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Chuva com vendaval derruba parte da estrutura na Expogrande; Veja vídeos

Parque de exposições, que já estava aberto ao público, foi fechado na tarde deste domingo devido à estragos causados pelo temporal

Glaucea Vaccari e Karina Varjão

Glaucea Vaccari e Karina Varjão

19/04/2026 - 16h44
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Algumas regiões de Campo Grande foram atingidas por um temporal na tarde deste domingo (19), em Campo Grande. No Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde está sendo realizada a Expogrande, parte da estrutura foi danificada pelo vendaval.

Vídeos postados nas redes sociais pelo cantor Max Henrique mostram quando tendas montadas na área de shows são levadas pelo vento.

Além das tendas, a estrutura do camarote foi danificada pelo vendaval e banheiros químicos tombaram, além de diversos outros estandes montados no parque, que também foram levados. Galhos de árvore também caíram, durante a tempestade.

Neste domingo é o último dia oficial da Expogrande 2026, com entrada gratuita, e os portões já estavam abertos no momento em que se iniciou o temporal.

Relatos publicados por pessoas que estavam no local apontam que os portões foram fechados ao público e que o Serviço de Atendimento Móve de Urgência (Samu) foi acionado, mas não há informações se há feridos.

Para esta noite, estava previsto show da dupla Jads e Jadson. Até a publicação desta reportagem, não havia informações se haverá cancelamento da apresentação.

O cantor Max Henrique também faria uma apresentação no stand da rádio FM Cidade, mas afirmou nas redes sociais que o show está incerto devido aos estragos causados pelo temporal.

 

Temporal

O temporal rápido que atingiu a cidade já estava previsto e é consequência da onda de calor que atinge o Estado. 

Pancadas fortes de chuva e ventos intensos foram registrados em diversas regiões como no Centro, Aero Rancho, Guanandi, Jardim Noroeste, Vila Jacy, Santa Fé, Chácara Cachoeira, Vilas Boas e Tiradentes. 

No Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde acontece o último dia da 86ª Expogrande, o temporal levou tendas das estruturas montadas . No stand da Rádio 97 FM, tendas voaram e os grids de aço montados no palco principal de shows da Exposição entortaram, a parte destinada aos Camarotes ficou destruída e banheiros químicos ficaram tombados. 

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o aquecimento diurno é o principal influenciador para as pancadas de chuva e tempestades, condição atrelada à onda de calor que chegou ao Estado. 

De acordo com a previsão, os ventos poderiam chegar a valores superiores a 50 km/h.

 

 

Leitura

Aplicativo de livros do Ministério da Educação atinge 122 mil empréstimos gratuitos em uma semana

Plataforma reúne quase 8 mil obras e já alcançou mais de 290 mil usuários em todo o país

19/04/2026 17h30

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Aplicativo de livros do Ministério da Educação atinge 122 mil empréstimos gratuitos em uma semana

Aplicativo de livros do Ministério da Educação atinge 122 mil empréstimos gratuitos em uma semana Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

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A plataforma digital MEC Livros, lançada pelo Ministério da Educação (MEC), alcançou a marca de 122 mil empréstimos gratuitos de obras literárias em apenas uma semana de funcionamento.

Disponibilizada ao público no dia 1º de abril, a ferramenta já contabiliza cerca de 291,6 mil usuários cadastrados, consolidando-se como uma das principais iniciativas de incentivo à leitura no país.

O acervo reúne aproximadamente 8 mil títulos nacionais e internacionais, que podem ser acessados gratuitamente por meio de empréstimos digitais com duração de 14 dias, renováveis pelo mesmo período.

As obras estão disponíveis tanto no site quanto em aplicativo para dispositivos móveis, como celulares e tablets, mediante login na plataforma Gov.br.

De acordo com o MEC, a proposta é estimular o hábito da leitura entre os brasileiros, além de contribuir diretamente para a formação educacional, especialmente de estudantes que se preparam para exames como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A iniciativa também busca modernizar o ensino, promovendo o uso de tecnologias digitais no ambiente educacional. A plataforma conta ainda com recursos de acessibilidade, incluindo ajustes de fonte e contraste, suporte para pessoas com dislexia e compatibilidade com leitores de tela, ampliando o alcance para diferentes perfis de usuários.

Obras mais lidas

Desde o lançamento, o livro mais acessado pelos usuários é A Cabeça do Santo, da escritora Socorro Acioli. A obra narra a trajetória de um jovem que descobre ter o dom de ouvir as preces de mulheres dirigidas a Santo Antônio.

Outros títulos que figuram entre os mais lidos incluem:

  • Sem Despedidas, da escritora sul-coreana Han Kang;
  • A Vegetariana, também de Han Kang, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2024;
  • Noites Brancas e Crime e Castigo, do clássico autor russo Fiódor Dostoiévski.

Estados com mais leitores

Em relação ao engajamento por região, os estados com maior número de leitores ativos e obras acessadas na primeira semana foram:

  • São Paulo, com 10.045 leitores e 5.366 livros;
  • Minas Gerais, com 4.518 leitores e 2.382 livros;
  • Rio de Janeiro, com 4.485 leitores e 2.434 livros;
  • Ceará, com 3.259 leitores e 1.887 livros;
  • Bahia, com 3.171 leitores e 1.783 livros.

Variedade e acesso

O catálogo da MEC Livros inclui desde obras clássicas e títulos de domínio público até best-sellers contemporâneos e livros licenciados pelo governo federal.

A navegação é organizada por categorias como Em Alta”, “Best-Sellers”, “Autores Clássicos Brasileiros”, “Livros Premiados” e “Saberes Indígenas”, entre outras.

Para acessar os conteúdos, o usuário deve entrar na plataforma, buscar o livro desejado por título ou autor e realizar o empréstimo digital. Antes da leitura, é possível consultar informações detalhadas sobre a obra, como editora, número de páginas, idioma e categoria.

Com a rápida adesão do público, a expectativa do MEC é de que a plataforma continue crescendo e se torne uma ferramenta permanente de democratização do acesso à leitura no Brasil.

Reconhecimento

Segurança pública de MS ganha destaque internacional por resultados no combate ao crime

Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileira

19/04/2026 17h00

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Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileira

Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileira divulagação

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A segurança pública de Mato Grosso do Sul ganhou projeção internacional ao ser apresentada como exemplo de boas práticas no enfrentamento à criminalidade durante a conferência “Brazil Project”, realizada em Massachusetts, nos Estados Unidos.

O evento reuniu autoridades, especialistas e a comunidade acadêmica da Universidade de Harvard e do MIT para discutir temas estratégicos para o futuro do Brasil, como segurança pública, fortalecimento institucional e desenvolvimento econômico.

Representando o Estado, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, participou do painel “Segurança pública: Endereçando a Maior Preocupação dos Brasileiros”.

Durante a apresentação, ele destacou os avanços obtidos por Mato Grosso do Sul na redução dos índices de criminalidade e no combate ao crime organizado, especialmente na região de fronteira.

Segundo Videira, a posição geográfica do Estado, que faz divisa com Paraguai e Bolívia, impõe desafios constantes, mas também evidencia a importância das ações de segurança pública desenvolvidas.

Ele ressaltou que o Estado tem se consolidado como referência nacional, com índices abaixo da média brasileira e atuação estratégica no combate ao tráfico de drogas.

“O convite para participar de um evento desse porte demonstra o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado. Temos uma extensa faixa de fronteira seca, onde atuamos de forma efetiva no enfrentamento ao tráfico, que abastece outros estados e até outros países”, afirmou.

Outro ponto destacado pelo secretário foi o papel do Estado na chamada Rota Bioceânica, projeto logístico que deve transformar Mato Grosso do Sul em uma importante porta de entrada e saída de mercadorias entre o Brasil e países da América do Sul.

Apesar das oportunidades econômicas, o corredor também representa um desafio adicional para a segurança pública, devido ao risco de atuação do crime organizado.

“Esse corredor pode ser explorado por organizações criminosas, por isso já faz parte do nosso planejamento estratégico. Estamos atentos e inseridos nesse debate desde o início”, pontuou.

Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileiraEscreva a legenda aqui

Além do combate ao tráfico e às organizações criminosas, o Estado também apresentou resultados positivos na redução de crimes patrimoniais, reforçando a eficácia das políticas públicas adotadas nos últimos anos.

Índices positivos

Os dados mais recentes confirmam o avanço da segurança pública no Estado. Em 2025, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu 196,5 toneladas de drogas, a segunda maior marca da história da corporação.

O volume representa um aumento superior a 30% em relação a 2024, quando cerca de 150 toneladas de entorpecentes foram retiradas de circulação.

O recorde histórico segue sendo o de 2020, com 264 toneladas apreendidas, período marcado pelo auge da pandemia da Covid-19, que impactou diretamente a dinâmica do tráfico na região de fronteira.

Já em 2026, os números indicam continuidade desse crescimento. Apenas no primeiro trimestre do ano, foram apreendidos mais de 94,8 mil quilos de drogas, o que representa um aumento de 87,7% em comparação com o mesmo período de 2023, quando foram registrados pouco mais de 50 mil quilos.

Queda nos crimes

Paralelamente ao aumento das apreensões, no Estado também registrou queda nos principais indicadores de criminalidade. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que, em 2025, houve redução de 15,9% nos casos de roubo em comparação com o ano anterior. O número de ocorrências caiu de 3.130 para 2.631 registros.

Entre as modalidades com maior redução está o roubo seguido de morte, que apresentou queda de 23,5%. Também se destacam o roubo ao comércio (-21,3%), o roubo em via urbana (-17,4%), o roubo de veículos (-11,5%) e o roubo em residências (-8,9%).

Os furtos também apresentaram retração, ainda que mais moderada. Em 2024, foram contabilizados 33.265 registros, enquanto em 2025 o número caiu para 32.739 ocorrências, representando redução de 1,6%.

O furto de veículos foi o destaque, com queda de 17,2%, seguido pelo furto em residências, que apresentou diminuição de 1,2%. Especialistas apontam que a redução desses índices tem impacto direto na sensação de segurança da população e contribui para a melhoria da qualidade de vida.

Impacto econômico e ambiental

A melhora nos indicadores de segurança pública também influência diretamente o ambiente de negócios. A redução da criminalidade é um dos fatores considerados por empresas na hora de investir, o que pode impulsionar a atração de novos empreendimentos para o Estado.

Além disso, durante o evento internacional, também foram discutidas estratégias de combate a crimes ambientais. Mato Grosso do Sul destacou ações preventivas voltadas à preservação de biomas como Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, reforçando o papel da segurança pública na proteção ambiental.

O painel contou ainda com a participação de autoridades como o deputado federal Mendonça Filho, relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na Câmara, e do secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá.

Reconhecimento internacional

Considerado um dos principais fóruns de debate sobre o Brasil no exterior, o “Brazil Project” reúne lideranças brasileiras, estudantes e pesquisadores para discutir soluções para desafios nacionais.

A edição de 2026 teve como foco os desafios institucionais do país, com destaque para a segurança pública e o fortalecimento do Estado de Direito.

Para o governo do Estado, o reconhecimento internacional reforça a eficácia das políticas públicas adotadas e amplia a visibilidade do Estado no cenário global. A participação no evento também abre espaço para a troca de experiências e a construção de parcerias estratégicas.

Com resultados expressivos na redução da criminalidade e no combate ao crime organizado, Mato Grosso do Sul busca consolidar um ambiente mais seguro, atrativo para investimentos e favorável ao desenvolvimento econômico e social.

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