Após "caso Vanessa", dois delegados assumem Deam nesta semana

Caso aconteceu no dia 2 deste mês e mulher foi presa na última terça-feira

Suspeita de jogar água fervente no rosto do marido, Elizangela Oliveira Pereira, de 29 anos, foi presa nesta terça-feira (18), em Anastácio, interior do estado.

Apesar da prisão ocorrer nesta semana, o fato aconteceu no último dia 2, data em que ela atingiu o olho direito, parte do rosto e tórax do rapaz, que sofreu queimaduras graves no couro cabeludo, no Bairro Jardim Campanário.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta da 1h40 do domingo (2) para ir até a Rua João Queiroz, contudo, ao chegarem no local, os militares foram avisados de que a vítima havia sido levada para o Hospital Regional de Aquidauana, após receber os primeiros socorros na casa de sua avó.

Em razão da gravidade das queimaduras, o homem precisou ser transferido para a Santa Casa, em Campo Grande, onde ficou 10 dias internado e passou por cirurgia no dia 7 de fevereiro, na tentativa de recuperar parte da visão perdida no olho direito. Após a cirurgia, o rapaz ficou cinco dias em observação e recebeu alta médica na última quarta-feira (12), e retornou para Anastácio.

Apesar da melhora, Marcelo se desloca semanalmente para tratamento em Campo Grande.



