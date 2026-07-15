Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026

Provenzano

O direito esquecido de milhares de trabalhadores do serviço público

Toda manhã, durante mais de uma década, ela atravessou a cidade para cumprir um trabalho que a prefeitura insistia em chamar de "temporário". Renovação após renovação, ano após ano, era sempre o mesmo crachá, a mesma função, a mesma sala. No papel, o vínculo era provisório, excepcional, de passagem. Na realidade, era o seu ganha-pão de sempre.

A virada veio num dia banal. Ao tentar simular um financiamento, descobriu que não havia um único centavo de FGTS depositado em seu nome. Onze anos de serviço prestado ao município, e a conta do Fundo de Garantia estava zerada. Foi então que fez a pergunta que muita gente nunca chega a fazer: isso é normal? É legal?

A resposta - que pode interessar a milhares de pessoas na mesma situação, em prefeituras de todo o país - é não. E, mais importante: existe um caminho para corrigir.

Quando o "temporário" é, de fato, legal

A Constituição autoriza o poder público a contratar por tempo determinado, sem concurso, mas apenas em hipóteses muito específicas. Para ser válida, a contratação temporária precisa reunir, ao mesmo tempo:

previsão em lei do próprio ente (município, estado), definindo as situações que a autorizam;

necessidade temporária de excepcional interesse público - uma demanda extraordinária, fora da rotina (um surto, uma força-tarefa, uma substituição pontual);

prazo certo e curto , com transitoriedade real;

em regra, processo seletivo simplificado ;

e, sobretudo, que a função não seja de natureza permanente do órgão.

O ponto decisivo é esse último. Quando o trabalho contratado é exatamente aquele que o órgão precisa todos os dias, todos os anos - dar aula, atender no posto de saúde, cuidar da limpeza, fazer o atendimento administrativo -, ele não é temporário coisa nenhuma. É permanente. E permanente se preenche por concurso público. Renovar contratos "provisórios" indefinidamente, por cinco, dez, onze anos, descaracteriza a excepcionalidade e transforma a exceção em fraude à exigência constitucional do concurso.

Mas por que tantas prefeituras preferem o "temporário"

Não é por acaso que a modalidade se multiplica. Para o município, contratar dessa forma é cômodo: dispensa o tempo e o custo de um concurso, permite admitir e dispensar com facilidade, não gera estabilidade, evita despesas com carreira, progressões e adicionais por tempo de serviço e, num detalhe que pesa muito no orçamento, costuma deixar de recolher o FGTS. É um arranjo barato e flexível. O problema é que essa economia toda sai do bolso de quem trabalha.

O preço que o trabalhador paga

Quem passa anos nesse limbo perde quase tudo o que protege um servidor de verdade. Fica sem FGTS, sem estabilidade, sem carreira, sem progressões e adicionais por tempo de serviço, sem licença-prêmio e demais benefícios de quem é estatutário. Não tem as garantias do efetivo nem as verbas rescisórias do trabalhador comum da iniciativa privada. Entrega anos de dedicação e, no fim, sai de mãos quase vazias.

O FGTS que a Justiça reconhece - mesmo com o contrato nulo

Aqui está a notícia que muita gente precisa ouvir. Quando a Justiça reconhece que aquelas renovações sucessivas eram irregulares, o contrato é declarado nulo. E poderia parecer que, sendo nulo, nada seria devido. Mas a lei e os tribunais decidiram o contrário: mesmo o contrato nulo dá direito ao FGTS de todo o período trabalhado.

Esse direito está no artigo 19-A da Lei do FGTS e foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com força obrigatória para todo o país (o chamado Tema 191). A lógica é simples e justa: o trabalho foi prestado, o serviço foi entregue, a população foi atendida - seria enriquecimento ilícito o poder público embolsar tudo isso sem nada pagar. Foi exatamente esse o direito que uma trabalhadora obteve recentemente pelo Tribunal de Justiça de MS, condenando o município de Campo Grande a indenizar os depósitos de FGTS de todo o seu vínculo.

O relógio está correndo

E aqui vem o alerta que não pode passar em branco: esse direito prescreve. A Justiça reconhece o FGTS apenas dos últimos cinco anos anteriores à data em que a ação é proposta. Tudo o que ficou para trás desse prazo se perde, mês a mês, de forma definitiva. Na prática, cada mês de espera é um mês de direito que evapora. Quem trabalhou por dez anos e só procura ajuda agora já não recupera a primeira metade desse período. Adiar custa dinheiro real.

O que fazer

Se você trabalha ou trabalhou para a administração pública como temporário, convocado ou contratado, por sucessivos anos, fazendo um serviço que é, na verdade, permanente, vale a pena verificar sua situação. Reúna seus contracheques, contratos e a declaração funcional, e procure um advogado de sua confiança especializado na área. Uma análise técnica dirá, em poucos minutos, se há direito a recuperar - e, diante da prescrição, quanto antes melhor.

Onze anos de trabalho não podem valer zero. A lei concorda. Mas, para ela funcionar, é preciso bater à porta certa antes que o tempo feche a conta.

*Esta coluna tem caráter informativo e não substitui a análise individual de cada caso por profissional habilitado. A história inicial é ilustrativa e não retrata pessoa identificável.