Aplicativo de livros do Ministério da Educação atinge 122 mil empréstimos gratuitos em uma semana

Reconhecimento

Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileira

Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileira divulagação

A segurança pública de Mato Grosso do Sul ganhou projeção internacional ao ser apresentada como exemplo de boas práticas no enfrentamento à criminalidade durante a conferência “Brazil Project”, realizada em Massachusetts, nos Estados Unidos.

O evento reuniu autoridades, especialistas e a comunidade acadêmica da Universidade de Harvard e do MIT para discutir temas estratégicos para o futuro do Brasil, como segurança pública, fortalecimento institucional e desenvolvimento econômico.

Representando o Estado, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, participou do painel “Segurança pública: Endereçando a Maior Preocupação dos Brasileiros”.

Durante a apresentação, ele destacou os avanços obtidos por Mato Grosso do Sul na redução dos índices de criminalidade e no combate ao crime organizado, especialmente na região de fronteira.

Segundo Videira, a posição geográfica do Estado, que faz divisa com Paraguai e Bolívia, impõe desafios constantes, mas também evidencia a importância das ações de segurança pública desenvolvidas.

Ele ressaltou que o Estado tem se consolidado como referência nacional, com índices abaixo da média brasileira e atuação estratégica no combate ao tráfico de drogas.

“O convite para participar de um evento desse porte demonstra o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado. Temos uma extensa faixa de fronteira seca, onde atuamos de forma efetiva no enfrentamento ao tráfico, que abastece outros estados e até outros países”, afirmou.

Outro ponto destacado pelo secretário foi o papel do Estado na chamada Rota Bioceânica, projeto logístico que deve transformar Mato Grosso do Sul em uma importante porta de entrada e saída de mercadorias entre o Brasil e países da América do Sul.

Apesar das oportunidades econômicas, o corredor também representa um desafio adicional para a segurança pública, devido ao risco de atuação do crime organizado.

“Esse corredor pode ser explorado por organizações criminosas, por isso já faz parte do nosso planejamento estratégico. Estamos atentos e inseridos nesse debate desde o início”, pontuou. Escreva a legenda aqui

Além do combate ao tráfico e às organizações criminosas, o Estado também apresentou resultados positivos na redução de crimes patrimoniais, reforçando a eficácia das políticas públicas adotadas nos últimos anos.

Índices positivos

Os dados mais recentes confirmam o avanço da segurança pública no Estado. Em 2025, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu 196,5 toneladas de drogas, a segunda maior marca da história da corporação.

O volume representa um aumento superior a 30% em relação a 2024, quando cerca de 150 toneladas de entorpecentes foram retiradas de circulação.

O recorde histórico segue sendo o de 2020, com 264 toneladas apreendidas, período marcado pelo auge da pandemia da Covid-19, que impactou diretamente a dinâmica do tráfico na região de fronteira.

Já em 2026, os números indicam continuidade desse crescimento. Apenas no primeiro trimestre do ano, foram apreendidos mais de 94,8 mil quilos de drogas, o que representa um aumento de 87,7% em comparação com o mesmo período de 2023, quando foram registrados pouco mais de 50 mil quilos.

Queda nos crimes

Paralelamente ao aumento das apreensões, no Estado também registrou queda nos principais indicadores de criminalidade. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que, em 2025, houve redução de 15,9% nos casos de roubo em comparação com o ano anterior. O número de ocorrências caiu de 3.130 para 2.631 registros.

Entre as modalidades com maior redução está o roubo seguido de morte, que apresentou queda de 23,5%. Também se destacam o roubo ao comércio (-21,3%), o roubo em via urbana (-17,4%), o roubo de veículos (-11,5%) e o roubo em residências (-8,9%).

Os furtos também apresentaram retração, ainda que mais moderada. Em 2024, foram contabilizados 33.265 registros, enquanto em 2025 o número caiu para 32.739 ocorrências, representando redução de 1,6%.

O furto de veículos foi o destaque, com queda de 17,2%, seguido pelo furto em residências, que apresentou diminuição de 1,2%. Especialistas apontam que a redução desses índices tem impacto direto na sensação de segurança da população e contribui para a melhoria da qualidade de vida.

Impacto econômico e ambiental

A melhora nos indicadores de segurança pública também influência diretamente o ambiente de negócios. A redução da criminalidade é um dos fatores considerados por empresas na hora de investir, o que pode impulsionar a atração de novos empreendimentos para o Estado.

Além disso, durante o evento internacional, também foram discutidas estratégias de combate a crimes ambientais. Mato Grosso do Sul destacou ações preventivas voltadas à preservação de biomas como Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, reforçando o papel da segurança pública na proteção ambiental.

O painel contou ainda com a participação de autoridades como o deputado federal Mendonça Filho, relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na Câmara, e do secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá.

Reconhecimento internacional

Considerado um dos principais fóruns de debate sobre o Brasil no exterior, o “Brazil Project” reúne lideranças brasileiras, estudantes e pesquisadores para discutir soluções para desafios nacionais.

A edição de 2026 teve como foco os desafios institucionais do país, com destaque para a segurança pública e o fortalecimento do Estado de Direito.

Para o governo do Estado, o reconhecimento internacional reforça a eficácia das políticas públicas adotadas e amplia a visibilidade do Estado no cenário global. A participação no evento também abre espaço para a troca de experiências e a construção de parcerias estratégicas.

Com resultados expressivos na redução da criminalidade e no combate ao crime organizado, Mato Grosso do Sul busca consolidar um ambiente mais seguro, atrativo para investimentos e favorável ao desenvolvimento econômico e social.