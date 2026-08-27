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De graça, dança flamenca toma conta da Morada dos Baís nesta sexta-feira

Grupo Embrujos de España reúne 20 bailarinas em apresentação gratuita a partir das 20h

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

27/08/2026 - 13h30
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Campo Grande recebe nesta sexta-feira (28) uma noite dedicada à cultura espanhola. Com entrada gratuita, o grupo Embrujos de España se apresenta na Morada dos Baís, a partir das 20h, com um espetáculo de dança flamenca.

Formado por 20 bailarinas, o grupo levará ao público diferentes estilos da dança, como Alegrías, Tangos, Sevillanas e Guajiras. A apresentação também contará com elementos tradicionais do flamenco, entre eles os abanicos, conhecidos como leques espanhóis, e os mantóns, que ajudam a compor as coreografias.

Criado em 1988, o Embrujos de España atua na preservação e divulgação da cultura espanhola por meio da dança. Sob a direção de Maria Helena Pettengill, o grupo reúne gerações de bailarinas e mantém uma trajetória de apresentações em Campo Grande e Mato Grosso do Sul.

Serviço

Embrujos de España
Local: Morada dos Baís
Horário: a partir das 20h
Entrada: gratuita

Novas Normas

Rede Hemosul começa a aplicar novos critérios para doação de sangue

Mudanças ampliam a possibilidade de doação para alguns candidatos e tornam mais flexíveis os períodos de inaptidão temporária

27/08/2026 12h00

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Divulgação: SES

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O Ministério da Saúde aprovou mudanças no critérios para doação de sangue, com isso a Rede Hemosul de Mato Grosso do Sul, já deu início à aplicação dos novos critérios. As novas normas reduziram períodos de espera e ampliaram a possibilidade de retorno de alguns candidatos. 

Dentre as mudanças apresentadas pelo Ministério, uma das principais é a permissão de pessoas com mais de 70 anos continuarem doando, desde que considerados aptos após a avaliação médica. 

Outra alteração importante é para pessoas que residiam em países da Europa por mais de cinco anos. O que antes era inaptidão definitiva, passa a ser permitido que a grande maioria possa voltar a doar sangue.

Prazos reduzidos 

Alguns prazos de espera para doar também sofreram alterações e agora estão menos e mais flexíveis. Para quem pegou gripe ou resfriado, a doação pode acontecer até três dias após o desaparecimento dos sintomas. Porém caso tenha apresentado um quadro febril de 38º ou mais, o prazo passa a ser de duas semanas. 

Procedimentos como endoscopia, colonoscopia e similares passam a ter prazo de quatro meses. 

Para quem fizer micropigmentação, tatuagem, maquiagem definitiva ou procedimentos similares, o prazo é de sete dias quando realizados em condições sanitárias seguras e comprováveis, caso não haja essa comprovação, o período se estende para quatro meses. 

As mesmas normas valem para a perfuração de piercing corporal. Já em casos como o piercing oral ou genital,a doação só poderá ocorrer quatro meses após a retirada. 

Em resumo as principais mudanças são as seguintes: 

  • Idade máxima para doadores regulares: anteriormente, a idade limite era de 69 anos, e a primeira doação precisava ter sido realizada antes dos 60 anos. Agora, doadores regulares e saudáveis com mais de 70 anos podem continuar doando, desde que passem por uma avaliação individual de saúde.
  • Tatuagens, micropigmentação e piercings: antes, o período de impedimento variava de 6 a 12 meses. Agora, o prazo é de apenas 7 dias quando o procedimento é realizado em estabelecimento regularizado e conforme as normas de segurança sanitária. Sem comprovação dessas condições, o prazo é de 4 meses. 
  • Endoscopia e colonoscopia: o período de espera, que anteriormente era de 6 meses, foi reduzido para 4 meses. 
  • Histórico de câncer: antes, a maioria dos casos era considerada impedimento definitivo para a doação. Agora, pessoas curadas ou em remissão há pelo menos 5 anos podem voltar a doar. A regra não se aplica a casos de leucemia, linfoma, mieloma e melanoma, que continuam sujeitos a impedimento definitivo.
  • Tuberculose: o prazo de inaptidão, que podia chegar a 5 anos após a cura, foi reduzido para 2 anos.
  • Cirurgia bariátrica: anteriormente, era necessário aguardar 12 meses. Agora, o prazo é de 6 meses, desde que o peso esteja estabilizado e os exames estejam em dia.
  • Parceiros casuais e vida sexual: o período de restrição, antes de 12 meses, foi reduzido para 4 meses.
  • Uso de anabolizantes e hormônios: o impedimento, que podia durar até 1 ano, foi reduzido para 4 meses. A doação poderá ser liberada mediante autorização e prescrição médica específica.
     

CARROS

Jetta, Etios e Saveiro estão disponíveis no leilão do Detran-MS

Detran-MS realiza três novos leilões online com 145 lotes de veículos

27/08/2026 11h45

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VW Jetta é um dos destaques no leilão do Detran

VW Jetta é um dos destaques no leilão do Detran Reprodução / Marca Leilões

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O Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realiza três novos leilões online de veículos apreendidos e recolhidos no Estado. Ao todo, são 145 lotes, entre veículos conservados para circulação, sucatas aproveitáveis para desmanche e sucatas inservíveis para reciclagem.

Ao todo, 103 veículos para circulação serão leiloados, sendo 88 motocicletas e 15 automóveis. O certame é aberto a pessoas físicas e jurídicas. Entre os carros disponíveis estão modelos como Hyundai Tucson, Volkswagen Jetta, Toyota Etios, Volkswagen Saveiro, Volkswagen Fox, Fiat Uno, Volkswagen Gol, Renault Clio, além de motocicletas Honda CG, Honda CB 300R, Honda CG 160 e Yamaha Factor. 

Já o leilão de sucata aproveitável conta com 41 lotes e é destinado a empresas credenciadas para desmontagem.

O certame de sucata inservível reúne um lote com 67 veículos e aproximadamente 8,3 toneladas de material ferroso, destinado a empresas credenciadas nos setores de siderurgia, fundição ou reciclagem.

Os valores de lance inicial dos lotes variam de acordo com o veículo e suas condições, conforme detalhado no edital.

Os lances podem ser realizados remotamente a partir desta quinta-feira (27), com encerramento previsto para 10 de setembro, às 15h, no horário de Brasília.

A visitação dos lotes acontece nos dias 8 e 9 de setembro, das 9h às 11h e das 13h às 17h, nos pátios da PMAX em Campo Grande e Dourados. Os editais completos, com a relação dos veículos, valores mínimos e regras de participação, estão disponíveis nos sites do Detran-MS e da Marca Leilões.

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