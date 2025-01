Após a morte de motociclista, manifestantes bloqueiam a BR-163

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Moradores fecharam a via para protestar contra as mortes na via, no início da noite desta terça-feira (28), no anel viário na BR-163, onde um motociclista de 33 anos morreu ao tentar fazer uma conversão em Campo Grande.

Os dois sentidos da via foram interditados com o uso de pneus, e os manifestantes tomaram a via segurando cartazes que pediam por sinalização no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e, após negociação, o tráfego voltou a fluir no sistema Pare e Siga. No local estavam amigos e familiares do motociclista Roger de Almeida Barbosa, assim como moradores do bairro Jardim Noroeste.

Reunião com a CCR

Em torno de 19h30, viaturas da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul se deslocaram até o local para prestar suporte. Um representante da CCR MS Via, conversou por telefone com representante da associação dos moradores e alinhou uma reunião e com isso chegaram ao acordo da liberação da via.

"Amanhã, às 14h, o pessoal vai fazer uma reunião com a CCR Via para resolver esse imbróglio. Embora essa não seja nossa área, viemos auxiliar a outra equipe, e tudo foi resolvido tranquilamente", explicou o tenente Carlos Marcelo Alexandre da Silva.

O trecho em questão, que gerou revolta, segundo moradores, é um local onde ocorrem muitos acidentes, desde atropelamentos até o mais recente, que vitimou o motociclista.

Entrave

Embora tenha gerado revolta o fato de nenhum representante da concessionária ter ido até o local, o responsável pela empresa, ao realizar a negociação, deixou claro que ninguém estava autorizado a ir 'a um evento dessa forma de manifestação e paralisação da rodovia'.

Ao ser questionado se a CCR Via se comprometeria a atender à demanda da população (sinalização semafórica ou redutor de velocidade) dentro do prazo de uma semana, o representante deixou claro que seria impossível.

"Não há compromisso. O compromisso é conversarmos sobre o assunto e buscar uma solução. Não no prazo que estão pedindo, nem da forma que estão querendo. Existem formas de fazer isso, e podemos direcionar para ser feito da forma correta", disse o representante da CCR.

Entenda

Como acompanhou o Correio do Estado, o motociclista Róger de Almeida Barbosa, de 33 anos, morreu no fim da tarde da última segunda-feira (27) em um acidente envolvendo três veículos no anel viário da BR-163, em Campo Grande.

A colisão aconteceu no KM-484, em frente ao Centro de Desenvolvimento Social e Cultural (Cedesc - Funlec), próximo à Uniderp Agrárias.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o motociclista tentava fazer uma conversão com sentido à Chácara dos Poderes, quando foi atingido na traseira por um caminhão tipo baú, que seguia no sentido do bairro Maria Aparecida Pedrossian. Com o impacto, Róger foi arremessado para o meio da pista e atingido por um Volkswagen Virtus, que seguia na via contrária, sentido Uniderp Agrárias.

A vítima ficou presa nas ferragens do carro e morreu no local.

