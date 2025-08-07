Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ANTT cobra Motiva Pantanal para coibir incêndios florestais na BR-163

Solicitação partiu da Presidência da República e será feita a todas as concessionárias de rodovias federais

CLODOALDO SILVA, de Brasília

07/08/2025 - 09h30
A empresa Motiva Pantanal, que assumiu a concessão da BR-163 no início deste mês, vai ter de reforçar as ações relacionadas à prevenção e ao combate a incêndios nas faixas de domínio na rodovia.

O procedimento vai ser determinado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para atender a Secretaria de Articulação e Monitoramento (SAM) da Casa Civil da Presidência da República, e vem durante o período crítico para propagação do fogo. 

Entre as determinações enviadas à Motiva Pantanal estão que a empresa faça o “reforço das ações já previstas contratualmente, com especial atenção aos pontos críticos; encaminhamento de plano de ação, contendo estratégias de prevenção e mitigação de incêndios; identificação de trechos críticos; gargalos operacionais; e ações de educação e sensibilização junto às comunidades impactadas”.

A adoção desses procedimentos ocorre em função da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 743, que trata da proteção ambiental nos biomas Amazônia e Pantanal, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a ANTT explica em documento, “o governo federal e os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estavam falhando em combater os incêndios na Amazônia e no Pantanal e, desta forma, já foi elaborado um primeiro plano para os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e [ANTT e governo federal] estão trabalhando na elaboração dos planos para os nove estados da Amazônia Legal”.

Nesta nota informativa é detalhado que o Ministério dos Transportes, a ANTT e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foram acionados porque os órgãos ambientais estaduais e federal não têm atribuição ou não têm estrutura para implementar as ações de prevenções nas faixas de domínio, tanto que os integrantes da Sala de Situação Interministerial de Prevenção e Combate ao Incêndio reunidos avaliaram essa demanda, com alegação de que “tem muitos incêndios que se iniciam às margens desses corredores viários, provocados intencionalmente por pessoas que estão transitando pelas rodovias”.

Em ofício da Casa Civil, enviado ao Ministério dos Transportes no dia 30 de maio, foi solicitado apoio do órgão para o desenvolvimento de ações preventivas de combate aos incêndios florestais nas faixas de domínio de rodovias federais localizadas nos biomas Amazônia e Pantanal.

A secretaria argumentou que “essas faixas, por sua natureza e localização, acumulam material vegetal seco e inflamável, servindo frequentemente como vetores de propagação de incêndios”, detalhando que “as rodovias federais são rotas estratégicas para o acesso de equipes terrestres e aéreas de resposta, o que torna fundamental garantir sua plena acessibilidade e segurança”.

Para tanto, a Secretaria de Articulação e Monitoramento propôs atuação conjunta do Ministério dos Transportes e suas entidades vinculadas, do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e da própria Casa Civil da Presidência da República.

Com esse comunicado à pasta, à ANTT e ao Dnit, foi solicitado que todas as concessionárias de rodovias abrangidas pelos dois biomas têm de enviar explicações sobre o que estão fazendo para evitar focos de incêndio nas áreas que administram. 

Resposta

Uma destas empresas é a Motiva Pantanal, que foi notificado no dia 25 de julho para dar detalhes de suas ações no prazo de 15 dias.

Na terça-feira, a concessionária da BR-163 protocolou uma resposta, afirmando que a rodovia não está inserida no bioma Pantanal, mas que “municípios localizados no entorno da rodovia, como Coxim e Rio Verde de Mato Grosso, situam-se em áreas de transição e influência indireta do bioma Pantanal, o que reforça a necessidade de medidas integradas e preventivas diante dos eventos climáticos extremos”. 

Em virtude desta área de influência, a concessionária afirmou que realiza o monitoramento contínuo de áreas com maior suscetibilidade a incêndios, citando que foi implantado o Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo (Smac), ferramenta de detecção em tempo real de focos de calor, plumas de fumaça e condições climáticas adversas. 

Também afirmou que tem os Programas de Gestão de Riscos (PGR) e de Atendimento a Emergências (PAE), ambos aprovados pela ANTT, e que as ações de prevenção, controle e monitoramento são realizadas de forma contínua.

Saiba

Segundo a Motiva Pantanal, existem alguns gargalos na atuação, como a existência de trechos com alta carga de material combustível, a falta de integração interinstitucional entre órgãos ambientais, prefeituras e forças de resposta emergencial e a baixa adesão das comunidades às campanhas educativas.

CIDADE MORENA

Campo Grande abre Feirão da Habitação para financiamentos de até R$ 20 mil

Com a ampliação do programa "Sonho de Morar", 600 subsídios serão concedidos para complementar a entrada de financiamentos imobiliários

07/08/2025 11h00

Feirão acontece no Pátio Central Shopping, até o próximo dia 22

Feirão acontece no Pátio Central Shopping, até o próximo dia 22 Marcelo Victor/Correio do Estado

Campo Grande abre nesta quinta-feira (07) mais um "Feirão Habita", a nona edição do programa executado através da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), com oportunidades de financiamentos de até 20 mil reais para famílias que buscam concretizar o sonho da casa própria. 

Junto do diretor-presidente da Emha, Cláudio Marques, e da diretora-presidente da Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, a prefeita e vice por Campo Grande (Adriane Lopes e Camilla Nascimento) estiveram no lançamento do Feirão, realizado no Pátio Central Shopping. 

"De 7 a 22, nós vamos estar aqui no pátio central, trazendo esse movimento positivo pro Centro, mas também trazendo oportunidades únicas para as famílias campo-grandenses que ainda não têm uma habitação", afirmou Adriane Lopes. 

Como bem ressaltado pela prefeita, esse feirão deve durar cerca de apenas duas semanas, encerrado no próximo dia 22 de agosto, somando subsídios do Executivo Municipal e do Governo do Estado para "gerar oportunidades para muitas famílias", disse Adriane. 

"Nosso Feirão virou modelo para outras cidades capitais do país e a gente vai seguindo com muito trabalho, as nossas equipes estão preparadas", complementou. 

Em sua fala, Maria do Carmo fez questão de ressaltar a importância da data e do trabalho das agências, indicando que a proposta de um subsídio complementar trata-se de uma oportunidade única para famílias que querem comprar imóvel financiado. 
 
"Porque é um trabalho conjunto, além do bônus de moradia que o município já dá para as famílias de menor renda, que é de R$ 32 mil, vai ganhar também o subsídio da Emha de R$ 20 mil e mais um desconto que as empresas vão ter que dar", explica a diretora-presidente da Agehab. 

Habita Campo Grande

Em nome da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Cláudio afirmou que mais unidades habitacionais serão entregues, destacando que além do subsídio, o Feirão traz descontos específicos. 

"As unidades que estão aqui têm essas condições diferenciadas, têm acesso... às vezes as famílias que ganham menos ficam com medo de vir fazer análise de crédito, por achar que vão passar vergonha se negar o cadastro, que ela não vai conseguir porque ela não acredita nela. Esse é o lugar, no último ferrão o maior número de famílias assistidas foi para quem ganhava até R$ 2.840", indicou. 

Com a ampliação do programa "Sonho de Morar", 600 subsídios serão concedidos para complementar a entrada de financiamentos imobiliários, com valores que variam de acordo com a renda de cada família, pelos seguintes parâmetros: 

  • R$ 20 mil para famílias com renda até R$ 2.850,00;
  • R$ 10 mil para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00;
  • R$ 4 mil para renda de até 7 salários mínimos. 

Matheus Lucas, aos 21 anos, é uma dessas pessoas em busca de um lugar para chamar de seu. Atualmente morando com sua mãe, ele conseguiu o valor de subsídio através do primeiro dia na 9ª edição do Feirão Habita Campo Grande. 

"É muito importante o que a prefeitura dispõe para a gente que está começando a vida aí, jovem ainda. Só tenho a agradecer", conclui ele. 

Até o próximo dia 22, o Feirão Habita Campo Grande acontece no Pátio Central Shopping, localizado na rua Mal. Rondon, 1380, região central da Capital, com atendimento das 08h às 19h. 

 

MATO GROSSO DO SUL

Obras paradas de 38 escolas no Estado não serão retomadas

Alguns municípios de MS não demonstraram interesse para conclusão dessas contruções ao FNDE e foram retiradas do programa Pacto de Retomada de Obras

07/08/2025 09h00

Construção no Jardim Radialista é uma das obras que já foram retomadas por meio do programa

Construção no Jardim Radialista é uma das obras que já foram retomadas por meio do programa Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) retirou 38 obras paradas, da Educação Básica em Mato Grosso do Sul, do Pacto de Retomada de Obras.

Com esse procedimento, a autarquia interrompeu o repasse de recursos federais para 20 prefeituras, que não fizeram a adesão ao programa criado em 2023, ou que não cumpriram alguns dos requisitos necessários à continuidade da repactuação.

No caso de outras 19 obras, elas tiveram os projetos cancelados nos últimos dois anos, mesmo após receberem ajuda financeira da União para sua execução. 

Esse panorama é diferente da média no Brasil, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), ao constatar que a maioria das obras foi retomada, segundo o painel que divulga a situação do pacto.

Das 4,9 mil obras enquadradas para retomada, 2,6 mil (52%) estão aptas ou em processos de retomada, e 2,4 mil (48%) foram desvinculadas, ficando impedidas de usar novos recursos federais para conclusão. 

Além das obras poderem ficar sem conclusão por falta do repasse da União, a entidade afirma que há “o risco de as prefeituras de todo o País terem de devolver cerca de R$ 3,6 bilhões, em valores atualizados, recebidos do governo federal”, e a restituição dos recursos pode ocorrer em razão do processo de cancelamento da obra e da consequente prestação de contas, que requer a devolução de verbas com valores corrigidos.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, destacou que “os motivos para esse cenário são diversos, porém, os mais recorrentes são os altos custos das contrapartidas municipais, a não mais necessidade do empreendimento e, ainda, a conclusão da obra com recursos próprios, um problema que acompanhamos há anos sem que haja uma resolução efetiva”. 

Em relação às contrapartidas, pesquisa prévia da CNM, com 356 municípios, aponta que 43% alegaram que o repasse pelo FNDE, apesar da correção do valor pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), será insuficiente para a conclusão do empreendimento. Além disso, 72% (258) dos municípios pesquisados ainda não receberam recursos federais.

Essa situação ocorre após quase dois anos desde o lançamento do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, por meio da Lei 14.719/2023, que abriu condições para os gestores aderirem ao programa.

Em Mato Grosso do Sul, o FNDE considerou aptas 61 obras, desde 2023, com 29 aderindo ao pacto e 32 em que não houve a manifestação de interesse. Entre essas 29 edificações que foram habilitadas, 13 foram reiniciadas, seis, canceladas, quatro, em licitação, três, em execução, duas, concluídas, e uma, inacabada, de acordo com o painel do Fundo. 

Das edificações que estavam em andamento no Estado, 38, distribuídas em 20 municípios, foram desvinculadas do programa federal pela autarquia. São construções de creches, escolas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, quadras e coberturas de espaços poliesportivos e ampliação de unidades educacionais.

O município com maior número de unidades excluídas do programa nacional é Campo Grande, com sete edificações. Miranda, Coxim e Bela Vista vêm em seguida, com quatro obras cada. Inocência, Amambaí e Camapuã têm duas.

Em Sidrolândia, Santa Rita do Pardo, Mundo Novo, Bonito, Iguatemi, Rio Negro, Dourados, Itaporã, Nioaque, Batayporã, Dois Irmãos do Buriti, Nova Andradina e Ponta Porã há uma obra desvinculada em cada localidade. Em Bela Vista, há quatro edificações, entre outros municípios.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), foi feita “a repactuação de todas as obras que atendiam aos critérios técnicos do edital do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. As solicitações foram aceitas e contempladas pelo governo federal”. 

Ainda de acordo com a Semed, das obras que não se enquadravam no programa, as Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) Anache, Popular, São Conrado e Oliveira III “estão com a execução em andamento com recursos próprios do município, reafirmando o compromisso da gestão com a expansão e a qualificação da Rede Municipal de Ensino. Inclusive, a Emei São Conrado tem entrega prevista para o dia 25”, disse a prefeitura.

Brasil

De acordo com levantamento da CNM, os estados com a maior quantidade de obras desvinculadas são a Bahia, com 266 empreendimentos; seguido do Maranhão, com 252.

Por outro lado, os locais com a menor quantidade de desvinculações são Acre e Rondônia, com 8 e 23 obras, respectivamente. 

Das 2,4 mil obras desvinculadas, 1,6 mil foram por não adesão ao pacto, e cerca de 800 por não cumprirem alguns dos requisitos necessários à continuidade da repactuação.

Alerta

Para evitar a devolução dos recursos dessas obras desvinculadas, a CNM alertou os prefeitos sobre as regras de prescrição de prestação de contas e de arquivamento, previstas na Resolução 344/2022 e Instrução Normativa 98/2024, ambas do Tribunal de Contas da União (TCU). 

Nesse contexto, a entidade reforça a orientação do FNDE quanto ao envio de justificativas e de documentações para regularização de obras no âmbito do Pacto, principalmente se, dentre essas obras, existirem aquelas que foram concluídas com recursos próprios. 

Assine o Correio do Estado

