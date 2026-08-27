De graça, dança flamenca toma conta da Morada dos Baís nesta sexta-feira

Campo Grande recebe nesta sexta-feira (28) uma noite dedicada à cultura espanhola. Com entrada gratuita, o grupo Embrujos de España se apresenta na Morada dos Baís, a partir das 20h, com um espetáculo de dança flamenca.
Formado por 20 bailarinas, o grupo levará ao público diferentes estilos da dança, como Alegrías, Tangos, Sevillanas e Guajiras. A apresentação também contará com elementos tradicionais do flamenco, entre eles os abanicos, conhecidos como leques espanhóis, e os mantóns, que ajudam a compor as coreografias.
Criado em 1988, o Embrujos de España atua na preservação e divulgação da cultura espanhola por meio da dança. Sob a direção de Maria Helena Pettengill, o grupo reúne gerações de bailarinas e mantém uma trajetória de apresentações em Campo Grande e Mato Grosso do Sul.
Serviço
Embrujos de España
Local: Morada dos Baís
Horário: a partir das 20h
Entrada: gratuita