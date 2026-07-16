Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei

Provenzano

O Brasil vive, em 2026, um dos momentos mais delicados de sua história recente em matéria de endividamento não só das pessoas físicas, mas também das empresas.

Levantamento da Serasa Experian já havia apontado, em 2025, o maior número de empresas em recuperação judicial da série histórica: 2.466 companhias, alta de 13% em relação ao ano anterior, concentradas principalmente no agronegócio (30,1%) e nos serviços (30%).

Os primeiros meses deste ano, segundo outros indicadores de mercado, sugerem que 2026 pode superar até esse patamar recorde.

Não se trata de coincidência, tampouco de um problema isolado de má gestão. É reflexo direto de uma engrenagem macroeconômica que atinge, todos os dias, o caixa das empresas brasileiras: os juros.

A taxa Selic, hoje em 14,25% ao ano após o corte definido pelo Copom em junho, segue entre as mais altas do mundo em termos reais.

Para uma empresa alavancada, que financiou seu crescimento com dívida, cada ponto percentual de juros se traduz em custo financeiro que corrói margem, consome capital de giro e, no limite, inviabiliza a operação.

O dado mais preocupante é que esse ciclo não atinge apenas negócios mal administrados: analistas do setor observam que o atual recorde de recuperações judiciais alcança companhias operacionalmente saudáveis, mas estranguladas pelo custo do dinheiro e pela rigidez do crédito bancário.

Por que os juros insistem em permanecer nesse patamar? A resposta passa, em boa medida, pelo tamanho e pela trajetória da dívida pública brasileira.

O estoque da dívida federal encerrou 2025 em R$ 8,635 trilhões, alta de 18% em um único ano, e o Tesouro Nacional já projeta que o total pode se aproximar de R$ 10 trilhões ainda em 2026. Organismos internacionais estimam que a dívida bruta do país pode superar 100% do PIB já em 2027.

Esse endividamento crescente alimenta o que os economistas chamam de "efeito bola de neve": o governo paga juros sobre a dívida existente, esse peso amplia o déficit nominal, que por sua vez exige a emissão de mais títulos, retroalimentando o próprio ciclo.

Diante de um quadro fiscal frágil, o mercado passa a exigir um prêmio de risco maior para financiar o país, e esse prêmio se converte, na prática, em Selic mais alta para toda a economia.

É nesse ambiente que a recuperação judicial deixou de ser exceção para se tornar, cada vez mais, ferramenta corriqueira de sobrevivência empresarial. E aqui cabe um alerta a empresários e gestores: recuperação judicial não é uma intervenção.

Não existe na Lei 11.101/2005 qualquer dispositivo que autorize o Judiciário a "curar" uma empresa doente.

O que a lei oferece é um período de proteção contra credores para que a própria empresa, com seus próprios meios, reconstrua um plano de reestruturação viável. O juiz homologa o plano e o administrador judicial fiscaliza o processo, mas quem precisa efetivamente reorganizar o negócio é o empresário.

Tratar a recuperação como um pronto-socorro que resolve tudo sozinho é o erro mais comum, e mais caro que se repete em processos de todos os portes.

Na prática, isso significa que, ao ingressar em recuperação judicial, a empresa precisa simultaneamente rever margens e preços, apertar o controle sobre o capital de giro, redimensionar custos com critério e apresentar aos credores um plano de pagamento compatível com sua real capacidade de geração de caixa, não com o que seria simplesmente confortável para o devedor.

Sem essas mudanças estruturais internas, a recuperação judicial apenas adia a falência, sem resolvê-la.

Quanto ao momento certo de buscar a recuperação, a resposta é: bem antes do que a maioria dos empresários imagina. Um erro recorrente é o diagnóstico tardio.

O empresário posterga o pedido, tenta se sustentar com renegociações informais e crédito cada vez mais caro, e só procura a Justiça quando já não possui ativos livres para oferecer como garantia do chamado "dinheiro novo", o financiamento essencial para qualquer reestruturação séria.

Quando os bancos já negam crédito e o caixa está esgotado, mesmo um bom plano jurídico dificilmente evita a falência.

Sinais como atraso recorrente com fornecedores, renegociação constante de tributos e dependência de crédito da pessoa física, ou ainda informal para cobrir o dia a dia devem funcionar como gatilho para buscar orientação especializada, não como a última linha de defesa antes do colapso.

O cenário econômico brasileiro deste ano deixa claro que a recuperação judicial não é mais um instrumento reservado a grandes crises isoladas ou a nomes conhecidos do varejo.

Tornou-se uma ferramenta de gestão que empresas de qualquer porte podem precisar utilizar, e que só cumpre sua função quando acionada com planejamento, transparência e disciplina, e não como um milagre de última hora.