Movimento em postos de saúde aumenta após ampliação da vacina da gripe para novos públicos

Julia Estevão, 25 anos, tomando o imunizante na Unida Básica de Saúde do bairro Universitário - Gerson Oliveira/Correio do Estado

O movimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Campo Grande foi maior nesta quinta-feira (11) devido a ampliação da vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses de idade. Até então, a vacina contra a gripe era aplicada apenas nos grupos prioritários, designados pelo Ministério da Saúde.

A liberação do imunizante foi anunciada ontem pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), seguindo resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Apesar do aumento no movimento, quem procurou as unidades para se vacinar não encontrou grandes dificuldades.

Na UBS do bairro Universitário o atendimento estava fluido no começo da tarde. De acordo com a gerente da Unidade, Cristiane Pereira, o movimento começou a aumentar depois das 9h, mas ainda estava abaixo do esperado, até às 14h haviam sido entregues 170 senhas.

A estudante Julia Estevão, 25 anos, foi até a Unidade assim que ficou sabendo da ampliação da vacina para novos grupos. “É importante se prevenir para quando se contaminar não ficar tão mal”. Ela também disse que incentiva os pais sempre que surgem campanhas de vacinação.

Apesar do movimento tranquilo, a gerente da UBS Jardim Paradiso, Patricia Costa, informou que houve um aumento considerável no dia de hoje por conta da vacinação. De acordo com ela, até às 14h30 haviam sido aplicadas 82 vacinas

“Ao abrir a unidade às 12h30 já haviam 10 pacientes aguardando, desde o início da campanha isso nunca aconteceu. A gente faz uma média, por período, de 20 vacinas e hoje foram aplicadas 55 vacinas só no período da manhã e 27 pela tarde, até o momento”.

Na UBS Dona Neta, no bairro Guanandi, foi onde o movimento estava mais intenso. De acordo com a gerente da Unidade, pela manhã o movimento ficou abaixo do esperado, mas aumentou pela tarde.

“É importante tomar a vacina, a gente vive em sociedade, vai passar bactéria para o outro? Não pode”, disse Taís Regina, 31 anos, que aproveitou a ampliação para se imunizar. Segundo ela, o esposo não conseguiu ir se vacinar devido ao trabalho. “Ele não conseguiu vir, mas sábado ele tá aí”, afirmou.

Apesar de já fazer parte do grupo prioritário, o aposentado Lutfalla Galles, 87 anos, foi até a Unidade acompanhado do filho após ficar sabendo da vacinação através do Correio do Estado. “É a regra do jogo, tem que vacinar, vamos vacinar”, disse.

Para o filho de Lutfalla, Alcides Bolgado, 56 anos, a vacinação precisa ser levada a sério, visto os aumentos dos casos de síndrome respiratória e a superlotação dos hospitais. “Eu tive uma gripe muito forte, e agora estou vendo que os hospitais estão cheios e as pessoas estão brincando com isso, é algo muito sério”, enfatizou.

Sindrome respiratória

O boletim semanal da Secretaria de Estado de Saúde (SES) sobre Influenza mostra que já são 3.006 casos de Sindrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 22 mortes por gripe este ano, sendo 13 causadas pelo vírus tipo B e 8 pelo tipo A H1N1. Os dois bebês faleceram por Influenza B nos dias 14 de abril e 7 de maio nas cidades de Sonora e Campo Grande, respectivamente.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), foram registradas oito mortes em uma semana, sendo duas de bebês entre 0 e 1 ano de idade por causa da Influenza B. A baixa cobertura de vacinação é apontada como principal responsável, em Campo Grande, apenas 12,8% do grupo prioritário foi vacinado.

Os municípios que mais registraram notificações por SRAG foram: Campo Grande (1.333), Corumbá (256), Ponta Porã (155), Sidrolândia (115), Dourados (105) e Chapadão do Sul (67).

Imunização

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, a imunização contra a gripe reduz os riscos de infecção, minimiza a carga viral e os sintomas e previne o surgimento de complicações decorrentes da doença, internações e até mortes.

“A vacina da gripe, ofertada pelo SUS, é segura e eficaz. Ela protege a população contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, três formas diferentes de gripe”, pontua.

Ela reforça que as pessoas pertencentes aos públicos prioritários, sobretudo os idosos com 60 anos, gestantes, pessoas com comorbidades e crianças com seis meses a menores de seis anos devem continuar procurando as unidades de saúde para se vacinar.

“É importante destacar que as pessoas pertencentes a estes grupos são mais suscetíveis à doença e, portanto, devem ser vacinadas. Reiteramos que apesar da vacina estar liberada para toda a população, é fundamental que estas pessoas se vacinem”, diz.

Prevenção

Segundo a prefeitura de Campo Grande, a vacina contra a gripe está disponível durante a manhã e tarde em mais de 70 unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs) espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município. Cuidados simples ajudam na prevenção contra a Gripe:

Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente depois de tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas;

Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis;

Evite tocar a boca e o nariz;

Melhore a circulação de ar abrindo as janelas;

Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas;

Mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.

