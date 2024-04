Após caso Joca, aéreas estudam rastrear transporte de animais, diz governo

Contexto da Necessidade de Mudança

Após o incidente lamentável com o cachorro Joca, que foi erroneamente enviado a Fortaleza em vez de Sinop (MT) e posteriormente devolvido ao aeroporto de Guarulhos, o governo federal destacou a urgência em aprimorar o rastreamento de animais domésticos transportados nos porões das aeronaves. Esse caso acelerou a necessidade de revisão das normas vigentes.

Reunião com Stakeholders

Em uma reunião emergencial conduzida pelo Ministério dos Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), grandes companhias aéreas como Gol, Latam, Azul e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) discutiram sobre como aprimorar o processo de rastreamento de animais durante os voos. Esse encontro visa garantir que incidentes semelhantes ao ocorrido com Joca não se repitam.

Audiências Públicas e Revisão da Legislação

O governo também anunciou a realização de audiências públicas, coordenadas pela Anac, para debater e fazer alterações em uma portaria que regula o transporte de animais em voos domésticos e internacionais. Essas audiências buscarão aprimorar as normativas existentes, com expectativa de implementação das mudanças em até 10 dias.

Engajamento do Congresso Nacional

O Ministério dos Portos e Aeroportos estendeu convites aos representantes da Câmara e do Senado para uma reunião com o objetivo de coletar sugestões que possam melhorar a qualidade do serviço de transporte aéreo de animais no país. Além disso, serão analisados projetos de lei em tramitação que toquem neste tema crucial.

Política Nacional para Transporte de Animais

Para consolidar os esforços e garantir uma abordagem uniforme, o ministério propõe criar uma política nacional para o transporte de animais. O desenvolvimento dessa política será baseado nas discussões das audiências e reuniões previstas, com a meta de lançar as novas regras ainda no primeiro semestre deste ano.

Conclusão

A série de ações planejadas pelo governo e pelas companhias aéreas reflete um compromisso com a segurança e o bem-estar dos animais durante o transporte aéreo. Com a implementação dessas medidas, espera-se uma melhoria significativa na rastreabilidade e nas condições de transporte de animais domésticos, prevenindo futuros incidentes e assegurando a tranquilidade dos donos de pets.