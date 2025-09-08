Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Anvisa proíbe mais de 30 suplementos por 'condições insalubres' de produção; confira a lista

A medida foi publicada no Diário Oficial da União

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

08/09/2025 - 22h00
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu na última sexta-feira, 5, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso de 32 produtos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda.

A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), aconteceu após uma inspeção sanitária que identificou que os produtos eram fabricados em um estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.

A agência destaca que, de acordo com o artigo 46 do Decreto-Lei 986/1969, os estabelecimentos que fabricam, acondicionam ou transportam alimentos devem ser previamente licenciados pela autoridade sanitária competente, seja ela estadual, municipal ou do Distrito Federal.

A reportagem não conseguiu contato com a empresa. O espaço está aberto para posicionamento.

Veja a lista de produtos proibidos

Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Creatina Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black (todos)

Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Moringa Marca Ervas Brasil (todos)

Maca Peruana Marca Ervas Brasil (todos)

Hibisco Marca Ervas Brasil (todos)

Graviola Marca Ervas Brasil (todos)

Tadala Natural Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin (todos)

L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin (todos)

K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin (todos)

Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Ômega 3 Marca NB Nutrition (todos)

Moringa Oleifera Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Treonato Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition (todos)

Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition (todos)

Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition (todos)

Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais (todos)

Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife (todos)

Maca Premium Marca Nutrição Esportiva (todos)

Max Vision Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition (todos)

Maca Peruana Concentrado Marca Max Force (todos)

Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus (todos)

Todos os produtos fabricados por Ervas Brasillis

Polícia

Adolescente deixou recém-nascido em caixa de frutas por medo da família

Menina de 16 anos deu à luz e, para tentar esconder da família, chamou os bombeiros dizendo que achou a criança abandonada

08/09/2025 17h45

Recém-nascido é encontrado nos fundos de residência

Recém-nascido é encontrado nos fundos de residência Divulgação

O recém-nascido encontrado na noite de ontem (7) dentro de uma caixa de fruta nos fundos de uma casa em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande, foi, na verdade, deixado no local pela adolescente de 16 anos, mãe do bebê, que inventou que o encontrou por medo da família.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o resgate foi acionado pela moradora da casa para informar que havia localizado a criança dentro da caixa que estava junto a um amontoado de entulhos encostado ao muro da residência. 

As primeiras investigações levaram os bombeiros a tratar a situação como abandono, dado a versão inicial dos depoimentos. 

No entanto, a Polícia Civil informou, em nota, que, na verdade, a criança era filha da adolescente de 16 anos, que residia na casa. 

A jovem relatou aos policiais que não sabia que estava grávida e que entrou em trabalho de parto sozinha, no banheiro de casa, enquanto sua mãe estava fora visitando alguns familiares. 

Segundo as declarações da jovem, ela ficou em estado de choque, sem saber como proceder e com medo da reação da família.

Assim, tomou banho com o bebê e, sem conseguir pedir ajuda, colocou a criança nos fundos da casa, onde, minutos depois, contou à mãe que havia encontrado um bebê abandonado. 

A Polícia ainda alegou que a adolescente demonstrou arrependimento, disse ter ficado "completamente desorientada com a situação inesperada" e que não teve intenção de abandonar o recém-nascido, que agiu de forma impulsiva, tomada por medo e confusão emocional. 

O bebê, um menino, foi prontamente socorrido e está hospitalizado, fora de perigo e sob cuidados médicos. 

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que orienta a população a aguardar a conclusão das investigações antes de julgar situações adversas. 

"A Polícia Civil reforça o compromisso com a verdade dos fatos e orienta a população a aguardar a conclusão da investigação antes de emitir julgamentos, especialmente em casos que envolvem menores e situações delicadas como esta", afirmou em nota. 
 

Recém-nascido é encontrado nos fundos de residênciaBebê foi encontrado em caixa de fruta junto a entulhos no fundo da residência / Foto: CBMMS

 

Cidades

Prefeitura de Costa Rica investe quase meio milhão em nova frota para a Saúde

Iniciativa é realizada em parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

08/09/2025 17h29

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Costa Rica, sob a gestão do prefeito Delegado Cleverson (PP), anunciou um investimento de quase R$ 500 mil na aquisição de três novos veículos para a Secretaria de Saúde. A iniciativa, realizada em parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, visa agilizar o atendimento aos pacientes e reforçar a infraestrutura de saúde do município, que já se destaca como um dos que mais realizam cirurgias no estado.

Em um anúncio feito ao lado de representantes do legislativo e do secretariado, o prefeito Delegado Cleverson destacou que os investimentos no setor são contínuos e essenciais para a qualidade de vida da população. “Os investimentos na saúde não param. [São] quase meio milhão de reais na aquisição de novos veículos, em parceria com o Governo do Estado [e] parceria também com a Assembleia Legislativa”, declarou o prefeito.

Parte do recurso para a compra da nova frota foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de R$ 100 mil do deputado estadual Júnior Mochi (MDB), indicada pelo vereador Ailton Amorim (MDB). O valor restante foi complementado com recursos próprios do município, demonstrando um esforço conjunto entre os poderes para atender às demandas da comunidade.

"Nós pudemos complementar com recurso do município e adquirir três novos veículos para agilizarmos o atendimento aos pacientes do município de Costa Rica", explicou Cleverson.

Fila Zero

O prefeito aproveitou a ocasião para ressaltar o desempenho positivo da saúde municipal no cenário estadual, reforçando que os novos veículos são parte de uma estratégia maior para ampliar ainda mais a capacidade de atendimento.

"Costa Rica é destaque hoje no Estado, terceiro município que mais faz cirurgias. Estamos buscando zerar todas as filas. É esse o atendimento que a população de Costa Rica merece", afirmou Cleverson, parabenizando o secretário de saúde Daniel Rayckson Lemos Santos e toda a sua equipe pelo trabalho que vem sendo desenvolvido.

“A aquisição dos veículos é um passo fundamental para garantir o transporte seguro e eficiente de pacientes, consolidando o compromisso da gestão com a meta de zerar as filas de espera por procedimentos médicos", ressaltou.

