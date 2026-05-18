Corumbá recebe R$ 8 milhões do Governo do Estado para construir Casa da Mulher Brasileira

Eduardo Riedel assinou um pacote de obras em Corumbá, durante visita ao município, que realizou o Festival América do Sul - Divulgação: Governo do Estado

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A obra de construção da Casa da Mulher Brasileira, em Corumbá, foi homologada, neste fim de semana, pelo governador Eduardo Riedel (PP). O empreendimento receberá investimentos de R$ 8.294.247,04. A obra é financiada pelo Governo Federal e tem contrapartida do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do programa MS Ativo Municipalismo.

O modelo da Casa da Mulher Brasileira prevê atendimento integrado e humanizado, com atuação conjunta dos serviços de acolhimento, proteção e acesso à Justiça.

A estrutura contará com Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), salas para o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, além de cartório, sala de audiências, atendimento psicossocial, espaços multiuso, setor administrativo e brinquedoteca.

A unidade será construída na rua Campo Grande, esquina com a rua 21 de Setembro, no bairro Aeroporto, com área total de 1.372,10 metros quadrados.

Ao autorizar a homologação da licitação, o governador Eduardo Riedel afirmou que o Estado busca zerar índices de agressões a mulheres.

"A Casa da Mulher Brasileira, em Corumbá, é uma luta antiga importante. Nós temos que ter tolerância zero em relação à agressão contra as mulheres, ao feminicídio. Os indicadores de feminicídio no Brasil são muito altos, e no Estado são ainda mais altos”, disse.

O prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira afirmou que a construção atende a uma demanda antiga do município. “A Casa da Mulher Brasileira vem ao encontro de uma necessidade da nossa cidade”, declarou. Para ele, o espaço “representa mais proteção, mais dignidade e mais respeito. É uma conquista coletiva”.

Aeródromo

Além da Casa da Mulher Brasileira, o governador também autorizou o início da obra de implantação do aeródromo, na região pantaneira de Porto São Pedro. A estrutura receberá o investimento de mais de R$ 13,6 milhões.

A implantação do aeródromo no Porto São Pedro, em Corumbá, é considerada estratégica no combate aos incêndios florestais no Pantanal, permitindo deslocamento mais rápido de equipes, equipamentos e aeronaves em áreas de difícil acesso.

A estrutura, localizada no pé da Serra do Amolar, vai contar com pista de pouso e decolagem de aproximadamente 1 mil metros, além de taxiway (pista de táxi) para manobras, pátio de aeronaves e área operacional voltada ao apoio logístico.

Pontes

Também foi formalizada a ordem de início de serviço para obra de construção de duas pontes de concreto na rodovia MS-228, no Porto da Manga – sobre a Vazante XIII e outra sobre o Rio Negro – com mais de R$ 6 milhões de investimentos.

A construção destas estruturas é para substituir as de madeira, destruídas pelo fogo na estiagem de 2024 na Estrada Parque, no Pantanal.

As pontes serão construídas entre a chamada Curva do Leque e o Porto da Manga (Rio Paraguai), na MS-228. A diferença destas duas para as outras 90 pontes sobre vazantes ou rios da Estrada Parque é que quase todas são de madeira, e estas duas serão de concreto. Apenas a estrutura sobre o Rio Miranda, no Passo do Lontra, é feita desta forma.

A maior das estruturas terá 90 metros de extensão e vai substituir a ponte de madeira sobre o Rio Negro. No local, que em período de poucas chuvas fica praticamente seco, foi improvisado um desvio que permite a passagem de veículos de todos os tamanhos.

Porém, em períodos de cheia no Pantanal, o tráfego entre a Curva do Leque e o Porto da Manga fica interditado.

A outra ponte, a 4km do Rio Negro, será sobre a vazante 13 (local para passagem de água em período de cheia do Pantanal) e terá 20 m de extensão.