Anvisa proíbe mais de 30 suplementos por 'condições insalubres' de produção; confira a lista

Polícia

Menina de 16 anos deu à luz e, para tentar esconder da família, chamou os bombeiros dizendo que achou a criança abandonada

O recém-nascido encontrado na noite de ontem (7) dentro de uma caixa de fruta nos fundos de uma casa em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande, foi, na verdade, deixado no local pela adolescente de 16 anos, mãe do bebê, que inventou que o encontrou por medo da família.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o resgate foi acionado pela moradora da casa para informar que havia localizado a criança dentro da caixa que estava junto a um amontoado de entulhos encostado ao muro da residência.

As primeiras investigações levaram os bombeiros a tratar a situação como abandono, dado a versão inicial dos depoimentos.

No entanto, a Polícia Civil informou, em nota, que, na verdade, a criança era filha da adolescente de 16 anos, que residia na casa.

A jovem relatou aos policiais que não sabia que estava grávida e que entrou em trabalho de parto sozinha, no banheiro de casa, enquanto sua mãe estava fora visitando alguns familiares.

Segundo as declarações da jovem, ela ficou em estado de choque, sem saber como proceder e com medo da reação da família.

Assim, tomou banho com o bebê e, sem conseguir pedir ajuda, colocou a criança nos fundos da casa, onde, minutos depois, contou à mãe que havia encontrado um bebê abandonado.

A Polícia ainda alegou que a adolescente demonstrou arrependimento, disse ter ficado "completamente desorientada com a situação inesperada" e que não teve intenção de abandonar o recém-nascido, que agiu de forma impulsiva, tomada por medo e confusão emocional.

O bebê, um menino, foi prontamente socorrido e está hospitalizado, fora de perigo e sob cuidados médicos.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que orienta a população a aguardar a conclusão das investigações antes de julgar situações adversas.

"A Polícia Civil reforça o compromisso com a verdade dos fatos e orienta a população a aguardar a conclusão da investigação antes de emitir julgamentos, especialmente em casos que envolvem menores e situações delicadas como esta", afirmou em nota.

