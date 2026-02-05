Apenas 10% dos candidatos inscritos no Enem em MS foram aprovados no Sisu 2026

Cidades

Medida foi adotada após as chuvas intensas provocarem alagamentos e impacto direto à população dos municípios

As fortes chuvas registradas nos últimos dias em Mato Grosso do Sul levaram, até este momento, ao menos quatro municípios (Aquidauana, Coxim, Rio Negro e Corguinho), além do distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, a decretarem estado de emergência ou entrarem em situação de alerta devido à elevação do nível dos rios, alagamentos em áreas urbanas e rurais e transtornos à população.

No final da manhã desta quinta-feira (5), a Prefeitura de Aquidauana declarou situação de emergência em partes das áreas urbana e rural do município. A medida foi adotada após as chuvas intensas provocarem alagamentos, elevação do nível do Rio Aquidauana e impactos diretos à população.

No mesmo sentido, após registrar volume expressivo de chuvas nos últimos dias, a Prefeitura de Corguinho decretou situação de emergência por 180 dias nas áreas do município afetadas por enxurradas, alagamentos e inundações. O alerta também se aplica à prefeitura de Corguinho.

Aquidauana

Com o decreto emergencial, a administração municipal ganhou maior agilidade para mobilizar equipes, adotar ações emergenciais e prestar assistência às famílias atingidas. As ações são coordenadas pela Defesa Civil Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e demais órgãos da Prefeitura.

Por lá, sete famílias precisaram ser removidas de áreas alagadas. Destas, seis foram acolhidas em casas de parentes e uma foi levada para o abrigo preparado pela Prefeitura em parceria com a Paróquia Imaculada Conceição, que permanece disponível para novos atendimentos, caso haja necessidade.

Durante a manhã, o prefeito Mauro do Atlântico acompanhou os trabalhos das equipes, prestou atendimento às famílias atingidas e destacou que o decreto tem como principal objetivo garantir a proteção da população e acelerar os trâmites administrativos, inclusive para a solicitação de recursos junto às Defesas Civis Estadual e Nacional.

“Nossa prioridade é cuidar das pessoas. O decreto nos dá condições legais para agir com rapidez, ampliar o atendimento e garantir que nenhuma família fique desassistida. As nossas equipes estão nas ruas, trabalhando nas mudanças das famílias e realizando ações preventivas nas áreas com risco de alagamento. Junto com a Defesa Civil Municipal, Exército e Corpo de Bombeiros, estamos acompanhando cada situação de perto”, afirmou o prefeito.

A Defesa Civil Municipal segue em estado de prontidão, monitorando o nível do rio e as áreas de risco, enquanto as equipes da Prefeitura permanecem mobilizadas para orientar moradores, realizar mudanças preventivas e oferecer suporte às famílias afetadas.

O Rio Aquidauana ultrapassou a cota de emergência e mantém os municípios de Aquidauana e Anastácio em estado de atenção máxima. Na manhã desta quinta-feira, o nível do rio chegou a 7,74 metros, acima da cota de emergência, que é de 7,30 metros.

Segundo o chefe da Defesa Civil de Aquidauana, Cláudio Alviço, o rio iniciou o dia com 7,65 metros, apresentando elevação constante ao longo da manhã.

Alerta

Dados da Agência Nacional de Águas indicam que a elevação ocorreu de forma mais rápida do que o inicialmente apontado pelos sistemas automáticos. Conforme noticiado pelo Correio do Estado, um Aviso de Evento Crítico já indicava, às 9h de quarta-feira (4), a proximidade da cota de emergência. Às 7h do mesmo dia, medições feitas por leiturista da Agência Nacional de Águas apontavam 7,06 metros, enquanto a Plataforma de Coleta de Dados registrava 6,97 metros.

O cenário é agravado pela previsão do tempo. De acordo com o portal O Pantaneiro, Aquidauana e Anastácio enfrentam tempo instável, com céu nublado a encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os acumulados podem ser elevados, principalmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de temporais acompanhados de descargas elétricas e rajadas de vento. As temperaturas variam entre 22°C e 31°C, com alta umidade do ar.

Institutos de meteorologia mantêm alertas para a região devido ao solo já saturado pelas chuvas recentes, o que eleva o risco de novos alagamentos. A orientação da Defesa Civil é para que a população evite áreas de risco, como margens de rios e córregos, além de redobrar a atenção no trânsito.

Segundo o Imasul, o aumento do nível dos rios está diretamente ligado às chuvas registradas desde o último fim de semana. Apesar da previsão de redução gradual do volume acumulado, ainda são esperadas pancadas de chuva nos próximos dias. O Cemtec indica continuidade das chuvas até esta quinta-feira, enquanto o Inmet emitiu aviso com grau de severidade classificado como “perigo”.

As autoridades seguem monitorando a situação em todo o Estado e reforçam que a população acompanhe os comunicados oficiais e siga as orientações da Defesa Civil.

*Colaborou Alicia Miyashiro

