Apenas 10% dos candidatos inscritos no Enem em MS foram aprovados no Sisu 2026

Dos 61.752 candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Mato Grosso do Sul, 6.365 foram aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026.
De acordo com os levantamentos do Ministério da Educação (MEC), os aprovados representam uma fatia de 10,3% dos candidatos a vagas nas universidades públicas.
Entre as opções de curso, o Bacharelado em Medicina na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) foi o mais concorrido, com 1.084 inscritos e 12 aprovados, no campus de Três Lagoas. Isso corresponde a uma concorrência de 90 candidatos por vaga.
Em seguida, o curso de Medicina Veterinária no campus Campo Grande da UFMS teve 879 inscritos para 10 aprovados, ou seja, aproximadamente 88 candidatos por vaga.
Em terceiro lugar, o curso de Medicina oferecido pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Campo Grande teve 1.975 candidatos para 23 aprovados (85 candidatos por vaga).
Na sequência aparecem os cursos de Fisioterapia da UFMS Campo Grande, com 645 inscritos e 8 aprovados; Medicina da UFMS em Campo Grande, com 1.256 candidatos e 16 aprovados; Direito da UFMS Campo Grande, com 855 inscritos e 12 aprovados; Psicologia da UFMS Campo Grande, com 700 candidatos e 10 aprovados; Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), com 2.593 inscrições e 40 aprovações; Enfermagem na UFMS Campo Grande, com 619 inscritos e 10 aprovados; e Administração da UFMS Campo Grande, com 713 candidatos e 12 aprovados.
No total, 160 candidatos foram aprovados em cursos presenciais de licenciatura em Mato Grosso do Sul, o que possibilita o aluno a receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas.
O programa possibilita um pagamento mensal para estudantes de licenciatura que obtiverem nota média igual ou superior a 650 pontos no Enem. O incentivo financeiro é de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso em uma rede pública de ensino em até cinco anos.
Nacional
Em todo o Brasil, o processo seletivo do Sisu 2026 teve 271.789 candidatos aprovados pela ampla concorrência, 124.064 na modalidade de cotas e 18.339 por meio de ações promovidas pelas próprias instituições de ensino superior.
O número revela que 99,14% das mais de 274 mil vagas ofertadas foram preenchidas na chamada regular do Exame. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, 136 nstituições públicas de educação superior participaram desta edição, o maior número já registrado.
Ao todo, o Sisu recebeu mais de 1,8 milhão de inscrições de candidatos, concorrendo a mais de 274 mil vagas para 7,3 mil cursos disponíveis em 587 municípios. Em relação ao número de inscritos de 2025, o número cresceu 39%.