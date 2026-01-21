Antes de matar o patrão, gerente dispensou funcionários em crime premeditado na Luigi Salgados

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Gerente da parte alimentícia na salgaderia Luigi Salgados, Eduardo Araújo, de 32 anos, dispensou os funcionários do setor pouco antes de matar o patrão, André Luis Mitidiero (46), e tirar a própria vida, no início da tarde desta quarta-feira (21), em Campo Grande, crime premeditado, conforme informou o delegado da Polícia Civil Camilo Kettenhuber Cavalheiro.

De acordo com o delegado , Eduardo desferiu ao menos dez golpes de faca contra André, que atingiram regiões como tórax, pescoço e antebraço. Em seguida, o gerente usou a mesma arma para provocar a própria morte dentro da empresa, apoiando a arma branca contra uma pilastra e forçando o próprio corpo contra a faca, comprada especificamente para isso, disse Camilo.

"Conforme apuramos junto aos funcionários, eles todos foram liberados por Eduardo por volta do horário de almoço, coisa que por sí só ja é estranho. Após o crime nós verificamos que a faca utilizada por ele estava com o preço ainda na baínha", disse o delegado.

O crime ocorreu por volta das 13h10, em uma das filiais da Luigi Salgados, localizada na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro Jardim Imá. Após desferir vários golpes contra o patrão, Eduardo agonizou por cerca de 40 minutos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros mas morreu ainda no local.

Segundo o tenente Dermival Caldeira, André, que foi até o local junto do filho de apenas três anos para retirar uma entrega, já estava sem vida quando o socorro chegou. Houve tentativa de reanimação de Eduardo, mas ele não resistiu aos ferimentos. A cena foi descrita como impactante pelos socorristas que atenderam a ocorrência e populares que rapidamente cercaram a loja.

A motivação do crime, conforme relatos colhidos pela polícia, estaria ligada a questões pessoais. Eduardo não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher, Juliana Carolina Albuquerque, com quem teve três filhos, também funcionária da salgaderia, onde trabalhava como controladora de caixa.

Funcionários relataram à polícia a suspeita de um suposto envolvimento entre Juliana e o empresário André Mitidiero, o que teria intensificado o conflito entre ela e o ex-marido. Ainda segundo a apuração, Eduardo teria monitorado a ex-companheira após a separação, ocorrida entre outubro e dezembro de 2025, embora o relacionamento estivesse em crise desde o início do ano passado.

Ao se deparar com a situação dentro da empresa, Juliana passou mal, desmaiou e precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde pelo Corpo de Bombeiros.

A investigação também considera postagens recentes feitas por Eduardo em redes sociais e outros indícios que reforçam a tese de planejamento do ataque. Ele trabalhava na Luigi Salgados havia cerca de quatro anos e exercia a função de gerente no setor de cozinha da empresa do ramo de produção de salgados e pizzaria e possui filiais em diferentes regiões de Campo Grande.

Os corpos foram encaminhados para exames periciais e o caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime e reúne depoimentos de testemunhas. O crime será apurado como homicídio seguido de suicídio.

