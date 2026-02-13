Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Anta que caiu em caixa d'água é resgatada em Campo Grande

Animal silvestre foi encontrado dentro de reservatório e mobilizou equipes especializadas para o resgate em Campo Grande

Laura Brasil

13/02/2026 - 17h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Militar Ambiental (PMA), em ação conjunta com o Grupo de Resgate Técnico de Animais do Pantanal (GRETAP), realizou o resgate de uma anta (Tapirus terrestris) no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

O GRETAP/Unidade UCDB auxiliou na operação na tarde desta sexta-feira (13). O animal silvestre caiu em uma caixa-d’água com capacidade aproximada de 5 mil litros.

A caixa-d’água, conforme pode ser verificado em vídeo feito no local, está posicionada em um buraco no chão.

Após a análise da ocorrência, o manejo do resgate ficou sob responsabilidade do GRETAP/UCDB, enquanto a Polícia Militar Ambiental prestou apoio operacional durante toda a ação.

Foi necessária a contenção química, realizada por um veterinário do grupo da universidade, conforme estabelece o protocolo para fauna silvestre de grande porte.

O animal foi retirado com cintas apropriadas e o auxílio de um guincho hidráulico, utilizado para remover a anta da estrutura de armazenamento de água.

A anta passou por avaliação clínica. Foi constatado que não apresentava ferimentos e, posteriormente, foi devolvida a uma área compatível com seu habitat natural.

 

 

 

Outro resgate

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para capturar um tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) na área de acesso ao elevador do último piso do Shopping Campo Grande.

No vídeo feito pela equipe que atendeu à ocorrência, os policiais encostam uma caixa de madeira na porta, enquanto outro utiliza uma espécie de gancho, conhecido como cambão, para enlaçar o pescoço do animal silvestre.

A captura ocorre seis dias após outro episódio, também em uma sexta-feira (6), que chamou atenção nas redes sociais, quando um tamanduá foi encontrado dentro de uma agência do Itaú, localizada na Avenida Mato Grosso.

 

 

 

Assine o Correio do Estado

Ensino Superior

IFMS abre processo seletivo para portadores de diploma

São cursos de graduação em diversos campi e diversas áreas de atuação; saiba como se inscrever

13/02/2026 17h00

Compartilhar

Reprodução, Alexandre Oliveira / IFMS

Continue Lendo...

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu processo seletivo com vagas voltadas a portadores de diploma, ou seja, candidatos que já possuem formação superior e desejam ingressar em outro curso.

Há vagas para ingresso em cursos de graduação oferecidos em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com início das aulas neste primeiro semestre letivo.

Distribuídas entre cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, todas as graduações são gratuitas. Há vagas para cursos como Engenharia Civil (integral), Tecnologia em Redes de Computadores (noturno) e Engenharia Mecânica (noturno), entre outros.

Saiba como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 23 de fevereiro, na Página do Candidato, por meio do link: https://selecao.ifms.edu.br/login
.

Segundo o edital, a classificação dos inscritos no processo seletivo será feita com base na nota mais alta alcançada pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nas edições de 2016 a 2025.

A previsão é que os resultados preliminar e final sejam divulgados nos dias 27 de fevereiro e 2 de março, respectivamente. Caso as vagas remanescentes não sejam preenchidas, será aberta uma nova etapa da seleção, de vagas residuais, cujo único requisito será ter o ensino médio completo.

Graduações ofertadas por município


Aquidauana

  • Tecnologia em Sistemas para Internet (Noturno)
  • Engenharia Civil (Integral)
  • Tecnologia em Redes de Computadores (Noturno)


Campo Grande

  • Tecnologia em Sistemas para Internet (Noturno)
  • Tecnologia em Sistemas para Internet (Matutino)
  • Engenharia Elétrica (Noturno)
  • Engenharia Mecânica (Noturno)


Corumbá

  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)
  • Tecnologia em Processos Metalúrgicos (Noturno)


Coxim

  • Licenciatura em Química (Noturno)
  • Tecnologia em Sistemas para Internet (Noturno)

Dourados

  • Tecnologia em Jogos Digitais (Noturno)


Jardim

  • Licenciatura em Computação (Noturno)
  • Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (Integral)


Naviraí

  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)
  • Bacharelado em Agronomia (Integral)


Nova Andradina

  • Bacharelado em Agronomia (Integral)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)

Ponta Porã

  • Tecnologia em Gestão do Agronegócio (Noturno)
  • Bacharelado em Agronomia (Integral)

Três Lagoas

  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)
  • Engenharia de Controle e Automação (Integral)
  • Engenharia da Computação (Integral) 
  • Automação Industrial (Noturno)

Confira o edital

Assine o Correio do Estado

campo grande

Confira o que abre e o que fecha nos dias de Carnaval

Carnaval não é feriado, mas devido ao ponto facultativo, muitos locais alteram o horário de funcionamento

13/02/2026 16h00

Compartilhar
Carnaval de rua em Campo Grande

Carnaval de rua em Campo Grande Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

O Carnaval é uma das festas que duram vários dias no Brasil, mas, ao contrário do que muitos pensam, a data não é feriado, e sim ponto facultativo.

Mesmo assim, é comum que órgãos públicos, bancos e alguns estabelecimentos comerciais adotem horários diferenciados ou suspendam o funcionamento durante os dias de folia.  

Para quem precisa se planejar, reunimos as informações sobre o que abre e o que fecha durante a segunda e terça-feira de Carnaval e também na quarta-feira de Cinzas, dias 16,17 e 18 de fevereiro, respectivamente.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados podem funcionar normalmente.

Comércio

Desde o fim de semana que o antecede até a quarta-feira de cinzas (18), o comércio pode abrir normalmente.

Shoppings

  • Campo Grande

O Shopping Campo Grande abrirá das 10h às 22h, horário normal de funcionamento.

  • Norte Sul Plaza

O Norte Sul Plaza funciona em horário normal, das 10h às 22h.

  • Bosque dos Ipês

O Bosque dos Ipês irá funcionar normalmente nos dias de Carnaval, das 10h às 22h.

  • Pátio Central

O Pátio Central Shopping terá alterações no horário. Na segunda, o funcionamento será das 8h às 19h para as lojas e das 8h às 20h para alimentação. 

O shopping não abre na terça de carnaval e, na quarta de Cinzas, será das 11h às 19h e alimentação das 11h às 20h.

Feira Central

A Feira Central não abre às segundas e terças, mas funcionará normalmente na quarta-feira de Cinzas.

Bancos

Não haverá atendimento presencial nas agências bancárias nos dias 16 e 17 de fevereiro e retornam suas atividades na quarta-feira, dia 18, a partir das 12 horas.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O plantão do Poder Judiciário terá início às 19h de sexta-feira (13) e terminará ao meio-dia de quinta-feira (19), quando o retoma o expediente normal.

Os prazos processuais ficam suspensos durante todo o período e o plantão judiciário funcionará para os casos considerados urgentes, como: mandados de segurança, habeas corpus, medidas protetivas da Lei Maria da Penha, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória, pedidos de prisão preventiva ou temporária, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão (de bens ou pessoas) e medidas urgentes ou cautelares de natureza cível ou criminal.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais em Campo Grande nos dias 16 e 17 de fevereiro, com retorno a partir das 13h da Quarta-Feira de Cinzas, conforme decretos.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não devem abrir na segunda e terça-feira de Carnaval, pois não haverá sorteio de loterias nos dias 16 e 17 de fevereiro.

Detran

As agências do Detran de Mato Grosso do Sul não irão funcionar nos dias de folia.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios nos dias 16 e 17 de fevereiro. O expediente nessas unidades será retomado na quarta-feira, a partir das 12h.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Irmãos Batista projetam inédita "estrada rolante" de 12 km em MS
correia de longa distância

/ 2 dias

Irmãos Batista projetam inédita "estrada rolante" de 12 km em MS

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6951, quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6951, quarta-feira (11/02): veja o rateio

3

Faculdade particular encerra atividades em Campo Grande
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Faculdade particular encerra atividades em Campo Grande

4

Resultado da Loteria Federal 6041-0 de ontem, quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6041-0 de ontem, quarta-feira (11/02): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3611, de quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3611, de quarta-feira (11/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 18 horas

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 1 dia

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?