Cidades

PREVISÃO

Ano Novo em MS terá calor e chance de chuva isolada

Próximos dois dias indicam sol entre muitas nuvens, com aumento da nebulosidade e maior chance de chuva a partir da tarde

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

31/12/2025 - 12h30
O feriado de Réveillon em Mato Grosso do Sul será marcado por calor e possibilidade de pancadas de chuva, cenário típico do verão sul-mato-grossense. A previsão indica sol entre muitas nuvens, com aumento da nebulosidade e maior chance de chuva a partir da tarde, principalmente em áreas isoladas.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, os termômetros na Capital devem variar entre 21°C e 30°C, com umidade relativa do ar entre 30% e 90%.

Durante a manhã, há previsão de muitas nuvens enquanto à tarde e à noite o tempo será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Os ventos sopram do quadrante oeste a nordeste, com intensidade fraca a moderada.

Já na quinta-feira (31), primeiro dia do ano, o tempo permanece semelhante. A mínima prevista é de 22°C, com ligeira elevação, e máxima de 30°C. O céu segue com muitas nuvens e pancadas de chuva desde manhã, umidade variando entre 35% e 90%, e ventos de noroeste a oeste, também de fraca a moderada intensidade.

Confira a previsão em outros municípios: 

Dourados

Quarta-feira (31/12)

  • Mínima de 21°C e máxima de 35°C
  • Umidade entre 40% e 100%
  • Manhã com muitas nuvens
  • Tarde com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas
  • Noite com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (01/01)

  • Mínima de 23°C e máxima de 35°C
  • Umidade entre 40% e 90%
  • Predomínio de muitas nuvens e chuvas isoladas

Corumbá

Quarta-feira (31/12)

  • Mínima de 23°C e máxima de 39°C
  • Umidade entre 30% e 100%
  • Manhã com muitas nuvens
  • Tarde com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas
  • Noite com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (01/01)

  • Mínima de 25°C e máxima de 40°C
  • Umidade entre 30% e 90%
  • Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada

Mundo Novo

Quarta-feira (31/12)

  • Mínima de 24°C e máxima de 33°C
  • Umidade entre 50% e 95%
  • Manhã com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas
  • Tarde com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas
  • Noite com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (01/01)

  • Mínima de 26°C e máxima de 32°C
  • Umidade entre 60% e 90%
  • Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada

Coxim

Quarta-feira (31/12)

  • Mínima de 23°C, em ligeiro declínio, e máxima de 36°C
  • Umidade entre 40% e 100%
  • Manhã com muitas nuvens
  • Tarde e noite com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (01/01) 

  • Mínima de 24°C e máxima de 37°C
  • Umidade entre 40% e 90%
  • Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada

Ponta Porã

Quarta-feira (31/12)

  • Mínima de 21°C e máxima de 34°C
  • Umidade entre 40% e 100%
  • Manhã com muitas nuvens
  • Tarde com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas
  • Noite com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (01/01)

  • Mínima de 23°C e máxima de 34°C
  • Umidade entre 40% e 90%
  • Predomínio de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Três Lagoas

Quarta-feira (31/12)

  • Mínima de 23°C e máxima de 33°C
  • Umidade entre 50% e 90%
  • Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (01/01)

  • Mínima de 24°C e máxima de 35°C, com ligeira elevação
  • Umidade entre 50% e 100%
  • Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Semana de Ano Novo com padrão típico de verão

De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), o período entre segunda-feira (29) e quinta-feira (1º) será marcado por padrão típico de verão, com altas temperaturas, elevada umidade e condições favoráveis para pancadas de chuva em todo o Estado.

As manhãs devem começar com sol e variação de nebulosidade, porém, ao longo da tarde e durante a noite, o aquecimento diurno aliado à alta umidade do ar favorece a formação de instabilidades, aumentando a possibilidade de chuva.

Com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, não estão descartadas chuvas mais intensas em pontos isolados, que podem ser acompanhadas de tempestades, raios e rajadas de vento.

Os ventos predominam do quadrante norte, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima de 50 km/h, o que intensifica a sensação de calor e abafamento.

Temperaturas por região

  • Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 29°C e 32°C;
  • Regiões Pantaneira e Sudoeste: mínimas entre 23°C e 27°C e máximas entre 32°C e 36°C;
  • Regiões do Bolsão, Norte e Leste: mínimas entre 21°C e 25°C e máximas entre 31°C e 36°C;
  • Campo Grande: mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 29°C e 31°C.

A recomendação é redobrar os cuidados com hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e ficar atento às mudanças rápidas no tempo, comuns nesta época do ano.

É DE MS!

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver

Entre os estados, MS ocupa a 6ª posição entre os melhores do Brasil

31/12/2025 11h00

Jateí é o 2º município com menos habitantes de MS e com maior nota do Brasil

Jateí é o 2º município com menos habitantes de MS e com maior nota do Brasil Divulgação

O pequeno município de Jateí, com uma população estimada de 3.596 habitantes foi considerada a melhor cidade do Brasil para se viver, segundo uma pesquisa realizada pelo veículo Gazeta do Povo. 

O município é o segundo menos populoso de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas de Figueirão, que tem 3.539 moradores de acordo com o último censo. 

De acordo com o jornal paranaense, o ranking foi elaborado com base em 27 indicadores, como segurança, economia, boas escolas, população, arborização e cultura, aplicados a todos os 5.570 municípios do País. 

Este foi o segundo ano em que a pesquisa foi realizada e a versão de 2025 utilizou seis indicadores a mais que a do ano passado, mostrando uma complexidade maior de avaliação dos dados coletados. 

Na categoria “melhores cidades para morar”, todas as 10 cidades que estão no topo do ranking são do interior e têm uma população menor, sendo apenas uma com mais de 10 mil habitantes. 

Para o jornal, o tamanho reduzido da população geralmente vem acompanhado de baixos índices de violência, o que resulta em boas notas. 

“Nenhuma das dez melhores cidades registrou homicídios ou suicídios nos bancos de dados consultados, apenas uma tem moradores de rua. Além disso, essas cidades têm em comum boas notas nos índices de educação, infraestrutura e saúde fiscal das gestões municipais. No entanto, todas apresentam opções modestas de lazer. Nenhuma delas possui sala de cinema, por exemplo”, ressaltou o Gazeta. 

Confira abaixo as líderes do ranking e suas notas: 

  1. Jateí (MS) - 8,72
  2. Montauri (RS) - 8,53
  3. Paraí (RS) - 8,45
  4. Nova Bréscia (RS) - 8,24 
  5. Coqueiro Baixo (RS) - 8,24
  6. São Bento do Sapucaí (SP) - 8,21
  7. Cruzália (SP) - 8,21
  8. Santa Salete (SP)  - 8,19
  9. Barra Funda (RS)  - 8,18
  10. Guabiju (RS) - 8,18

A líder sul-mato-grossense

Localizada a 250 quilômetros da Capital, Jateí pode não ser famosa, mas possui indicadores “excelentes”. Segundo o jornal, as ruas bem arborizadas e calçadas limpas da cidade são “sinais externos de outros indicadores menos visíveis”. 

No período analisado para o cálculo da nota, de 2019 a 2023, Jateí não registrou nenhum homicídio. Também não haviam moradores de rua, nem moradores internados por uso de drogas, mortes em acidente de trânsito e suicídios no ano de 2024. Não foram encontradas moradias com características de favela na cidade. 

A média salarial entre todos os municípios brasileiros foi de R$ 2.635 e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita médio foi de R$ 33,871. Em Jateí, o salário médio superou a média brasileira, de R$ 3.679 e o PIB per capita foi de R$ 119.162,85. 

Com relação à infraestrutura, 99,72% das residências contam com coleta de lixo domiciliar, 97,61% das vias são pavimentadas e 98,87 possuem iluminação pública. 

A economia jataiense gira em torno da suinocultura, tem o 9º maior PIB per capita e o 6º maior salário médio do Estado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Ranking entre os estados

Entre as 27 Unidades Federativas brasileiras, Mato Grosso do Sul ocupa a 6ª colocação entre as melhores notas. 

Confira a lista em ordem abaixo: 

  1. Rio Grande do Sul - 6,18
  2. Santa Catarina - 6,17
  3. São Paulo - 6,16
  4. Paraná - 5,76
  5. Minas Gerais - 5,65
  6. Mato Grosso do Sul - 5,62
  7. Mato Grosso - 5,43
  8. Goiás - 5,26
  9. Rondônia - 5,22
  10. Rio de Janeiro - 5,17
  11. Piauí - 5,05
  12. Espírito Santo - 5,03
  13. Rio Grande do Norte - 4,76
  14. Tocantins - 4,68
  15. Paraíba - 4,64
  16. Maranhão - 4,51
  17. Bahia - 4,48
  18. Ceará - 4,43
  19. Alagoas - 4,29
  20. Acre - 4,29
  21. Pernambuco - 4,25
  22. Sergipe - 4,21
  23. Pará - 4,18
  24. Amapá - 4,15
  25. Amazonas - 4,08
  26. Roraima - 4,04

  27.  

RELATÓRIO

MS lidera ranking de indígenas presos e terá de adaptar presídios

Estado tem a maior população carcerária indígena do País, superando o Amazonas, e deverá seguir novas diretrizes que garantem intérpretes e alimentação tradicional

31/12/2025 09h00

Estado teve 510 indígenas presos no primeiro semestre de 2025, segundo levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais

Estado teve 510 indígenas presos no primeiro semestre de 2025, segundo levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro com o maior número de indígenas sob custódia do sistema penal, segundo dados revelados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

A secretaria emitiu nota técnica revelando os dados, que integra o novo Plano Pena Justa e que estabelece uma série de mudanças obrigatórias para garantir os direitos da população indígena, pressionando a administração penitenciária sul-mato-grossense a adaptar suas rotinas de segurança e acolhimento.

“Ao relacionar as 10 unidades federativas com o maior número de pessoas indígenas custodiadas no Brasil, nota-se que há diferença se comparados com os estados que têm a maior quantidade de população indígena no País”, revela o documento.

De acordo com o levantamento federal, Mato Grosso do Sul tem 510 indígenas presos, no primeiro semestre de 2025.

O número coloca o Estado na liderança do ranking nacional, muito à frente de Roraima (2º lugar, com 304 detentos) e Rio Grande do Sul (3º lugar, com 234 detentos).

O dado chama atenção pela desproporcionalidade quando comparado à população total. Embora o Amazonas tenha a maior população indígena do País (quase 491 mil pessoas), ele ocupa apenas a 6ª posição no ranking carcerário, com 126 presos indígenas.

Já Mato Grosso do Sul, que tem a 3ª maior população indígena (cerca de 116 mil), encarcera quatro vezes mais indígenas que o estado do Norte.

A nota técnica da Senappen impõe “desafios logísticos e culturais” para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

O governo federal determinou que a identidade cultural dos detentos não pode ser apagada pela máquina prisional.

O levantamento do Ministério da Justiça alerta ainda para um problema crônico que mostra que os números de MS podem ser ainda maiores: a classificação errônea de indígenas como pardos no momento da prisão.

A Senappen critica a prática de definir a raça/cor pela percepção do policial ou do agente penitenciário. A nova regra exige a pergunta direta: “Você se considera indígena?” Se a resposta for sim, deve-se perguntar o povo e a aldeia de origem, acionando imediatamente a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) da região.

Saúde e rituais

A nota técnica cita especificamente a estrutura de saúde de Mato Grosso do Sul como um ponto de atenção e potencial.

O documento destaca que a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) no Estado conta com profissionais capacitados, mas exige que o atendimento médico dentro dos presídios seja intercultural.

Isso inclui permitir a entrada de pajés e rezadores para assistência religiosa e espiritual, equiparando-a à assistência dada a padres e pastores.

As determinações da nota visam, de acordo com o Ministério da Justica, que o sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul cumpra o Plano Pena Justa, visando retirar o Brasil do que o STF classificou como estado de coisas inconstitucional (ECI) nas prisões.

>> Mudanças nos presídios

Proibição do Corte de Cabelo > A administração não pode mais invocar higiene para cortar o cabelo de indígenas compulsoriamente. O corte é considerado uma violação da personalidade e identidade cultural.

Intérpretes Obrigatórios > Se o preso tiver dificuldade com o português, o Estado deve garantir um intérprete da sua etnia para todos os atos processuais e administrativos.

Alimentação Tradicional > Os presídios deverão permitir a entrada de alimentos tradicionais levados por familiares ou adequar o cardápio, respeitando hábitos alimentares da etnia.
 
Respeito aos Nomes > O registro de entrada deve respeitar a autodeclaração, incluindo o nome indígena e a etnia, e não apenas o nome de registro civil aportuguesado.

