Cidades

Assistência social

Após alerta de frio, Parque Ayrton Sena retorna como ponto de acolhimento

O ponto de apoio começa funcionar a partir desta sexta-feira, com abertura às 18 horas e encerramento às 6 horas

Taynara Menezes

08/08/2025 - 16h33
Com uma nova onda de frio chegando em Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, vai reativar o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna a partir desta sexta-feira (8), para atender às pessoas em situação de rua durante o período noturno, a partir das 18h até às 6h.

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta de frio intenso que, promete, começar hoje e seguir até o início da próxima semana. De acordo com a previsão, as temperaturas podem chegar a 8ºC no domingo. Já no sábado (9) e segunda-feira (11), os termômetros podem marcar mínimas entre 10ºC e 11ºC.

A iniciativa segue a resolução normativa publicada no Diário Oficial de Campo Grande que prevê que o protocolo referente a ação Inverno Acolhedor seja acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC.

Desde o início do projeto Inverno Acolhedor, esta será a primeira vez que o Ponto de Apoio irá funcionar no fim-de-semana. O Centro POP também ficará aberto no sábado e domingo para reforçar o atendimento a essa população, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde, além dos serviços socioassistenciais.   

Assistência Social

O Projeto Inverno Acolhedor, teve sua primeira fase em 28 de maio quando chegou a primeira onda de frio em Campo Grande, até o momento a ação já atendeu um total de 905 pessoas no Ponto de Apoio. Durante as ações, foram entregues mais de mil marmitas doadas por organizações da sociedade civil, entidades religiosas parceiras e também produzidas pelas merendeiras das unidades de acolhimento.

Apesar das temperaturas elevadas registradas nas últimas semanas, a SAS continua intensificando as ações de acolhimento e abordagens à população em situação de rua durante o inverno.

O trabalho de abordagem é reforçado com a entrega de cobertores e o mapeamento de pontos estratégicos, sempre respeitando o direito de recusa dos indivíduos aos serviços oferecidos, conforme garantido pela Constituição Federal. A população também pode colaborar denunciando locais onde há pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469, possibilitando que as equipes atuem de forma mais eficiente.

Dados gerais

Além dos acolhimentos, a SAS, em parceria com as demais políticas públicas da gestão municipal vem realizando durante o Inverno Acolhedor, ações complementares de atendimento à população em situação de rua, por meio de mutirões no Centro POP com a participação da Funsat, Emha e equipe da Central do Cadastro Único da SAS.

Até o momento foram realizados 92 atendimentos pela Emha e mais de 60 pela Funsat. Durante as seis etapas do projeto, as comunidades terapêuticas receberam 71 usuários que aceitaram iniciar tratamento contra a dependência de substâncias psicoativas. No total, foram realizadas 408 ações complementares. “Estamos atentos às previsões meteorológicas junto a Defesa Civil e sempre começamos a organizar as ações com uma semana de antecedência para garantir toda a estrutura de atendimento às pessoas em vulnerabilidade”, pontuou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento. 

Justiça

Mãe reencontra filho levado pelo pai há 11 anos e garante guarda provisória

Ação ainda determinou medida protetiva contra o homem que tirou a criança da genitora quando tinha apenas 2 anos

08/08/2025 17h45

Elizabete, o filho e o marido durante o reecontro

Elizabete, o filho e o marido durante o reecontro Foto: TJMS

Um reencontro aguardado por mais de uma década marcou a semana no Fórum de Ponta Porã (MS). A diarista, Elizete, reencontrou o filho Enzo, hoje com 13 anos, de quem esteve separada por 11 anos. Através de uma ação judicial a mãe garantiu a guarda provisória do adolescente e determinou medida protetiva contra o pai que tirou o menino, quando tinha 2 anos, da genitora.

“Esperei tanto por esse momento, o coração estava batendo muito forte. Quando o vi, foi a hora que apertou. Não tenho palavras para dizer o que estou sentindo. Nunca mais você vai ficar longe de mim, agora nossa família está completa e poderemos ser felizes de verdade", comemorou a mãe.

Enzo foi abandonado pelo pai em janeiro deste ano e levado para uma casa de acolhimento no município. O adolescente relatou às equipes que tinha mãe e queria voltar para a família. Foi então que a coordenadora do Abrigo Seu Félix, Tânia Jacques da Cruz, e a psicóloga Thaís Nantes Zacarias iniciaram uma busca para localizar Elizete.

“Ele chegou falando o que tinha acontecido com ele, que tinha uma mãe e que a gente precisava encontrá-la, porque ela o amava muito e ele queria muito ter a família de volta”, relembrou Tânia.

Elizete vive com o marido e três filhos em outro Estado, a equipe conseguiu localiza-la em abril. O contato inicial foi feito por videochamadas, enquanto tramitava na Justiça o processo para reaproximação.

“Meu filho foi levado de mim quando ele tinha dois anos, e nesse tempo todo tentei procurá-lo, mas sem sucesso. Não sabia onde ele poderia estar, mas nunca deixei de acreditar que estaríamos juntos novamente”, contou Elizete.

O processo passou por estudo psicossocial e parecer favorável do Ministério Público, culminando na decisão da juíza Thielly Dias de Alencar Pitthan, titular da 1ª Vara Criminal da comarca, pelo desacolhimento institucional e reintegração do adolescente à mãe.

“Esse é um caso que causa muita perplexidade até para quem lida diariamente com processos em que há violações a direitos infantojuvenis, porque mãe e filho ficaram longe um do outro por mais de 10 anos, separados indevidamente e sem nenhum contato. Nenhuma criança merece ser privada do contato materno ou paterno, quando esse contato é saudável”, afirmou a magistrada.

O Judiciário omitiu o novo local de residência da família por questões de segurança. 

 

Cidades

Policial apontado como "faz-tudo" do tráfico de drogas é preso em MS

O servidor público, conhecido como "clínica geral", foi flagrado na Operação Blindspot, que apontou a atuação dele favorecendo uma organização criminosa com informações sigilosas

08/08/2025 16h00

Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Ministério Público de Mato Grosso do Sul Foto: MPMS

O policial penal, Jonathas Wilson Moraes Cândido, de 37 anos, teve a prisão preventiva decretada após investigações apontarem o envolvimento dele com quadrilhas especializadas em tráfico de drogas.

O pedido de prisão ocorreu após a investigação ter levantado elementos fortes de que o investigado ajudava, de maneira contínua, líderes de uma facção criminosa. Os indícios indicaram que ele vazava informações secretas e consultava sistemas restritos sem autorização.

Pelo serviço, Jonathas recebia vantagens ilícitas e ainda atuava monitorando bens apreendidos em operações policiais

A decisão judicial aponta que a prisão é necessária para garantir a ordem pública e impedir que o investigado atrapalhe o andamento da investigação. O processo tramita em segredo de justiça.

.

Alvo de duas operações


Em julho deste ano, durante a Operação Blindspot, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), o servidor público foi um dos 37 alvos de busca e apreensão cumpridos em municípios de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Segundo informações obtidas pelo Correio do Estado, Jonathas seria um dos integrantes de uma quadrilha investigada pelo Gaeco, braço do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) , que seria “altamente estruturada, com extensa rede de distribuição de drogas, com vários integrantes”.

Chamado de “clínica geral”, Jonathas foi preso em março de 2022, quando o Gaeco apontou que ele fazia parte de um esquema descoberto em Mato Grosso do Sul, no qual houve a formação do núcleo chamado Sintonia dos Gravatas, uma célula da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o Gaeco, as investigações revelaram a atuação de uma organização criminosa voltada principalmente ao tráfico de cocaína e de pasta-base.

“No início desta investigação, ainda em setembro de 2024, foi possível apreender grande quantidade de drogas que pertenciam a essa organização criminosa e circulavam transportadas em cilindros de oxigênio”, diz nota do MPMS. 

Ainda conforme as investigações, a apreensão foi de uma carga com 146,860 quilos de cocaína, 267,990 kg de pasta-base de cocaína, 7,550 kg de haxixe marroquino e 2,250 kg de skunk, totalizando 424,310 kg de entorpecentes.

“O transporte dos entorpecentes é feito, majoritariamente, por meio de caminhões utilizados no transporte rodoviário de cargas, sendo que a logística criminosa se apoia no aliciamento dos motoristas atuantes no setor, que recebem valores para realizar o transporte clandestino de drogas escondidas entre cargas lícitas”, explica em nota.

A organização criminosa, que é altamente estruturada, como afirmou o Gaeco, utiliza “diversas estratégias de ocultação, como o acondicionamento dos entorpecentes em estepes e, conforme constatou na referida apreensão, até mesmo no interior de cilindros de oxigênio adulterados”.

Courrier


A Operação Courrier, deflagrada em março de 2022, prendeu sete pessoas, entre elas estavam os advogados Paula Tatiane Monezzi, Thais de Oliveira Caciano, Bruno Ghizzi e Inaiza Herradon Ferreira, que segundo a investigação formariam o grupo Sintonia dos Gravatas.

Além deles, foram presos: Rodrigo Pereira da Silva, que era chefe de Cartório da 1ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande; a traficante Kamila Mendes de Souza; além do policial penal.

Matéria do Correio do Estado da época mostrou que os investigadores do Gaeco citaram a ligação do advogado Bruno Ghizzi (um dos advogados suspeitos de envolvimento com o PCC) com Rodrigo Pereira da Silva Corrêa.

Na peça, é dito que o chefe do Cartório proporcionou a “Bruno Ghizzi acesso à plataforma Sigo e a documentos sigilosos relacionados ao PCC, estes últimos também identificados pela criação de uma pasta, no próprio sistema do Poder Judiciário, com documentos sigilosos referentes a presos que tiveram inclusão nos documentos sigilosos relacionados ao PCC, estes últimos também identificados no Sistema Penitenciários Federal”.

No caso de Jonathas, a investigação apontava que ele recebia dos investigados com o intuito de realizar transferências de determinados presos, entre outras ações dentro do sistema penal.

