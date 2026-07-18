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Após 15 anos foragido, homem é preso por estupro em Camapuã

O caso aconteceu em abril de 2007 e o rapaz foi sentenciado a mais de 15 anos de prisão

João Pedro Zequini

18/07/2026 - 12h30
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Após mais de 15 anos sem resolução, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Camapuã, firmou a condenação de um homem acusado de praticar crimes contra a dignidade sexual contra a sua ex-enteada. 

Na época do caso, em meados de abril de 2007, na zona rural de Camapuã, a vítima que era até então enteada do condenado, possuía 14 anos e sofreu abusos de forma contínua, sob ameaças que eram direcionadas para si e à mãe da vítima. 

Diante da denúncia, a justiça tentou citar o rapaz, mas o mesmo fugiu logo no início do processo, o que impossibilitou a continuidade do processo na época do acontecimento.  

Em razão desse fato, no dia 27 de maio de 2009, foi decretada a suspensão tanto o andamento do processo criminal quanto à contagem do prazo para que o crime prescrevesse, com base no Artigo 366 do Código de Processo Penal. 

A medida foi tomada visando garantir que o Estado não perca o direito de julgar e punir o acusado enquanto ele estiver se esquivando da Justiça.

Mais de 15 anos após o acontecido a resposta do estado veio, em 14 de outubro de 2025 uma ação realizada em Campo Grande e resultou na captura do homem foragido, possibilitando a continuidade do processo, culminando na instrução criminal e no julgamento em julho de 2026.

O tribunal acatou integralmente a argumentação do Ministério Público e condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável. 

A pena imposta foi agravada devido ao fato de o condenado ser padrasto da vítima, uma circunstância que aumenta a sanção conforme o Código Penal. 

Além disso, a Justiça considerou a continuidade delitiva, já que os abusos foram praticados em diversas ocasiões, o que também resultou em um acréscimo na pena. 

Ainda foi utilizado como agravante o fato de que o padrasto havia dopado a vítima, utilizando uma injeção para facilitar o crime. 

Diante da condenação, a Justiça negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando a manutenção de sua prisão preventiva. 

A medida visa garantir a aplicação da lei penal e, principalmente, proteger a integridade física e psicológica da vítima, que, segundo os autos, continuou a sofrer ameaças mesmo durante o período em que o agressor estava foragido.

CARROS CLÁSSICOS

Encontro de carros antigos e clássicos movimentam principal avenida da Capital hoje

Entre encontro de Chevette, Opala e Fusca, evento irá promover abertura de campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças

18/07/2026 11h00

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Exposição e encontro de carros antigos acontece hoje a partir das 16h, nos Altos da Afonso Pena

Exposição e encontro de carros antigos acontece hoje a partir das 16h, nos Altos da Afonso Pena Divulgação

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Para aqueles que são amantes de veículos clássicos e do antigomobilismo, neste sábado (18) ocorrerá mais uma edição do encontro de carros antigos na Capital. O evento buscará reunir solidariedade, histórias sobre rodas e celebração da cultura automobilística.

Com encontros mensais, o tradicional evento acontecerá hojea partir das 16h, nos Altos da Avenida Afonso Pena e, simbolizará também o início da campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças.

A exposição reúne colecionadores, restauradores e admiradores para apreciarem relíquias sobre quatro rodas, que incluem alguns modelos como Opala, Chevette, Caravan, Fusca e Saveiro, além de outros clássicos esportivos também.

Exposição e encontro de carros antigos acontece hoje a partir das 16h, nos Altos da Afonso Pena Foto: Divulgação

O evento já consolidado em Campo Grande é não apenas uma exposição de veículos antigos, mas um ponto de encontro para compartilhar histórias, experiências e para manter viva a cultura automobilística na cidade.

O diferencial é que nesta edição do encontro o caráter também é solidário. A organização e realização do evento pelos grupos Old Car Custom 79, Das Antigas Clube, Carrovelhistas e Helinho dos Opalas idealizaram a data como início da campanha para o Dia das Crianças.

A proposta é que as arrecadações de brinquedos novos, semi-novos ou em bom estado sejam doados para o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que contribuirá para fazer a alegria de crianças em situação de vulnerabilidade durante o dia comemorativo em outubro.

Com isso, a ideia é que o evento funcione como um ponto de coleta dessas doações, em que aqueles que irão para contemplar os carros antigos também possam realizar a sua doação.

Aberto ao público, a exposição permite que proprietários de veículos antigos também levem seus carros para participar do encontro. A organização ainda convida os visitantes a trazerem o tereré ressaltando que o momento é de descontração e principalmente preservação da história automotiva.

Serviço

Encontro Mensal de Carros Antigos – Rolê dos Clássicos

Data: 18 de julho de 2026 (sábado)
Horário: A partir das 16h
Endereço: Altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande
Entrada gratuita.

Quem puder, leve um brinquedo para a campanha solidária do Dia das Crianças. Carros antigos são bem-vindos, mas a vontade de prestigiar e ajudar é o principal combustível do encontro.

AÇÃO

PF fecha entreposto de droga comandado por casal em Campo Grande

Ainda durante a operação, mais de uma tonelada de maconha foi apreendida pelas equipes policiais

18/07/2026 10h30

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Durante a ação, a PF apreendeu mais de uma tonelada de maconha

Durante a ação, a PF apreendeu mais de uma tonelada de maconha Foto: PF/Divulgação

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A Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (Ficco/MS) e com ajuda do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), fechou um depósito de drogas em Campo Grande que era chefiado por um casal e ainda apreendeu mais de uma tonelada de maconha durante a operação.

Neste sábado, após informações de inteligência apontarem que um casal utilizava um imóvel como entreposto de drogas, equipes policiais realizaram diligências no local e confirmaram a movimentação suspeita, a partir do momento que avistaram um veículo com aparente excesso de carga deixar a residência.

Na abordagem, foram encontradas diversas caixas com tabletes de maconha. Depois do flagrante, os agentes realizaram buscas na residência, onde localizaram grande quantidade de drogas armazenadas em um dos cômodos. Em um terreno ao lado, quatro pneus de caminhão eram usados para esconder mais porções do entorpecente, que só foi retirado após uma borracharia destruir os pneus.

Ao todo, foram apreendidos 1.028 quilos de drogas, além do veículo utilizado para o transporte do entorpecente. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante e encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, juntamente com todo o material apreendido.

Até junho, cerca de 300 toneladas de maconha foram apreendidas por forças estaduais, de acordo com o portal de estatísticas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp/MS). 

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