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Após 10 anos de promessa, Jardim das Nações começa a receber asfalto

Assinatura para início da primeira etapa das obras acontece na próxima quinta-feira (2), na Hikaru Kamiya

Karina Varjão

Karina Varjão

29/06/2026 - 15h30
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Depois de uma década de espera, os moradores do bairro Jardim das Nações, em Campo Grande, vão começar a receber o tão sonhado asfalto. 

Trechos do bairro já começaram a ser interditados mas o primeiro passo será dado na próxima quinta-feira (2), quando a Prefeitura de Campo Grande deve lançar, o programa VIRA CG Infraestrutura juntamente com a assinatura da ordem de serviço da primeira obra do pacote, no Jardim das Nações. 

O bairro passará por obras de pavimentação asfáltica e drenagem. Nesta primeira fase, as intervenções acontecerão em 17 vias com investimento de mais de R$ 10,3 milhões para a região. A cerimônia ocorrerá às 16h, na Rua Hikaru Kamiya, número 366. 

Os moradores convivem há anos com o problema da poeira pela falta de pavimentação. Com as chuvas, é comum o caos causaudo pela abertura de crateras no meio das ruas, especialmente na Hikaru Kamiya, principal rua do bairro. 

Além disso, entre as principais reclamações dos moradores é o barro em tempos chuvosos, que deixa muitos carros ilhados . Durante os tempos de seca, a poeira é o principal vilão, invadindo as casas com facilidade. 

Com a chegada das obras de esgotamento sanitário, em 2022, a expectativa era que o asfalto chegasse logo em seguida, o que não aconteceu. Mesmo com as linhas de ônibus funcionando, as vias por onde o transporte passa estão somente cascalhadas. 

Agora, a promessa é de que a pavimentação chegue de forma definitiva. A Macro Engenharia e Construções Ltda será a responsável pelo asfalto do bairro, com um investimento de R$ 10.340.612,59.

A estruturação viária do Jardim das Nações integra um plano global para a Capital ao longo de 2026. A administração municipal assegurou mais de R$ 280 milhões para a execução de 80 quilômetros de pavimento e drenagem para o programa. 

Pacote de asfalto

Com recursos federais, a expectativa da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), é de asfaltar 600 quilômetros da Capital até 2028, o que inclui 36 bairros da cidade. A  previsão é que os bairros, da primeira fase, comecem a ser asfaltados até 03 de julho de 2026, antes do prazo eleitoral.

O investimento é de R$ 343 milhões, sendo R$ 100 milhões da bancada federal de MS, R$ 143 milhões da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) e mais R$ 100 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para frentes de serviço na Capital. 

Ainda segundo a prefeita, 100% de Campo Grande terá saneamento básico até 2028. Além disso, bairros asfaltados, mas com pavimentação "velha", serão recapeados.

Através do Prgrama Avançar Cidades, do Governo Federal, devem ser pavimentados os seguintes bairros: 

  • Vila Nª Sra. Aparecida
  • Vila Bosque da Saúde
  • Jardim Noroeste - Lote 3 
  • Jardim Mansur 
  • Jardim Auxiliadora - Etapa B
  • Jardim Itatiaia - Etapa C
  • Jardim Los Angeles
  • Porto Galo 
  • Parque Res. Lisboa 
  • Aero Rancho 
  • Vila Nogueira
  • Vila Amapá 
  • Guanandi II 
  • Jd. Tarumã 
  • Coophavila II 
  • Batistão
  • Jardim São Conrado 
  • Av. Conde de Boa Vista - Santa Emília 

Já com o aporte da bancada federal de Mato Grosso do Sul de R$ 100  milhões, devem receber as obras os bairros:

  • Jd. Los Angeles - 2ª etapa
  • Vila Nogueira 
  • Vila Aimoré
  • Vila Amapá 
  • Jd. das Nações - 2ª Etapa 
  • Guanandi II - 2ª etapa 
  • Cophavila II 
  • Batistão - 2ª etapa 
  • Jd. Santa Emília
  • Residencial Aquarius I 
  • Residencial Aquarius I 
  • Jd. São Conrado 
  • Jd. Tijuca
  • Jd. Verdes Mares
  • Residencial Flores
  • Pq. Residencial União II
  • Residencial dos Girassóis 
  • Residencial Oliveira

COPA DO MUNDO

Dorminhoca na 1ª etapa, seleção frustra torcida na Cidade da Copa

Primeiro tempo tímido não tira a emoção do torcedor

29/06/2026 13h45

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Torcedores esperam pelo Hexa na Cidade da Copa

Torcedores esperam pelo Hexa na Cidade da Copa FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Centenas de torcedores campo-grandenses escolheram a chamada Cidade da Copa, na região da Vila dos Ferroviários, para acompanhar o confronto entre Brasil e Japão e enfrentam um primeiro tempo decepciontante, com o Brasil perdendo por 1 a 0 ao final da primeira etapa. 

O gol japonês saiu aos 29 minutos, depois que o lateral direito Danilo errou passe no meio de campo. Sano interceptou a bola e disparou em contra-ataque, deixando Casemiro para trás. Na entrada da área, ele bateu cruzado, no canto, e não deu chances de defesa para o goleiro Alisson. 

Este foi o terceiro confronto brasileiro exibido na Cidade da Copa. Na última sexta-feira (24), no terceiro jogo da fase classificatória, por conta do mau tempo, a montagem da estrutura foi cancelada. 

Mas, apesar do mau resultado nesta primeira etapa, a maior parte dos torcedores mantinha o otimismo e, apesar do calor de 29 graus, praticamente todos continavam no espaço montado pela prefeitura de Campo Grande. 

De acordo com a Guarda Municipal, aproximadamente 300 pessoas estavam presentes no 1º tempo do jogo, mas durante o intervalo, mais torcedores foram chegando e o número tende a ser maior até o final do jogo. 

Taynara Mendes foi com a família inteira e assistiu ao jogo em uma sombra improvisada, já que o sol forte castigava o pessoal. 

"Prometeram uma tenda e não tem. Então, o sol está bem forte e a gente achou uma sombra aqui. Trouxemos nossas coisas para beber, cadeira. É o primeiro jogo que conseguimos assistir aqui por causa do frio que fez nos outros jogos", contou à reportagem. 

A estrutura montada na Esplanada Ferroviária conta com um telão de led e uma barraca grande onde estão sendo feitos lanches. As bebidas estão sendo oferecidas dentro do Ponto Bar, parceiro da Prefeitura Municipal na transmissão do evento. 

A guarda municipal faz o reforço da segurança. Ao todo, são 4 viaturas da Polícia Militar, 20 agentes e mais 6 policiais à cavalo. Na entrada, todos estão sendo revistados para evitar qualquer intercorrência. 

Mesmo sendo o "point" oficial de transmissão dos jogos do Brasil, a Cidade da Copa não é a principal escolha dos torcedores. Nos bares ao redor da área central da cidade, especialmente em torno da Esplanada, a o concentração da torcida era grande. 

 

prioridade

Com ruas esburacadas, Capital destina R$ 4,6 milhões para revitalizar ciclovias

Licitação homologada nesta segunda-feira prevê a recuperação de três ciclovias em diferentes regiões de Campo Grande

29/06/2026 13h30

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Rua na região do Anhanduizinho está tomada por buracos e nem com esforço motorisas conseguem desviar

Rua na região do Anhanduizinho está tomada por buracos e nem com esforço motorisas conseguem desviar Marcelo Victor

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Embora licitação não signifique necessáriamente que o investimento vá sair do papel, a prefeiruta de Campo Grande homologou nesta segunda-feira (29) a licitação que prevê investimento de R$ 4,62 milhões na revitalização de ciclovias. 

A licitação foi concluída em meio a um perído em que ruas e avenidas estão tomadas por buracos e em meio ao escândalo que levou à prisão uma série de servidores públicos e um empreiteiro por conta de denúncia de supostos desvios nos contratos para os serviços de tapa-buracos na cidade. 

Conforne a publicação do diogrande, a empreiteira Zion Prime Obras e Pavimentação vai receber R$ 3.397.833,33 para requalificar as ciclovias das avenidas Consul Assaf Trad e Zulmira Borba, ambas na região da saída de Campo Grande para Cuiabá, região norte de Campo Grande. 

O lote dois, a ciclovia da Avenida Nasri Siufi, vai consumir R$ 404.838,17 e ficará sob responsabilidade da empreiteira RR Barros, que já mantém uma série de contratos para serviços de tapa-buracos e de recapeamento em Campo Grande. Esta ciclovia tem em torno de dez quilômetros e liga a Avenida Duque de Caxias ao anel viário (BR-262), na região sudoeste de Campo Grande. 

O terceiro lote engloba a avenida Nelly Martins e o Parque do Soter. A revitalização ficará nas mãos da CG3F Serviços e Construção, que receberá pelo menos R$ 817.920,36. 

Além de revitalizar o asfalto, o contrato com as empreiteiras prevê a revitalização da sinalização e instalação de tachões, principalmente na Avenida Cônsul Assaf Trad. 

O valor máximo estipulado pela prefeitura no edital havia sido de R$ 4.675.941,41. E, por conta da baixa disputa, o valor final teve deságio inferior a 1,2%, com o certame reduzindo o valor para R$ 4,620 milhões. O lote 01, o mais caro de todos, não tem um único centavo de deságio. 
 

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