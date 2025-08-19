Em Campo Grande, ministra da Cultura enaltece Lei Rouanet

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participou, nesta terça-feira (19), da inauguração do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado, em Campo Grande. Na ocasião, a ministra destacou as ações do governo federal na área cultural, citando especificamente as Leis Aldir Blanc e Rouanet.
A fala da ministra veio após ser questionada sobre a turnê internacional da Orquestra Indígena de Mato Grosso do Sul, que se apresentou no evento.
"É muito bom. Nossa política no Ministério é ver o Brasil como um todo. Nós estamos fazendo muitas políticas nesse sentido. Temos a política Audir Blanc, que chega a todos os lugares e tem a oportunidade de ter um ativo diretamente do governo federal para cidades e estados, para fazer os projetos, lançar editais, para que justamente pessoas que nunca tiveram oportunidade, tenham, pela primeira vez, pelo menos o acesso a algum apoio para a sua realização", disse.
"Temos também, por exemplo, que nós fizemos uma mudança total na Lei Rouanet, que todos os estados do Brasil hoje têm projetos, no mínimo, oito projetos acontecendo nas cidades através do mecanismo da Lei Rouanet, que na verdade não dá dinheiro para ninguém. A Lei Rouanet analisa projetos, e aí aquele agente cultural que tem o seu projeto analisado e aprovado, ele vai buscar os patrocínios", acrescentou a ministra.
"O que foi que nós fizemos? Fomos conversar com as empresas para dizer o seguinte: o Brasil é muito grande, não pode ficar só localizado em uma região. Então, hoje nós temos esse histórico, nós estamos batendo um recorde sobre isso, que pela primeira vez que todos os estados do Brasil têm projetos sendo executados através da Lei Rouanet", explicou Margareth.
A ministra disse ainda que há mais empresas fazendo investimento na Lei Rouanet, não apenas pela representatividade, mas porque, segundo ela, investir em cultura gera emprego e movimento da economia criativa.
"A gente precisa tirar melhor do projeto dessa força brasileira, que é a nossa cultura, nossa arte, de quem faz, de quem produz, de quem compra. O povo brasileiro gosta da nossa cultura e a gente quer cada vez mais poder qualificar e dar acesso, que é esse que é o dever que a gente tem, o Ministério da Cultura, prover todos os estados, todos os agentes culturais têm a oportunidade de exercer a sua profissão como trabalhadoras e trabalhadoras da cultura que somos", finalizou a ministra.
CEU das Artes
O complexo cultural e esportivo CEU das Artes foi inaugurado nesta terça-feira (19), no Bairro Lageado, com a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, representando o Governo Federal, e da vice-prefeita de Campo Grande, Camilla Nascimento (Avante).
O espaço vai atender moradores do Lageado, Parque do Sol, Dom Antônio e regiões próximas, oferecendo atividades culturais, esportivas e sociais.
A obra é fruto de parceria entre Prefeitura e Governo Federal, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções e contrapartida municipal.
Com 7 mil m², o CEU das Artes conta com salas multiuso, biblioteca com telecentro, cineteatro com 125 lugares, pista de skate, equipamentos de ginástica, playground, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, jogos de mesa e pista de caminhada e espaço para funcionamento de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
O uso será compartilhado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e a Fundação Municipal de Esporte (Funesp).
“Os CEUs da Cultura são de grande importância na transformação de territórios onde há pouco ou nenhum acesso à cultura. São polos de múltiplas funções, o que reforça sua relevância para o desenvolvimento humano. Por isso, é uma grande alegria ver que moradores de Campo Grande também passam a contar com um desses espaços”, diz a ministra Margareth Menezes.
A inauguração integra o calendário de atividades comemorativas aos 126 anos da capital de Mato Grosso do Sul.