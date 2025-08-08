Após alerta de frio, Parque Ayrton Sena retorna como ponto de acolhimento

Essa é a primeira vez que o ponto funcionara fim de semana - Foto: Divulgação

Com uma nova onda de frio chegando em Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, vai reativar o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna a partir desta sexta-feira (8), para atender às pessoas em situação de rua durante o período noturno, a partir das 18h até às 6h.

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta de frio intenso que, promete, começar hoje e seguir até o início da próxima semana. De acordo com a previsão, as temperaturas podem chegar a 8ºC no domingo. Já no sábado (9) e segunda-feira (11), os termômetros podem marcar mínimas entre 10ºC e 11ºC.

A iniciativa segue a resolução normativa publicada no Diário Oficial de Campo Grande que prevê que o protocolo referente a ação Inverno Acolhedor seja acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC.

Desde o início do projeto Inverno Acolhedor, esta será a primeira vez que o Ponto de Apoio irá funcionar no fim-de-semana. O Centro POP também ficará aberto no sábado e domingo para reforçar o atendimento a essa população, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde, além dos serviços socioassistenciais.

O Projeto Inverno Acolhedor, teve sua primeira fase em 28 de maio quando chegou a primeira onda de frio em Campo Grande, até o momento a ação já atendeu um total de 905 pessoas no Ponto de Apoio. Durante as ações, foram entregues mais de mil marmitas doadas por organizações da sociedade civil, entidades religiosas parceiras e também produzidas pelas merendeiras das unidades de acolhimento.

Apesar das temperaturas elevadas registradas nas últimas semanas, a SAS continua intensificando as ações de acolhimento e abordagens à população em situação de rua durante o inverno.

O trabalho de abordagem é reforçado com a entrega de cobertores e o mapeamento de pontos estratégicos, sempre respeitando o direito de recusa dos indivíduos aos serviços oferecidos, conforme garantido pela Constituição Federal. A população também pode colaborar denunciando locais onde há pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469, possibilitando que as equipes atuem de forma mais eficiente.

Além dos acolhimentos, a SAS, em parceria com as demais políticas públicas da gestão municipal vem realizando durante o Inverno Acolhedor, ações complementares de atendimento à população em situação de rua, por meio de mutirões no Centro POP com a participação da Funsat, Emha e equipe da Central do Cadastro Único da SAS.

Até o momento foram realizados 92 atendimentos pela Emha e mais de 60 pela Funsat. Durante as seis etapas do projeto, as comunidades terapêuticas receberam 71 usuários que aceitaram iniciar tratamento contra a dependência de substâncias psicoativas. No total, foram realizadas 408 ações complementares. “Estamos atentos às previsões meteorológicas junto a Defesa Civil e sempre começamos a organizar as ações com uma semana de antecedência para garantir toda a estrutura de atendimento às pessoas em vulnerabilidade”, pontuou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.