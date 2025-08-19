Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

margareth menezes

Em Campo Grande, ministra da Cultura enaltece Lei Rouanet

Margareth Menezes inaugurou complexo cultural e esportivo no Lageado, nesta terça-feira, e ressaltou a importância de leis de incentivo à cultura

Glaucea Vaccari e Alison Silva

Glaucea Vaccari e Alison Silva

19/08/2025 - 15h31
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participou, nesta terça-feira (19), da inauguração do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado, em Campo Grande. Na ocasião, a ministra destacou as ações do governo federal na área cultural, citando especificamente as Leis Aldir Blanc e Rouanet.

A fala da ministra veio após ser questionada sobre a turnê internacional da Orquestra Indígena de Mato Grosso do Sul, que se apresentou no evento.

"É muito bom. Nossa política no Ministério é ver o Brasil como um todo. Nós estamos fazendo muitas políticas nesse sentido. Temos a política Audir Blanc, que chega a todos os lugares e tem a oportunidade de ter um ativo diretamente do governo federal para cidades e estados, para fazer os projetos, lançar editais, para que justamente pessoas que nunca tiveram oportunidade, tenham, pela primeira vez, pelo menos o acesso a algum apoio para a sua realização", disse.

"Temos também, por exemplo, que nós fizemos uma mudança total na Lei Rouanet, que todos os estados do Brasil hoje têm projetos, no mínimo, oito projetos acontecendo nas cidades através do mecanismo da Lei Rouanet, que na verdade não dá dinheiro para ninguém. A Lei Rouanet analisa projetos, e aí aquele agente cultural que tem o seu projeto analisado e aprovado, ele vai buscar os patrocínios", acrescentou a ministra.

"O que foi que nós fizemos? Fomos conversar com as empresas para dizer o seguinte: o Brasil é muito grande, não pode ficar só localizado em uma região. Então, hoje nós temos esse histórico, nós estamos batendo um recorde sobre isso, que pela primeira vez que todos os estados do Brasil têm projetos sendo executados através da Lei Rouanet", explicou Margareth.

A ministra disse ainda que há mais empresas fazendo investimento na Lei Rouanet, não apenas pela representatividade, mas porque, segundo ela, investir em cultura gera emprego e movimento da economia criativa.

"A gente precisa tirar melhor do projeto dessa força brasileira, que é a nossa cultura, nossa arte, de quem faz, de quem produz, de quem compra. O povo brasileiro gosta da nossa cultura e a gente quer cada vez mais poder qualificar e dar acesso, que é esse que é o dever que a gente tem, o Ministério da Cultura, prover todos os estados, todos os agentes culturais têm a oportunidade de exercer a sua profissão como trabalhadoras e trabalhadoras da cultura que somos", finalizou a ministra.

CEU das Artes

O complexo cultural e esportivo CEU das Artes foi inaugurado nesta terça-feira (19), no Bairro Lageado, com a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, representando o Governo Federal, e da vice-prefeita de Campo Grande, Camilla Nascimento (Avante).

O espaço vai atender moradores do Lageado, Parque do Sol, Dom Antônio e regiões próximas, oferecendo atividades culturais, esportivas e sociais.

A obra é fruto de parceria entre Prefeitura e Governo Federal, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções e contrapartida municipal.

Com 7 mil m², o CEU das Artes conta com salas multiuso, biblioteca com telecentro, cineteatro com 125 lugares, pista de skate, equipamentos de ginástica, playground, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, jogos de mesa e pista de caminhada e espaço para funcionamento de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O uso será compartilhado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e a Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

 “Os CEUs da Cultura são de grande importância na transformação de territórios onde há pouco ou nenhum acesso à cultura. São polos de múltiplas funções, o que reforça sua relevância para o desenvolvimento humano. Por isso, é uma grande alegria ver que moradores de Campo Grande também passam a contar com um desses espaços”, diz a ministra Margareth Menezes.

A inauguração integra o calendário de atividades comemorativas aos 126 anos da capital de Mato Grosso do Sul.

 

DNA

Polícia Civil confirma identidade de homem esquartejado e carbonizado em 2021

Pedro Vilha Alta Torres e a esposa, Priscila Gonçalves Alves, foram encontrados carbonizados em agosto de 2021 mas, na época, apenas Priscila foi identificada, pois as digitais estavam preservadas

19/08/2025 15h00

Pedro e Priscila foram encontrados carbonizados em 2021

Pedro e Priscila foram encontrados carbonizados em 2021 Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil, por meio do Setor de Desaparecidos da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificou nesta segunda-feira (18) os restos mortais de um indivíduo que estava desaparecido desde agosto de 2021. 

A confirmação da identidade foi possível após a coleta de material genético da mãe. da da vítima, quatro anos depois do crime. 

De acordo com as investigações, no mesmo ano do desaparecimento do corpo do home, foi encontrada uma ossada em um saco plástico em um terreno baldio localizado no Bairro Moreninha IV, em Campo Grande. 

No crânio da ossada havia sinais de violência, mostrando se tratar de um homicídio. Com o andamento das investigações, surgiram indícios de que os restos pertenciam a Pedro Vilha Alta Torres, que tinha 45 anos na época dos fatos e o material genético da ossada foi colhido.

Em uma campanha de coleta de material genético de familiares desaparecidos promovido pela Polícia, foi colhido o material genético da mãe de Pedro, confirmando a identidade do homem a partir do DNA da mãe. 

O caso

Pedro Vilha Alta Torres e a esposa, Priscila Gonçalves Alves, foram encontrados carbonizados no dia 16 de agosto de 2021, às margens da BR-262, na saída para Três Lagoas. 

De acordo com as investigações, o casal teria sido esquartejado e os corpos incendiados. Segundo a polícia, a intenção dos criminosos era matar, cortar e espalhar o corpo do casal pela cidade, mas decidiram queimar as partes para facilitar. 

Quatro pessoas foram presas 6 meses depois suspeitos pela morte do casal: um homem de 32 anos, duas mulheres, de 35 e 31 anos, e um adolescente de 17 anos. 

Em agosto de 2023, Ana Carla Pereira e Alexandre de Oliveira Gimenes foram condenados à prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 

Alexandre foi condenado a 36 anos de pena por causa de sua reincidência criminal, uso de arma de fogo e tortura; e Ana Carla, a 17 anos de reclusão e 20 dias de multas vigentes no valor de um sexto do salário mínimo vigente. 

A terceira acusada, Grasieli Felix Ferreira, foi absolvida das acusações, mesmo tendo confessado sua participação no crime. 

Pedro e Priscila estavam juntos há 12 anos e o casamento era marcado por drogas e várias prisões do homem. De acordo com a família, Pedro já vinha cometido crimes como ameaças, furtos, roubos e porte ilegal de arma. 

A motivação do crime teria sido vingança, na acusação de que Pedro e Priscila teriam furtado a casa de um traficante. 

Campanha Nacional

A 3ª edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas resultou na coleta de amostras genéticas de familiares de oito pessoas desaparecidas em Mato Grosso do Sul. 

A ação foi realizada no Estado entre os dias 5 e 15 de agosto pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Coordenadoria Geral de Perícia, através do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF).

A iniciativa, vinda do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp - MS), a campanha contou com 334 postos de coleta em todo o Brasil, sendo 15 em Mato Grosso do Sul. 

Em números, 12 familiares sul-mato-grossenses procuraram os postos de coleta espalhados em Campo Grande (9), Amambai (2) e Três Lagoas (1).

Foram coletadas amostras de saliva ou sangue, que vão para os bancos estadual e nacional de perfis genéticos, permitindo o cruzamento de informações para ajudar na localização de pessoas desaparecidas. 

A coleta de material genético acontece de forma contínua, durante todo o ano pela Polícia Científica. Em Mato Grosso do Sul, são disponibilizados postos de coleta nos municípios e endereços abaixo:

Campo Grande
Instituição: Instituto de Análises Laboratoriais Forenses.
Endereço: Avenida Filinto Muller, 1530 – Vila Ipiranga
Telefone 1: (67) 33456738

Amambai
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Amambai
Endereço: Rua Colombo, 807, Amambai – MS
Telefone 1: (67) 34811066

Bataguassu
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Bataguassu
Endereço: Rua Padre Anchieta, 850 Jardim São Francisco
Telefone 1: (67) 35411943

Costa Rica
Instituição: Unidade Regional de Perícias e Identificação de Costa Rica
Endereço: Rua Domingos Augusto Coelho, 511, Centro
Telefone 1: (67) 32472170
Telefone 2: (67) 32472783

Fátima do Sul
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Fátima do Sul
Endereço: Rua Antônio Barbosa, 1980 – Centro
Telefone 1: (67) 34674311

Nova Andradina
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Nova Andradina.
Endereço: Avenida José Heitor de Almeida Camargo, 1044 – Centro
Telefone 1: (67) 996610586

Coxim
Instituição: Unidade Regional de Perícias e Identificação de Coxim.
Endereço: General Mendes de Moraes, 240. Jd Aeroporto
Telefone 1: (67) 998782287

Aquidauana
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação.
Endereço: Rua Luís da Costa Gomes, 593, Vila Cidade Nova
Telefone 1: (67) 999169455

Naviraí
Instituição: Unidade Regional de Perícias e Identificação de Naviraí.
Endereço: Avenida Campo Grande, 188, 1° piso, Centro
Telefone 1: (67) 992157528

Corumbá
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação.
Endereço: Rua Major Gama, 290
Telefone 1: (67) 32349913

Jardim
Instituição: Núcleo Regional de Medicina Legal de Jardim
Endereço: Avenida Fernando Aranha, 1055 Vila Major Costa
Telefone 1: (67) 32516100

Dourados
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Dourados
Endereço: Rua Cel. Ponciano, 835 – Terra Roxa
Telefone 1: (67) 34165614

Três Lagoas
Instituição: Núcleo Regional de Medicina Legal de Três Lagoas
Endereço: Rua Mario Cesar Mancini, 351, jardim Morumbi
Telefone 1: (67) 35227975
Telefone 2: (67) 999653166

Ponta Porã
Instituição: Núcleo Regional de Medicina Legal de Ponta Porã
Endereço: Rua Jorge Roberto Salomão, 1534 – Jardim Ipanema
Telefone 1: (67) 996174579
Telefone 2: (67) 34311034

Paranaíba
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Paranaíba
Endereço: Rua Autogamis Rodrigues da Silva n. 1531 – Centro
Telefone 1: (67) 35031043
 

Cultura

Tuiuiús são revitalizados e devolvem símbolo cultural a Campo Grande

A entrega do monumento faz parte da comemoração dos 126 anos da Capital, celebrado no próximo dia 26

19/08/2025 14h45

A entrega oficial ocorreu nesta terça-feira (19), durante cerimônia realizada no Aeroporto Internacional

A entrega oficial ocorreu nesta terça-feira (19), durante cerimônia realizada no Aeroporto Internacional Foto: Divulgação

Em comemoração aos 126 anos, Campo Grande recebeu a revitalização do Monumento dos Tuiuiús, um dos principais cartões-postais da Capital. A entrega oficial ocorreu nesta terça-feira (19), durante cerimônia realizada no Aeroporto Internacional, onde ficam instaladas as esculturas.

O projeto de restauração foi possível graças a uma parceria entre as cooperativas do Sicredi em Mato Grosso do Sul, a administradora do aeroporto Aena Brasil e o artista plástico Cleir, responsável pela reconstrução das três aves icônicas: Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo.

As peças haviam sido danificadas por um vendaval, o Correio do Estado noticiou, e agora voltam a receber moradores e visitantes como símbolos da cidade.

“Essa entrega é fruto da união de esforços em prol da nossa cidade. O Monumento dos Tuiuiús é um presente para Campo Grande, que reforça a identidade cultural e valoriza um dos seus maiores símbolos”, destacou Celso Ramos Regis, presidente da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia.

Para a Aena Brasil, responsável pelo aeroporto, a obra também tem peso turístico. “Restaurar os tuiuiús é um presente para Campo Grande e um orgulho para a Aena Brasil”, afirmou o diretor Usiel Paulo Vieira.

Criado há 25 anos, o Monumento dos Tuiuiús homenageia o Pantanal e representa a integração entre natureza e aviação. As aves, em posições que remetem ao pouso, decolagem e abastecimento, dão as boas-vindas a quem chega à Capital.

Para o artista plástico Cleir, autor da obra original e responsável pela revitalização, a entrega tem significado especial. “É muito emocionante ver o Monumento dos Tuiuiús revitalizado. Fiz esse trabalho há 25 anos e saber que hoje ele é reconhecido como símbolo do Pantanal é uma grande satisfação.”

Além da restauração das esculturas, também foi reinstalado o tradicional relógio do Sicredi, que marca a hora e a temperatura na entrada do aeroporto.

Memória afetiva

Em 2018, um concurso cultural batizou oficialmente as três esculturas. Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo foram os nomes escolhidos por Izaltino Ojeda Pereira, policial civil que venceu a disputa.

“Até hoje me orgulho bastante disso. Os tuiuiús representam nossa identidade e precisam permanecer como referência para as próximas gerações”, disse.

Mais do que devolver a beleza de um marco arquitetônico, a revitalização do Monumento dos Tuiuiús resgata a memória afetiva dos campo-grandenses, valoriza a arte local e reafirma o monumento como símbolo de acolhimento e orgulho da cidade Morena.

