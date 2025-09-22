Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CHUVA CHEGOU

Apesar dos alertas, chuva chega fraca e sem vendaval a Campo Grande

Para as próximas horas do dia, há previsão de mais chuvas para Campo Grande e para os municípios de Ribas do Rio Pardo, Camapuã, Inocência e São Gabriel do Oeste

Tamires Santana

Tamires Santana

22/09/2025 - 12h00
Continue lendo...

Para se despedir do inverno e dar boas-vindas à primavera, a chuva chegou a Campo Grande por volta das 10h desta segunda-feira (22). Mas diferente do esperado, ela não veio acompanhada de vendaval, como estava sendo alertado nos últimos dias pelos institutos de meteorologia.

Na região oeste da cidade foram em torno de 11 milímetros, bem abaixo dos 62 milímetros previstos na semana passada. Na região da UPA do bairro Universitário, 15,6 milímetros. Na região da Vila Nasser, o pluviômetro do Inmet registrou 13 milímetros. 

Entretanto, diferente da Capital, chuva e vento forte chegaram nas primeiras horas da manhã nos municípios da região sul do Estado, como: Dourados, Itaporã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Naviraí, Laguna Carapã, Amambai, entre outros.

Além disso, de acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, choveu 27 milímetros em Mundo Novo, 28 milímetros em Sete Quedas, 53 milímetros em Iguatemi, 16 milímetros em Itaquiraí, 7 milímetros em Naviraí, 44 milímetros em Amambai, 50 milímetros em Aral Moreira, 12 milímetros em Laguna Carapã, 29 milímetros em Ponta Porã, 13 milímetros em Itaporã, 10 milímetros em Rio Brilhante e 9 milímetros em Maracaju.

Ainda conforme Natálio, para as próximas horas do dia, há previsão de mais chuvas e ventos para Campo Grande e para os municípios de Ribas do Rio Pardo, Camapuã, Inocência e São Gabriel do Oeste. 

O meteorologista ainda ressaltou que, a previsão para terça-feira (23), é que uma frente fria chegue a Mato Grosso do Sul, informação que também foi confirmada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que divulgou alertas de tempestade, vendaval e declínio de temperatura para todo o Estado:

  • Vendaval – alerta amarelo – perigo potencial: vento com intensidade de 40 km/h a 60 km/h; baixo risco de queda de galhos de árvores
  • Declínio de temperatura – alerta laranja – perigo: declínio maior que 5ºC; risco à saúde
  • Tempestade – alerta laranja – perigo: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo; risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

PRIMAVERA

A Primavera começa oficialmente às 15h19 desta segunda-feira (22), e segue até às 12h03 de 21 de dezembro de 2025 em Mato Grosso do Sul. A estação é caraterizada por:

  • Floração de plantas
  • Aumento da umidade
  • Retorno das chuvas
  • Dias mais longos/noites mais curtas
  • Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)

Essa estação é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.

Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul - (Cemtec), em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.

OBRIGATÓRIO

Lei exige que instituição apresente antecedentes criminais de funcionário em MS

APAE, Pestalozzi, Cotolengo, Casa da Criança Peniel e AACC-MS vão ter que comprovar antecedentes criminais de seus funcionários ao governo de MS

22/09/2025 11h05

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em Campo Grande

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em Campo Grande Gerson Oliveira

Instituições sociais públicas ou privadas, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes e recebem verba do governo do Estado, devem, obrigatoriamente, apresentar certidão de antecedentes criminais de seus colaboradores, a partir desta segunda-feira (22), em Mato Grosso do Sul.

Portanto, caso queiram continuar recebendo auxílio financeiro do governo, terão que apresentar a papelada ao governo de MS.

Algumas das instituições que o governo ajuda financeiramente são Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Pestalozzi, Cotolengo, Casa da Criança Peniel, Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC-MS), entre outras.

A missão dessas entidades é atender, acolher, amparar e proteger crianças e adolescentes vulneráveis, que necessitam de cuidados especiais, além de oferecer tratamento e acompanhamento médico.

Com isso, a apresentação de antecedentes criminais para colaboradores agora é amparada pela Lei nº 6.473, de autoria do deputado estadual Roberto Hashioka (União), que foi sancionada na sexta-feira (19) pelo governador de MS, Eduardo Riedel (PP) e publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) nesta segunda-feira (22).

Leia o trecho redigido no DOE-MS:

LEI Nº 6.473, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

Torna obrigatória a apresentação de certidões de antecedentes criminais para recebimento de recursos públicos estaduais às instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvem atividades com crianças e

adolescentes e que recebem recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, em respeito a previsão contida na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 2º As referidas instituições deverão atualizar as certidões mencionadas no caput do art. 1º a cada seis meses.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Em maio de 2025, o governo de Mato Grosso do Sul lançou edital para liberar R$ 15 milhões para projetos sociais, sendo R$ 6 milhões para crianças e adolescentes.

POLÍCIA

Denar e PRF apreendem carregamento de cocaína em carreta

Um casal foi preso em flagrante, sendo um deles o motorista da carreta

22/09/2025 10h30

Equipes da Denar apreenderam 300 quilos de cocaína (tablete) e 38 quilos de haxixe enlatado

Equipes da Denar apreenderam 300 quilos de cocaína (tablete) e 38 quilos de haxixe enlatado FOTO: Gerson Oliveira

Uma operação coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - (DENAR), que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, em Ponta Porã, na fronteira com Paraguai, resultou na apreensão de 322 quilos de cloridrato de cocaína escondidos em uma carreta.

A ação é resultado de investigações da DENAR contra organização criminosa sediada na fronteira que tem a finalidade de promover o transporte de cocaína e pasta base de cocaína, que na maioria das vezes, vão para o centro-sul do país. 

Conforme a Polícia Civil, essa é a terceira apreensão contra a mesma quadrilha.

Nesta ação, um casal foi preso em flagrante, sendo um deles o motorista da carreta. 

OUTRA APREENSÃO

Recentemente, Durante diligências da Operação Protetor, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – (Denar), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal – (PRF), equipes da Denar apreenderam 300 quilos de cocaína (tablete) e 38 quilos de haxixe enlatado, o que totaliza R$ 8 milhões em drogas.

Conforme o delegado Titular da DENAR, Hoffman D'Ávila, as substâncias foram encontradas escondidas em um caminhão que carregava grãos, e inicialmente, iria para Maringá, no Paraná.

“Estávamos atuando na região, quando suspeitamos daquele veículo, e solicitamos a parada, o motorista parou, mas demonstrou nervosismo durante conversa com os policiais, que decidiram revistar o caminhão. Na revista, a droga foi encontrada”, disse.

