvens

com muitas nuvens Tarde com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas Noite com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (01/01)

Mínima de 23°C e máxima de 34°C

Umidade entre 40% e 90%

Predomínio de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Três Lagoas

Quarta-feira (31/12)

Mínima de 23°C e máxima de 33°C

Umidade entre 50% e 90%

Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (01/01)

Mínima de 24°C e máxima de 35°C, com ligeira elevação

Umidade entre 50% e 100%

Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Semana de Ano Novo com padrão típico de verão

De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), o período entre segunda-feira (29) e quinta-feira (1º) será marcado por padrão típico de verão, com altas temperaturas, elevada umidade e condições favoráveis para pancadas de chuva em todo o Estado.

As manhãs devem começar com sol e variação de nebulosidade, porém, ao longo da tarde e durante a noite, o aquecimento diurno aliado à alta umidade do ar favorece a formação de instabilidades, aumentando a possibilidade de chuva.

Com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, não estão descartadas chuvas mais intensas em pontos isolados, que podem ser acompanhadas de tempestades, raios e rajadas de vento.

Os ventos predominam do quadrante norte, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima de 50 km/h, o que intensifica a sensação de calor e abafamento.

Temperaturas por região

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 29°C e 32°C;

mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 29°C e 32°C; Regiões Pantaneira e Sudoeste : mínimas entre 23°C e 27°C e máximas entre 32°C e 36°C;

: mínimas entre 23°C e 27°C e máximas entre 32°C e 36°C; Regiões do Bolsão, Norte e Leste: mínimas entre 21°C e 25°C e máximas entre 31°C e 36°C;

mínimas entre 21°C e 25°C e máximas entre 31°C e 36°C; Campo Grande: mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 29°C e 31°C.

A recomendação é redobrar os cuidados com hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e ficar atento às mudanças rápidas no tempo, comuns nesta época do ano.

