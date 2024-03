Após auditoria, vereador denunciará Samu para os tribunais de contas do Estado e da União

Cidades

Sensação térmica chegou aos 40 ºC em 15 dos 34 municípios monitorados

Com alerta para onda de calor em Mato Grosso do Sul, dois municípios do Estado ultrapassaram os 38 ºC e atingiram sensação térmica de 42 ºC nesta terça-feira (12): Corumbá, que registrou 38,8 ºC; e Jardim, onde os termômetros marcaram 38,2 ºC. Os dados são da Universidade Anhanguera-Uniderp.

Além dos dois municípios citados, outros 13 monitorados pela Universidade registraram sensação térmica igual ou superior aos 40 ºC.

Alguns municípios, que tiveram temperaturas pouco menores observadas nos termômetros, também tiveram sensação térmica de 42 ºC, como Três Lagoas, que atingiu 37,5 ºC no dia de hoje; Bonito, que bateu 37,9 ºC; e Fátima do Sul, que registrou 37,1ºC.

Cinco localidades registraram sensação térmica de 41 ºC: Aquidauana (36,9 ºC); Miranda (36,6 °C); Maracaju (36,6 ºC); Nhumirim (37,1 ºC); e Pedro Gomes (36,6 °C).

Os municípios que tiveram sensação térmica de 40 °C durante esta terça-feira foram Água Clara (36,1 ºC); Campo Grande (36,2 ºC); Aral Moreira (36,3 ºC); Laguna Caarapã (36,1 ºC); e Angélica (36,3 ºC).

Fim do verão será de calor intenso

Faltando pouco mais de uma semana para o fim do verão, que termina no dia 19 de março para dar lugar ao outono, a meteorologia indica que os últimos dias da estação serão marcados por calor intenso em Mato Grosso do Sul.

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), uma nova onda de calor está prevista para esta semana, gerando dias de calor extremo, com termômetros próximos de 40°C e sensação térmica ainda acima.

É considerada onda de calor quando as temperaturas ficam mais 5°C acima da média por, pelo menos, três dias consecutivos.

Segundo o Climatempo, o ar quente que ganhou força na região do Chaco Paraguaio e norte da Argentina ao longo desta semana deve se expandir para o Brasil, especialmente em Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e a Região Sul do país, triangulo mineiro e interior de São Paulo.

Essas regiões terão calor intenso até, pelo menos, o dia 15 de março.

As maiores temperaturas do País, neste período, devem ser registradas em Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alertas para o Estado, vigentes para esta segunda-feira (10), sendo de perigo potencial para onda de calor e outro de perigo para chuvas intensas, sendo este para 24 municípios, não incluindo a Capital.

Em Campo Grande, a máxima pode chegar a 36°C e a mínima de 23°C. O sol predomina, mas há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A umidade relativa do ar pode chegar a 30%.

Em Corumbá, as temperaturas oscilam entre 40°C e 26°C, com sol entre nuvens e previsão de chuva de segunda até sexta-feira.

A maior temperatura está prevista para Água Clara, onde a máxima pode chegar a 41°C, com mínima de 25°C.

Outono

O outono, considerando o horário de Mato Grosso do Sul, começa às 23h06 do dia 19 de março e deve ser marcado por calor acima da média em Mato Grosso do Sul, seguindo tendência que já vem desde o ano passado, de períodos mais quentes do que o normal para o Estado.

Conforme projeção do Cemtec, a tendência é de chuva abaixo da média, enquanto as temperaturas devem ficar acima no trimestre de março, abril e maio.

Historicamente, o outono é uma estação marcada pela estiagem e tempo seco, principalmente a partir de abril, condições que devem ser intensificadas neste ano.

“A previsão para a temperatura do ar indica que, no trimestre de MAM (março, abril e maio), deve ficar acima do que é esperado, ou seja, um trimestre bem mais quente que o normal em Mato Grosso do Sul”, diz a projeção.

Ainda conforme o Cemtec, há 75% de probabilidade para o fenômeno de El Niño no período.

O El Niño é considerado um fenômeno de aquecimento das águas superficiais do Pacífico e a tendência geral é de padrões de temperaturas mais elevados.

Assine o Correio do Estado.