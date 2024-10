ANS aprova novas terapias para câncer de próstata e outras doenças

Cidades

Homem de 62 anos morreu em decorrência de H1N1 na última semana; Idosos são as principais vítimas e mortes já superam o registrado em todo o ano passado

Vacinação contra a gripe atingiu apenas metade do público-alvo Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Na última semana, uma pessoa morreu vítima de Influenza em Mato Grosso do Sul. Com o caso, o número de mortes pela doença subiu para 81 neste ano no Estado. Boletim epidemiológico foi divulgado nesta quarta-feira (16) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Conforme o boletim, a nova vítima é um homem de 62 anos, morador de Corumbá, que teve Influenza A H1N1. Ele tinha como comorbidade o tabagismo.

Esta é a terceira semana consecutiva que Mato Grosso do Sul registra mortes por gripe. Em dez meses, o número de óbitos já superou o total registrado em todo o ano passado, quando foram 65 vítimas.

Os idosos são o grupo mais vulnerável, com quase 70,4% das vítimas tendo idades a partir de 60 anos, sendo a maioria pessoas com mais de 80 anos.

Além da morte, na última semana também foram notificados 133 casos suspeitos de Influenza no Estado, com 8 confirmados para o vírus.

Desde janeiro, são 707 casos confirmados, sendo:

207 Influenza A H1N1

376 Influenza A H3N2

113Influenza A Não subtipado**

11 Influenza B

Campo Grande concentra a maioria dos casos confirmados, com 307.

Apesar dos idosos serem o grupo com maior registro de mortes, as crianças de 1 a 9 anos são as que concentram a maioria dos casos confirmados (20,1%).

Vacinação

De acordo com dados do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul é o segundo estado com a menor cobertura vacinal contra a gripe no País.

Até essa terça-feira (15) apenas 50,64% do público-alvo foi imunizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme o painel de imunização do Ministério da Saúde, foram aplicadas 777.330 doses da vacina contra a Influenza no Estado, onde o público é de 1.188.387 pessoas.

O público-alvo é formado por:

pessoas de 60 anos ou mais,

gestantes e puérperas,

trabalhadores da saúde,

crianças de 6 meses a menores de 6 anos,

professores da rede pública de ensino,

indígenas vivendo fora ou em terra indígena,

pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos) ,

adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos, população privada de liberdade (18 anos e mais),

funcionário do sistema de privação de liberdade,

pessoas em situação de rua,

pessoas com comorbidades,

profissionais das forças armadas e das forças de segurança e salvamento,

caminhoneiros,

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores portuários.

Em maio, a pasta recomendou a vacina contra a influenza para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade.

Em 2023, o estado alcançou a marca de 65,94% do público-alvo vacinado.

Em todo o Brasil, 52,33% do público-alvo se vacinou contra a gripe. Até o momento, 48,2 milhões de doses foram aplicadas em um público prioritário de 75,8 milhões de pessoas.