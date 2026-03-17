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Após 4 mortes em 20 dias, prefeitura reconhece epidemia de Chikungunya em MS

Mortes ocorreram em um intervalo de apenas 20 dias, em meio ao avanço acelerado de casos da doença na região.

Alison Silva

Alison Silva

17/03/2026 - 17h15
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Prefeitura de Dourados confirmou a 4ª morte por Chikungunya em reservas indígenas e reconheceu situação de epidemia nas aldeias Jaguapiru e Bororó, conforme boletim da Vigilância em Saúde divulgado nesta segunda-feira (16). As mortes ocorreram em um intervalo de apenas 20 dias, avanço acelerado de casos da doença na região.

De acordo com o levantamento mais recente, são 407 casos notificados somente entre indígenas, sendo 202 confirmados, 181 em investigação e 24 descartados. A primeira vítima foi uma mulher de 69 anos, morte ocorrida no último dia 26, além de um homem de 73 anos, um bebê de 3 meses e uma mulher de 60 anos, morte confirmada no último dia 12. 

Na área urbana de Dourados, os números também cresceram em 2026. São 912 notificações, das quais 379 foram confirmadas, 383 ainda aguardam resultado e 150 foram descartadas. Até o momento, não há registro de mortes fora das reservas indígenas. 

Impacto 

Apesar da população significativamente menor (cerca de 20 mil pessoas nas aldeias) e aproximadamente 264 mil na área urbana, a incidência proporcional de casos é mais elevada entre a população indígena. Os dados atuais já superam todo o registrado em 2025, quando o município contabilizou 184 casos confirmados e apenas uma morte.

Para conter o avanço da doença, a Prefeitura de Dourados mobilizou uma força-tarefa com equipes da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Itaporã.

O mutirão nas aldeias Jaguapiru e Bororó já vistoriou 4.319 imóveis, realizou tratamento em 2.173 locais e identificou 1.004 focos do mosquito, sendo 90% em caixas d’água, lixo e pneus.

As ações incluem ainda borrifação em imóveis, uso de equipamentos de inseticida e atuação de 86 agentes de endemias e 29 agentes de saúde indígena.

Paralelamente, há uma articulação com o Ministério da Saúde, o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), a Força Nacional do SUS e o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados para enfrentar o avanço das arboviroses.

O secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, afirmou que, apesar do reforço das equipes, o controle da doença depende da colaboração da população. Segundo ele, é fundamental eliminar recipientes com água parada, principal ambiente de proliferação do mosquito transmissor.

Transmissão 

A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e provoca sintomas como febre alta, dores intensas nas articulações e fadiga. Em casos graves, pode evoluir para complicações neurológicas, como encefalite e meningite, além de deixar sequelas com dores persistentes.

Histórico

Histórico recente da doença no Estado mostra oscilações ao longo dos anos. Após ausência de mortes em 2016 e 2017, foram constatadas três mortes por Chikungunya em 2018. Entre 2019 e 2022, não foram registrados casos fatais, ao passo que entre 2023 e 2024, foram contabilizadas três e uma morte, respectivamente. Em 2025, foram confirmadas seis mortes. 

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Jardim São Paulo

Três morrem em confronto com a Polícia Militar em Coxim

Suspeitos teriam reagido à abordagem com tiros e armas brancas; residência abrigava itens ligados a crimes recentes na cidade

17/03/2026 15h45

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Foto: PC de Souza / Edição MS

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Um confronto na madrugada desta terça-feira (17) terminou com três suspeitos mortos em uma residência na Rua Verônica Tobias, no bairro Jardim São Paulo, em Coxim. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi recebida a tiros ao chegar no local, dando início a uma troca de disparos.

De acordo com informações oficiais, um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos do imóvel enquanto atirava contra os policiais. Diante da situação, os militares revidaram. Ainda conforme a corporação, “a equipe reagiu de forma proporcional para neutralizar a ameaça, diante da injusta agressão”.

Dentro da casa, outros dois indivíduos também teriam resistido à abordagem, utilizando armas de fogo e uma faca. Também foram baleados pela polícia. 

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas os três suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A área foi isolada para os trabalhos da perícia.

Durante as buscas, foram apreendidas armas de fogo, munições, capacetes e duas motocicletas com registro de furto ou roubo no estado de Mato Grosso. Segundo a polícia, os veículos podem ter sido utilizados em um ataque ocorrido no útlimo dia 8, ataque contra uma residência na cidade.

As primeiras informações apontam que os envolvidos teriam ligação com uma facção criminosa e participação em ações violentas recentes em diferentes pontos de Coxim. 

Inicialmente, dois dos mortos foram identificados como Nicolas, de 18 anos, e um homem de 26 anos conhecido como “Nego Bala”. O terceiro permanece sem identificação.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município. Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.

Em nota, a Polícia Militar destacou que a ação ocorreu dentro dos parâmetros legais, e reforçou o compromisso da corporação no combate ao crime e na manutenção da segurança pública. 

De acordo com os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, 13 pessoas morreram por intervenção por agente de Estado em 2026, números atualizados até às 23h59 desta segunda-feira (16). 

Cabe destacar que o dado está desatualizado, uma vez que quatro pessoas morreram por intervenção da polícia somente nesta terça-feira, ou seja, o número extraoficial de mortos é de 17. Entre janeiro e março do ano passado, foram contabilizadas 20 mortes deste tipo em todo o Estado. 

Vinicius Ricardo Pereira da Silva, de apenas 16 anos morreu na manhã desta terça durante um confronto com policiais civis em Dourados, poucas horas após ser apontado como um dos envolvidos na execução de um detento no regime semiaberto no fim desta segunda-feira. 

 

*Atualizado para acréscimo de informações. 

 

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Avanço na saúde

Hospital de MS realiza primeira cirurgia para tratamento do Parkinson pelo SUS no Estado

A cirurgia cerebral pode reduzir em 80% a necessidade do uso de medicamentos para tratar o descontrole dos movimentos causados pela doença

17/03/2026 15h30

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Cirurgia foi realizada no Hospital Regional de Três Lagoas

Cirurgia foi realizada no Hospital Regional de Três Lagoas Divulgação/HR3L

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O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé localizado em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande, realizou, neste mês, a primeira cirurgia de implante de eletrodos para estimulação cerebral na rede pública estadual. 

O procedimento marca um avanço no tratamento de pacientes que sofrem com a doença de Parkinson. 

O paciente escolhido para a operação inédita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi o servidor aposentado Gilberto Barbieri, de 58 anos, morador de Nova Andradina e que convivia há 15 anos com os sintomas da doença, como tremores nas mãos e limitações motoras severas. 

A doença é uma enfermidade neurológica crônica, que se degenera progressivamente, causando tremores de repouso, rigidez muscular, lentidão de movimentos e instabilidade postural. 

Para Gilberto, os tremores foram os primeiros sintomas. Após o diagnóstico da doença, o aposentado passou a fazer o uso de medicamentos. Embora auxiliem no controle do Parkinson, os remédios também provocam efeitos colaterais, como movimentos involuntários constantes e agitação contínua. 

Ele explicou que a cirurgia possibilita a redução da quantidade de medicação, garantindo melhor controle sobre o próprio corpo. 

“Quando o efeito do remédio passa, entro no que os médicos chamam de estado ‘OFF’, quando penso no movimento, mas meu corpo não responde e vou paralisando. O que eu quero é diminuir os remédios e ter mais controle sobre meu próprio corpo”, afirmou. 

Como funciona

A cirurgia é um procedimento de implante de eletrodo para estimulação cerebral, técnica utilizada em casos específicos e mais graves de Parkinson para ajudar no controle dos sintomas motores.

Na prática, consiste na implantação de eletrodos em áreas profundas do cérebro que são responsáveis por modular os circuitos ligados ao controle dos movimentos. 

“Colocamos um eletrodo de cada lado do cérebro, porque cada hemisfério controla o lado oposto do corpo. Durante a cirurgia o paciente permanece acordado, para podermos testar os movimentos e identificar o ponto exato de estimulação que melhora sintomas como tremor e rigidez”, detalhou o médico responsável pelo procedimento, Dr. Eduardo Cintra Abib. 

Após o implante, os eletrodos são conectados a um pequeno dispositivo como um marca-passo, que é colocado na região do peito. Esse aparelho envia impulsos elétricos ao cérebro, ajudando a regular a atividade responsável pelos movimentos. 

No entanto, nem todos os pacientes com Parkinson podem realizar a cirurgia. Alguns dos critérios para ser indicados ao procedimento incluem:

  • ter pelo menos cinco anos de tratamento;
  • já ter utilizado diferentes tipos de medicamentos; e
  • estar em um estágio da doença onde os remédios não conseguem controlar tão bem os sintomas. 

De acordo com o Dr. Eduardo, a cirurgia pode reduzir em até 80% a necessidade de medicamentos. 

Para o diretor técnico do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, Marllon Nunes, a realização do procedimento representa um avanço importante para a saúde pública do Estado.

“Este procedimento representa um avanço para o SUS em Mato Grosso do Sul. Oferecer uma cirurgia de alta complexidade como a estimulação cerebral profunda demonstra a capacidade técnica do hospital e reforça seu papel como referência regional e estadual em assistência especializada, ampliando o acesso da população a tratamentos inovadores”, destacou. 

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