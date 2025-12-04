Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

morte lenta

Após 111 anos, ferrovia Malha Oeste deu o "último suspiro"

Última viagem com minérios foi realizada na segunda-feira, entre o distrito de Maria Coelho e o Porto Esperança, em Corumbá. Agora, empresa de mineração LHG está usando caminhões

Neri Kaspary

Neri Kaspary

04/12/2025 - 13h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Inaugurada há 111 anos, em 1914, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que tem 1.622 quilômetros e liga Bauru (SP) a Corumbá, e que já estava na UTI  havia anos, deu nesta segunda-feira (1) aquilo que pode ser considerado seu "último suspiro". 

É que nesta data foi feita a última viagem de transporte de minérios entre o distrito de Antônio Maria Coelho até o Porto Esperança, num trecho de 46 quilômetros. E, com o fim deste transporte, também foram desativados outros 41 quilômetros, entre o distrito e a cidade de Corumbá. 

O fim do transporte de minérios no último trecho que "seguia vivo" na histórica ferrovia foi comunicado oficialmente por represenantes da Rumo, responsável pela ferrovia desde 2015, ao sindicato dos ferroviários durante videoconferência no dia seguinte ao da "morte" da ferrovia. 

Entre as consequêncis imediatas da desativação do serviço, segundo Roberval Duarte Placce, presidente do sindicato, está a demissão em massa dos poucos ferroviários que restavam. De acordo com ele, restavam em torno de 90 trabalhadores. Ele acredita que 30 já tenham sido demitidos, outros 30 estão sendo transferidos para outras cidades onde a Rumo opera e o restante ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. 

Na ata desta reunião de terça-feira (2) consta a informação, repassada pelos representantes da Rumo, de que o contrato com a LHG Mining - MRC- Mineração Corumbaense, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, foi encerrado.

A alegação, segundo esta ata, é "devido ao custo financeiro" deste transporte. A partir de agora, o transporte dos minérios até o Porto Esperança, local onde é feita a maior parte dos embarques da LHG,  será feito por caminhões, segundo o sindicalista Roberval Placce. 

Além do impacto social, provocado pela demissão de dezenas de pessoas, Roberval lembra que haverá uma sobrecarga de caminhões na BR-262 e principalmente na sucateada ponte sobre o Rio Paraguai, já que a extração de minérios é feita na margem direita do rio e o embarque em Porto Esperança é feito do outro lado do rio. 

Somente nos primeiros nove meses deste ano a LHG despachou 4,2 milhões de toneladas de minérios pelo Rio Paraguai a partir do terminal Gregório Curvo, no distrito de Porto Esperança. Praticamente tudo foi levado de trem, num trajeto de 46 quilômetros. 

Se este volume tivesse sido levado por caminhões, seriam pelo menos 84 mil viagens de carretas bi-trem, que levam em torno de 50 toneldas por viagem. Isso equivale  a uma média de 310 viagens diárias. E este volume equivale somente às idas. Todos eles precisam retornar às minas. 

Eu estive recentemente naquela região e "os acidentes já constantes atualmente. Imagina a partir de agora, com todos estes caminhões naquela rodovia. E isso sem falar sobre as condições da ponte sobre o Rio Paraguai. Será que ela vai aguentar todas essas carretas?", questiona. 

Além de percorrerem em torno de 45 quilômetros pela BR-262, estes caminhões precisam rodar mais 11 quilômetros por uma estrada sem asfalto que recentemente rececebeu pontes de concreto e foi aterrada para evitar que fique submersa em períodos de cheia no Pantanal. 

O fim do transporte por ferrovia somente não terá impacto significatio imediatamente na rodovia porque o nível do Rio Paraguai está baixo e o transporte de minérios está praticamente suspenso desde meados de outubro e deve ser retomado somente em janeiro ou fevereiro. 

Sem o transporte ferroviário, centenas de caminhões terão de percorrer diariamente a estrada sem asfalto até Porto Esperança

Tudo isso ocorre, segundo o sindicalista, "por conta da ganância da Rumo. Eles metem a faca nos clientes para que eles desistam do transporte ferroviário e assim a empresa Rumo possa abandonar aquilo que ainda restava da Malha Oeste". 

Nos tempos áureos da ferrovia, por volta dos anos 80 do século passado, o sindicato presidido por Roberval chegou a ter 3,1 mil sócios que atuavam entre Bauru e Corumbá. Atualmente, são apenas 116, lembra ele. Agora, porém, com o fim do transporte de minérios, até o sindicato tende a fechar as portas, já que praticamente nnão existem mais ferroviários nesta região, admite ele. 

A esperança dele e de uma série de setores da economia local é que apareça, no leilão previsto para o próximo ano, alguma empresa interessada em "ressuscitar" a ferrovia. Ela foi incluíada pel Ministério dos Transportes e pela ANTT no calendário de concessões de 2026, com abertura de edital em abril e leilão previsto para julho. 

O vencedor do certame vai ter de investir R$ 35,7 bilhões para recuperar os 1.973 quilômetros entre Corumbá (MS) e Mairinque (SP).

HISTÓRICO

A construção da ferrovia na margem esquerda do Rio Paraguai (Porto Esperança) começou em maio de 1908. As obras no meio do Pantanal seguiram rumo a Campo Grande, região onde existia outro canteiro de obras seguindo no sentido contrário. 

Em 1914 as duas frentes se encontraram e por conta disso essa passou a ser a data oficial da inauguração. Do outro lado do Rio Paraguai as obras ocorreram bem mais tarde. Somente em 1952 a ferrovia chegou até a cidade Corumbá.

Para interligar o lado brasileiro com uma ferrovia que estava sendo construída na Bolívia,  em 1937 decidiu-se pela construção da ponte ferroviária sobre o Rio Paraguai. Por conta da grande complexidade da região pantaneira, as obras desta ponte se estenderam ao longo de dez anos. 

Depois de Corumbá a ferrovia segue até Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, num trecho superior a 600 quilômetros. Na parte brasileira são em torno de cinco quilômetros e nesta parte o transporte continua, segundo Roberval Placce. 

O único cliente do lado brasileiro atendido pela Rumo é a Arcelor Mital, que no ano passado embarcou 144 mil toneladas de vergalhões e chapas de aço em Corumbá rumo à Bolívia. Todo este material é levado por caminhões de São Paulo até Corumbá para ser colocado em trens a partir dalí.

Por conta das características do Pantanal, a onstrução da ponte ferroviária em Porto Esperança se estendeu ao longo de dez anos 

LOTADO NA DEAIJ

Investigador da Infância e Juventude é afastado no MS

João Vitor tinha cargo de confiança de chefe de seção e perdeu sua arma, acessos os sistemas e ficará longe da função, inicialmente, por seis meses

04/12/2025 12h57

Compartilhar
Corregedoria-Geral foi procurada para detalhar as razões que levaram ao afastamento de João Vitor das funções como Investigador da Deaij, porém, não foi obtido retorno.

Corregedoria-Geral foi procurada para detalhar as razões que levaram ao afastamento de João Vitor das funções como Investigador da Deaij, porém, não foi obtido retorno. Arquivo/Correio do Estado/BrunoHenrique

Continue Lendo...

Investigador de Polícia Judiciária, lotado na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude (Deaij), João Vitor do Nascimento está sendo afastado de suas funções, conforme publicado na manhã desta quinta-feira (04) em Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul. 

Conforme o texto da portaria n°28, o afastamento compulsório das funções por 180 dias, cerca de um semestre, passa a contar a partir da data de cumprimento de um mandado do qual João Vitor do Nascimento foi alvo no último dia 02 de dezembro. 

O afastamento compulsório leva em conta que o endereço do servidor foi alvo de mandado, em conformidade com o estabelecido na chamada lei orgânica da Polícia Civil de MS, conforme estabelecido no artigo 177. 

Pelo texto dessa lei, fica claro que o policial civil será afastado compulsoriamente em casos de: 

  1. - prisão provisória, nos termos da legislação vigente;
  2. - condenação por crime em regime fechado, transitada em julgado.

Assinado pelo delegado corregedor-geral da Polícia Civil, Clever José Fante Esteves, o afastamento compulsório que considera o resultado das investigações decorrentes dos autos epigrafados, além de suspender as senhas e login de acesso de João aos bancos de dados da instituição policial, Sigo e Infoseg, prevê ainda a suspensão de férias e determina o recolhimento: 

  • Da arma, 
  • Munições, 
  • Coletes balísticos, 
  • Carteira funcional e
  • Demais pertences do patrimônio público

Documentos oficiais mostram que o investigador de polícia judiciária João Vitor foi designado para o símbolo DAPC-7 em 11 de fevereiro de 2021, ou seja, tinha cargo de confiança de chefe de seção, na Delegacia Geral da Polícia Civil/MS.

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil foi procurada, para detalhar exatamente as razões que levaram ao afastamento de João Vitor do Nascimento de suas funções como Investigador de Polícia Judiciária da Deaij, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno. 

**(Matéria editada às 14h)

Assine o Correio do Estado

CALÚNIA E DIFAMAÇÃO

Acusado de armar protesto, Marquinhos entra na justiça contra Adriane

A defesa ressalta ainda que as falas de Adriane foram feitas ao vivo, com grande alcance, ampliando o dano causado à imagem do vereador

04/12/2025 12h30

Compartilhar
Em entrevista, prefeita de Campo Grande afirma que protesto foi orquestrado por vereador, Marquinhos Trad

Em entrevista, prefeita de Campo Grande afirma que protesto foi orquestrado por vereador, Marquinhos Trad Reprodução CE

Continue Lendo...

O vereador e ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PDT), ingressou com uma queixa-crime no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul contra a prefeita Adriane Lopes (PP), após ser acusado por ela de contratar manifestantes para tumultuar a inauguração do Natal dos Sonhos no último sábado (29), na Rua 14 de Julho. A ação protocolada pede responsabilização criminal da chefe do Executivo pelos crimes de calúnia e difamação.

A denúncia judicial ocorre dois dias após Adriane afirmar, ao vivo, no programa Tribuna Livre, da FM 95.7, que o protesto registrado durante o evento teria sido organizado por grupos pagos por Marquinhos e pela ex-deputada Rose Modesto (União Brasil). Segundo a prefeita, o objetivo seria “tumultuar eventos públicos” e promover ataques “coordenados” contra sua gestão.

Na entrevista, Adriane declarou que a equipe da prefeitura foi “surpreendida” por um grupo que, segundo ela, teria sido levado em ônibus e agiria de forma organizada para prejudicar atos oficiais. A prefeita afirmou ainda que os responsáveis pelo tumulto seriam “manifestantes contratados pelo Marquinhos Trad e pela Rose Modesto”.

A prefeita também relatou que haveria pessoas armadas entre os manifestantes, inclusive indivíduos “com mais de 50 passagens pela polícia”. Segundo Adriane, o grupo teria sido mobilizado por um professor que “orquestrou” a ação levando “bandidos” ao evento natalino.

Ao defender a atuação da Guarda Civil Metropolitana, disse que o papel da corporação é "garantir segurança, especialmente quando há presença de menores", e afirmou que qualquer excesso será investigado.

Em meio às críticas, ela falou diretamente dos adversários políticos.

“Quem é Marquinhos para defender mulheres nessa capital? Campo Grande conhece a história dele. Ele não tem moral para defender as mulheres aqui”, afirmou.

Sobre Rose, Adriane declarou:

“A eterna candidata. Uma desocupada que faz um ano que não desce do palanque eleitoral.”

Na queixa-crime, é afirmado que Adriane fez acusações falsas, ofensivas e atentatórias à honra, citando nominalmente crimes que o vereador jamais cometeu.

A defesa sustenta que as declarações da prefeita configuram calúnia, por imputar a ele a prática de ações criminosas, como contratação de “bandidos armados”, desordem pública e ataques coordenados, e difamação, ao atribuir fatos que atingem sua reputação e atividade parlamentar.

O documento protocolado afirma que:
    •    Marquinhos não conhece os participantes do protesto;
    •    jamais financiou ou estimulou atos violentos;
    •    não tem relação com grupos que se manifestam contra a gestão municipal.

O processo destaca que o vereador foi absolvido de todas as acusações de assédio levantadas em 2022, e que tais processos já transitaram em julgado, não podendo ser utilizados para questionar sua moral.

A defesa ressalta ainda que as falas de Adriane foram feitas ao vivo, com grande alcance, e imediatamente repercutiram em rádios, sites e redes sociais, ampliando o dano causado à imagem do vereador. Também é mostrada a trajetória de Marquinhos na política, afirmando que o vereador sempre foi conhecido por seu trabalho, jamais tendo deixado de lado suas obrigações públicas.

Por fim, caso seja condenada, Adriane Lopes deverá pagar a quantia de R$ 50.000,00, para cada um dos três crimes cometidos, totalizando R$ 150.000,00.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia
Cidades

/ 1 dia

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia

2

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)

3

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 15 horas

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?