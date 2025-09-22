Apesar dos alertas, chuva chega fraca e sem vendaval a Campo Grande

A chuva chegou em Campo Grande por volta das 10h, desta segunda-feira (22) - FOTO: Marcelo Victor

Para se despedir do inverno e dar boas-vindas à primavera, a chuva chegou a Campo Grande por volta das 10h desta segunda-feira (22). Mas diferente do esperado, ela não veio acompanhada de vendaval, como estava sendo alertado nos últimos dias pelos institutos de meteorologia.

Na região oeste da cidade foram em torno de 11 milímetros, bem abaixo dos 62 milímetros previstos na semana passada. Na região da UPA do bairro Universitário, 15,6 milímetros. Na região da Vila Nasser, o pluviômetro do Inmet registrou 13 milímetros.

Entretanto, diferente da Capital, chuva e vento forte chegaram nas primeiras horas da manhã nos municípios da região sul do Estado, como: Dourados, Itaporã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Naviraí, Laguna Carapã, Amambai, entre outros.

Além disso, de acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, choveu 27 milímetros em Mundo Novo, 28 milímetros em Sete Quedas, 53 milímetros em Iguatemi, 16 milímetros em Itaquiraí, 7 milímetros em Naviraí, 44 milímetros em Amambai, 50 milímetros em Aral Moreira, 12 milímetros em Laguna Carapã, 29 milímetros em Ponta Porã, 13 milímetros em Itaporã, 10 milímetros em Rio Brilhante e 9 milímetros em Maracaju.

Ainda conforme Natálio, para as próximas horas do dia, há previsão de mais chuvas e ventos para Campo Grande e para os municípios de Ribas do Rio Pardo, Camapuã, Inocência e São Gabriel do Oeste.

O meteorologista ainda ressaltou que, a previsão para terça-feira (23), é que uma frente fria chegue a Mato Grosso do Sul, informação que também foi confirmada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que divulgou alertas de tempestade, vendaval e declínio de temperatura para todo o Estado:

Vendaval – alerta amarelo – perigo potencial: vento com intensidade de 40 km/h a 60 km/h; baixo risco de queda de galhos de árvores

– alerta amarelo – perigo potencial: vento com intensidade de 40 km/h a 60 km/h; baixo risco de queda de galhos de árvores Declínio de temperatura – alerta laranja – perigo: declínio maior que 5ºC; risco à saúde

– alerta laranja – perigo: declínio maior que 5ºC; risco à saúde Tempestade – alerta laranja – perigo: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo; risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

PRIMAVERA

A Primavera começa oficialmente às 15h19 desta segunda-feira (22), e segue até às 12h03 de 21 de dezembro de 2025 em Mato Grosso do Sul. A estação é caraterizada por:

Floração de plantas

Aumento da umidade

Retorno das chuvas

Dias mais longos/noites mais curtas

Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)

Essa estação é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.

Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul - (Cemtec), em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.

