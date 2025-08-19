Em Campo Grande, ministra da Cultura enaltece Lei Rouanet

DNA

Pedro Vilha Alta Torres e a esposa, Priscila Gonçalves Alves, foram encontrados carbonizados em agosto de 2021 mas, na época, apenas Priscila foi identificada, pois as digitais estavam preservadas

A Polícia Civil, por meio do Setor de Desaparecidos da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificou nesta segunda-feira (18) os restos mortais de um indivíduo que estava desaparecido desde agosto de 2021.

A confirmação da identidade foi possível após a coleta de material genético da mãe. da da vítima, quatro anos depois do crime.

De acordo com as investigações, no mesmo ano do desaparecimento do corpo do home, foi encontrada uma ossada em um saco plástico em um terreno baldio localizado no Bairro Moreninha IV, em Campo Grande.

No crânio da ossada havia sinais de violência, mostrando se tratar de um homicídio. Com o andamento das investigações, surgiram indícios de que os restos pertenciam a Pedro Vilha Alta Torres, que tinha 45 anos na época dos fatos e o material genético da ossada foi colhido.

Em uma campanha de coleta de material genético de familiares desaparecidos promovido pela Polícia, foi colhido o material genético da mãe de Pedro, confirmando a identidade do homem a partir do DNA da mãe.

O caso

Pedro Vilha Alta Torres e a esposa, Priscila Gonçalves Alves, foram encontrados carbonizados no dia 16 de agosto de 2021, às margens da BR-262, na saída para Três Lagoas.

De acordo com as investigações, o casal teria sido esquartejado e os corpos incendiados. Segundo a polícia, a intenção dos criminosos era matar, cortar e espalhar o corpo do casal pela cidade, mas decidiram queimar as partes para facilitar.

Quatro pessoas foram presas 6 meses depois suspeitos pela morte do casal: um homem de 32 anos, duas mulheres, de 35 e 31 anos, e um adolescente de 17 anos.

Em agosto de 2023, Ana Carla Pereira e Alexandre de Oliveira Gimenes foram condenados à prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Alexandre foi condenado a 36 anos de pena por causa de sua reincidência criminal, uso de arma de fogo e tortura; e Ana Carla, a 17 anos de reclusão e 20 dias de multas vigentes no valor de um sexto do salário mínimo vigente.

A terceira acusada, Grasieli Felix Ferreira, foi absolvida das acusações, mesmo tendo confessado sua participação no crime.

Pedro e Priscila estavam juntos há 12 anos e o casamento era marcado por drogas e várias prisões do homem. De acordo com a família, Pedro já vinha cometido crimes como ameaças, furtos, roubos e porte ilegal de arma.

A motivação do crime teria sido vingança, na acusação de que Pedro e Priscila teriam furtado a casa de um traficante.

Campanha Nacional

A 3ª edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas resultou na coleta de amostras genéticas de familiares de oito pessoas desaparecidas em Mato Grosso do Sul.

A ação foi realizada no Estado entre os dias 5 e 15 de agosto pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Coordenadoria Geral de Perícia, através do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF).

A iniciativa, vinda do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp - MS), a campanha contou com 334 postos de coleta em todo o Brasil, sendo 15 em Mato Grosso do Sul.

Em números, 12 familiares sul-mato-grossenses procuraram os postos de coleta espalhados em Campo Grande (9), Amambai (2) e Três Lagoas (1).

Foram coletadas amostras de saliva ou sangue, que vão para os bancos estadual e nacional de perfis genéticos, permitindo o cruzamento de informações para ajudar na localização de pessoas desaparecidas.

A coleta de material genético acontece de forma contínua, durante todo o ano pela Polícia Científica. Em Mato Grosso do Sul, são disponibilizados postos de coleta nos municípios e endereços abaixo:

Campo Grande

Instituição: Instituto de Análises Laboratoriais Forenses.

Endereço: Avenida Filinto Muller, 1530 – Vila Ipiranga

Telefone 1: (67) 33456738

Amambai

Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Amambai

Endereço: Rua Colombo, 807, Amambai – MS

Telefone 1: (67) 34811066

Bataguassu

Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Bataguassu

Endereço: Rua Padre Anchieta, 850 Jardim São Francisco

Telefone 1: (67) 35411943

Costa Rica

Instituição: Unidade Regional de Perícias e Identificação de Costa Rica

Endereço: Rua Domingos Augusto Coelho, 511, Centro

Telefone 1: (67) 32472170

Telefone 2: (67) 32472783

Fátima do Sul

Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Fátima do Sul

Endereço: Rua Antônio Barbosa, 1980 – Centro

Telefone 1: (67) 34674311

Nova Andradina

Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Nova Andradina.

Endereço: Avenida José Heitor de Almeida Camargo, 1044 – Centro

Telefone 1: (67) 996610586

Coxim

Instituição: Unidade Regional de Perícias e Identificação de Coxim.

Endereço: General Mendes de Moraes, 240. Jd Aeroporto

Telefone 1: (67) 998782287

Aquidauana

Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação.

Endereço: Rua Luís da Costa Gomes, 593, Vila Cidade Nova

Telefone 1: (67) 999169455

Naviraí

Instituição: Unidade Regional de Perícias e Identificação de Naviraí.

Endereço: Avenida Campo Grande, 188, 1° piso, Centro

Telefone 1: (67) 992157528

Corumbá

Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação.

Endereço: Rua Major Gama, 290

Telefone 1: (67) 32349913

Jardim

Instituição: Núcleo Regional de Medicina Legal de Jardim

Endereço: Avenida Fernando Aranha, 1055 Vila Major Costa

Telefone 1: (67) 32516100

Dourados

Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Dourados

Endereço: Rua Cel. Ponciano, 835 – Terra Roxa

Telefone 1: (67) 34165614

Três Lagoas

Instituição: Núcleo Regional de Medicina Legal de Três Lagoas

Endereço: Rua Mario Cesar Mancini, 351, jardim Morumbi

Telefone 1: (67) 35227975

Telefone 2: (67) 999653166

Ponta Porã

Instituição: Núcleo Regional de Medicina Legal de Ponta Porã

Endereço: Rua Jorge Roberto Salomão, 1534 – Jardim Ipanema

Telefone 1: (67) 996174579

Telefone 2: (67) 34311034

Paranaíba

Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Paranaíba

Endereço: Rua Autogamis Rodrigues da Silva n. 1531 – Centro

Telefone 1: (67) 35031043

