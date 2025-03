Anvisa suspende venda da linha "Clean Mint" da Colgate

SAÚDE

Os municípios que já retiraram as doses estão autorizados a iniciar a vacinação

Conforme divulgado mais cedo pelo portal Correio do Estado, Campo Grande iniciou hoje (27), a vacinação contra a Influenza para os grupos prioritários, mas além da Capital sul-mato-grossense, outros 51 municípios já estão abastecidos com as doses do imunizante.

Conforme informações da SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Imunização, cerca de 67.470 doses já foram distribuídas para os municípios, e os imunizantes, disponíveis na Rede de Frio desde segunda-feira (24), estão sendo retirados conforme logística dos municípios.

De acordo com o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, as cidades que já estão com as doses, já podem começar a vacinar, mesmo que, a campanha oficial de vacinação esteja prevista para começar no dia 7 de abril para todo o público-alvo.

“Seguimos com a orientação do Ministério e os municípios que já retiraram as vacinas podem dar início à campanha de vacinação contra a Influenza”, ressaltou.

A estratégia será mantida ao longo do ano, integrando-se ao Calendário Nacional de Vacinação, além das campanhas sazonais.

A vacina contra influenza de 2025 contém as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e B e sua administração pode ser feita junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Quem pode se vacinar?

Além dos grupos prioritários já previstos no Calendário Nacional de Vacinação, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, a estratégia de vacinação também inclui os seguintes públicos:

Trabalhadores da Saúde;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores dos Correios;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

