Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Fiscalização

Anvisa determina apreensão de medicamentos contra câncer falsificados

Medida determina a proibição de armazenar, comercializar, distribuir, exportar, importar, divulgar, transportar e usar os produtos

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

22/10/2025 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na terça-feira, 21, a apreensão de lotes de Keytruda e Avastin, dois medicamentos usados no tratamento de pacientes com câncer.

No caso do Keytruda, a determinação ocorreu porque os lotes SO48607 e YO19148 não foram reconhecidos como originais pela farmacêutica MSD, detentora da patente do medicamento.

Recentemente, a empresa responsável pela distribuição dos lotes, a LAF MED Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares, teve sua licença cassada após uma operação de combate à falsificação em Fortaleza.

A ação, realizada em parceria com a Secretaria de Saúde do Ceará e a Agência de Fiscalização de Fortaleza, foi conduzida para desarticular uma rede suspeita de distribuir e vender versões falsificadas de medicamentos oncológicos para hospitais e clínicas.

Na operação, os fiscais localizaram várias caixas de medicamentos sem registro no Brasil, todas com rótulos em inglês, indicando uma possível falsificação internacional. Também foram encontradas notas fiscais apontando a comercialização dos produtos irregulares.

O Estadão entrou em contato com a LAF MED Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares, mas não obteve retorno até a publicação do texto.

Entenda o caso

Em junho deste ano, a Anvisa recebeu uma queixa técnica de um hospital de Palmas, no Tocantins, sobre irregularidades em frascos do lote SO48607 do Keytruda, um imunoterápico de alto custo usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como melanoma, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço e câncer de esôfago.

Segundo a Anvisa, o hospital havia adquirido o produto de uma distribuidora regularizada, mas a nota fiscal não trazia informações sobre o lote e o prazo de validade. Além disso, foram observados problemas no transporte, como a ausência de controle de temperatura, e diferenças visuais nas embalagens em relação às originais.

Após receber a denúncia, a Anvisa solicitou esclarecimentos à distribuidora e determinou a suspensão imediata da venda de todas as unidades do lote do medicamento.

Enquanto isso, a detentora do registro do Keytruda no Brasil, a MSD, comunicou não reconhecer o lote. A empresa apontou que o produto apresentava rótulo em inglês e um selo de segurança falsificado, com efeito holográfico e inscrições em árabe. O caso foi confirmado como falsificação e reportado pela Anvisa à Organização Mundial da Saúde (OMS).

Um mês depois, em julho, a agência recebeu nova denúncia de um serviço hospitalar de Vitória da Conquista, na Bahia, que adquiriu da mesma distribuidora unidades do lote YO19148. As embalagens eram diferentes da embalagem tradicional do medicamento e não possuíam o número de registro na Anvisa. Esse caso ainda segue em investigação.

Avastin

Além do Keytruda, o lote H0386H05 do medicamento Avastin, indicado para o tratamento de câncer colorretal metastático, câncer de pulmão e câncer de mama, entre outros tipos de neoplasia, também foi proibido.

A ação ocorreu após a Roche, verdadeira detentora do registro do remédio, identificar itens do lote falsificado com características diferentes do produto original.

Segundo a Anvisa, o lote tem um código muito parecido com o de produtos verdadeiros vendidos no Brasil. Mas, ao analisar as imagens, a Roche identificou diferenças importantes em relação ao seu sistema de rastreamento, indicando se tratar de uma falsificação.

Falsificação

A Anvisa ressalta que a circulação de versões falsificadas pode comprometer o tratamento dos pacientes e provocar uma série de eventos adversos.

A agência destaca ainda que a falsificação de medicamentos pode ser considerada crime hediondo pelo Código Penal, com penas que vão de 10 a 15 anos de prisão, especialmente nos casos dos medicamentos considerados de alta importância para a saúde pública.

Assine o Correio do Estado

QUEIMADA

Grande incêndio no Pantanal chega às margens de Corumbá e cobre cidade com fumaça

Linha de fogo está próxima de dezenas de casas e em área onde há relato de animais como onça e ariranhas

22/10/2025 18h35

Compartilhar
O fogo foi iniciado às margens do Canal Tamengo, que dá acesso à Bolívia

O fogo foi iniciado às margens do Canal Tamengo, que dá acesso à Bolívia Foto: Rodolfo César

Continue Lendo...

Um incêndio florestal que ganhou grandes proporções no começo da tarde deste dia 22/10 está mobilizando forças de segurança em Corumbá e gerando fumaça que está cobrindo a cidade. O fogo foi iniciado às margens do Canal Tamengo, que dá acesso à Bolívia, e ganhou proporção com uma linha de fogo de cerca de 200 metros. Ainda não se sabe a origem dessas chamas, mas não houve registro de raio na região.

A Defesa Civil de Corumbá divulgou nota sobre relato de ocorrência e alertou que o fogo começou próximo à ponte de captação de água, no rio Paraguai, e se espalhou até próximo de casas que ficam perto de morraria, às margens do Tamengo. Por conta do perigo à população, à fauna e possibilidade de causar danos patrimoniais, houve mobilização de 10 brigadistas do Prevfogo/Ibama, 8 militares do Corpo de Bombeiros, dois militares da Força Nacional, três agentes da Defesa Civil Municipal e foi solicitado apoio de 13 brigadistas da Brigada Alto Pantanal, que é mantida pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP).

“Diante do risco à população, foi acionada uma força-tarefa interinstitucional para conter o avanço das chamas. A resposta está sendo coordenada pelo Comitê Municipal do Fogo de Corumbá, o que tem permitido ação integrada e ágil entre as instituições que compõem o colegiado. Foram empregados equipamentos e viaturas especializadas de combate a incêndios florestais, incluindo caminhonetes, bombas costais, abafadores e sopradores”, informou a Defesa Civil Municipal de Corumbá, em nota.

Como essa região tem acesso terrestre e fluvial, as equipes especializadas estão mobilizadas já durante o começo da noite desta quarta-feira para proteger os sistemas de captação de água, residências do bairro Cervejaria, áreas da Cacimba da Saúde, do Mirante da Capivara e casas no bairro Generoso.

“As equipes atuam na abertura e consolidação de aceiros, resfriamento das bordas do fogo e monitoramento contínuo de pontos quentes. As condições ambientais, com baixa umidade e ventos variáveis, favorecem a propagação, exigindo reforço logístico e revezamento das frentes de combate”, apontou nota do Comitê Municipal do Fogo de Corumbá. 

Além das residências e a fumaça, parte dessa região onde há o registro do incêndio tem registrado a presença de uma onça-pintada desde fevereiro deste ano. Além da espécie, também há registro de ariranhas, capivaras, diferentes aves. Conforme apurado, o Grupo Técnico Coexistência Humano-Onça em Corumbá, que reúne diferentes instituições como Ibama, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, IHP, Defesa Civil Municipal, está mobilizado para realizar monitoramentos.

O fogo foi iniciado às margens do Canal Tamengo, que dá acesso à Bolívia

Conforme o primeiro boletim do Comitê do Fogo Municipal, apesar dos riscos e fumaça, não havia registro de pessoas feridas. 

Por conta do cenário, houve alerta também divulgado em redes sociais institucionais sobre orientações à população:
    •    Evite circular nas áreas próximas às frentes de incêndio;
    •    Mantenha janelas fechadas e aumente a hidratação, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias;
    •    Em caso de emergência, ligue 193 (Corpo de Bombeiros Militar);
    •    Para situações de apoio ou comunicação com a Defesa Civil, acione o número 199.

Esse incêndio às margens do rio Paraguai e do Canal Tamengo ainda não aparece em sistemas satelitais para avaliar o tamanho da área atingida. Próximo a Corumbá e Ladário, está ocorrendo incêndio em região de assentamento e o fogo já causou danos em mais de 11 km². Também no município de Corumbá, mas em área mais afastada, próximo à Serra do Amolar, também há registro de incêndios em uma área de quase 8 km².

Cidades

Vestibular UFGD: resultado definitivo sai em novembro

Universidade já divulgou gabarito preliminar e abriu prazo para recursos

22/10/2025 16h50

Compartilhar

Divulgação/ UFGD

Continue Lendo...

O gabarito definitivo do Vestibular 2026 da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) será publicado em 12 de novembro. Dos 8.272 inscritos, 6.858 compareceram aos locais de prova — uma presença de 83% dos candidatos e abstenção de 17%. Os resultados preliminares foram divulgados no último dia 20, enquanto as provas - objetiva e de redação - foram aplicadas no último domingo (19) em cinco municípios: Amambai, Campo Grande, Dourados, Naviraí e Nova Andradina.

O tema da redação deste ano foi “A desvalorização da educação em tempos de propagação da cultura da ostentação nas redes sociais”, que convidou os candidatos a refletirem sobre o papel do conhecimento e da educação em uma sociedade movida pela aparência.

Confira o cronograma do Vestibular 2026 da UFGD:

  • 12 de novembro: publicação do gabarito definitivo
  • 19 de novembro: divulgação da relação de acertos da prova objetiva
  • 17 de dezembro: resultado preliminar do vestibular
  • 18 e 19 de dezembro: prazo para recursos
  • 14 de janeiro de 2026: resultado final e convocação para matrícula da primeira chamada

No total, o Vestibular 2026 da UFGD oferece 984 vagas em 35 cursos de graduação presenciais, todos gratuitos. 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

2

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões
POLÍCIA

/ 12 horas

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio

4

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6858, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6858, terça-feira (21/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público