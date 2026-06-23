Após chuva de 11mm Campo Grande tem sensação de 5 graus

Após a passagem da frente fria, Campo Grande registrou sensação térmica de 5,2°C e deve seguir com temperaturas baixas ao longo da semana - Gerson Oliveira

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A chegada de uma intensa massa de ar polar derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul e colocou o Estado sob alerta para a onda de frio mais forte de 2026 até o momento. Após registrar 10,9 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, Campo Grande amanheceu nesta terça-feira (23) com temperatura mínima de 11,1°C e sensação térmica de apenas 5,2°C.

A queda nas temperaturas foi observada em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo dados do meteorologista Natálio Abrahão, Sete Quedas registrou a menor temperatura do Estado, com 7,4°C. Em Ponta Porã, os termômetros marcaram 7,5°C, enquanto Aral Moreira teve mínima de 7,9°C. Dourados registrou 9,4°C e Caarapó, 9,3°C.

O avanço da massa de ar frio ocorre após a passagem de uma frente fria que provocou chuva em diversas cidades sul-mato-grossenses. Os maiores acumulados foram registrados em Paranaíba (16,4 milímetros), Cassilândia (13,2 mm), Campo Grande (10,9 mm), Chapadão do Sul (9,4 mm) e Três Lagoas (8,4 mm).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a mudança nas condições atmosféricas é resultado da atuação de uma frente fria associada a uma massa de ar polar. O sistema também conta com a influência de uma área de baixa pressão atmosférica entre Paraguai e Bolívia e de um cavado pré-frontal, fatores que contribuíram para o desenvolvimento de instabilidades sobre o Estado.

Geada com quase 0°C

A previsão indica que os efeitos do frio devem se intensificar nos próximos dias. Conforme o Cemtec, esta poderá ser a onda de frio mais intensa registrada em Mato Grosso do Sul em 2026 até o momento, com potencial para provocar as menores temperaturas do ano.

O órgão alerta para a possibilidade de mínimas entre 0°C e 2°C em áreas da região sul do Estado entre quarta-feira (24) e quinta-feira (25). O cenário aumenta o potencial para formação de geadas, especialmente em municípios próximos à fronteira com o Paraguai.

As projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçam esse cenário. Em Iguatemi, por exemplo, a previsão é de mínima de 4°C na quarta-feira e de 3°C na quinta-feira, com indicação de geada nas primeiras horas da manhã. Em Amambai, os termômetros também devem atingir 4°C e 3°C nos mesmos dias.

Em Ponta Porã, a mínima prevista para quinta-feira é de 3°C, enquanto Dourados pode registrar 4°C. As temperaturas colocam a região sul entre as áreas com maior probabilidade de geada nesta semana.

Na Capital

Enquanto isso, Campo Grande deverá continuar enfrentando dias típicos de inverno. Nesta segunda-feira (23), a máxima prevista é de apenas 15°C, mesmo durante o período da tarde. O céu deve permanecer com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia.

Na quarta-feira (24), a temperatura na Capital deve variar entre 10°C e 16°C. Já na quinta-feira (25), a mínima prevista é de 9°C, com máxima de 20°C. A tendência é de elevação gradual das temperaturas a partir de sexta-feira (26), quando os termômetros podem alcançar 25°C durante a tarde.

Mesmo com a melhora gradual das máximas, as manhãs continuarão frias em praticamente todo o Estado. Segundo os meteorologistas, o avanço da massa polar favorece ainda a ocorrência do fenômeno conhecido como “mínima invertida”, quando a menor temperatura do dia é registrada durante a tarde ou à noite, e não ao amanhecer, como normalmente ocorre.

Além do frio, a combinação entre umidade elevada e resfriamento do ar pode provocar formação de neblina e nevoeiro em diferentes regiões, principalmente durante as primeiras horas da manhã.

A previsão também mantém condições para chuva em parte de Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Conforme o Cemtec, a quarta-feira ainda pode ter pancadas e tempestades isoladas nas regiões centro, norte, pantaneira e nordeste do Estado. Já na quinta-feira, a possibilidade de chuva fica concentrada principalmente no norte e nordeste, enquanto as demais áreas devem ter predomínio de tempo firme.

Os ventos continuam soprando do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns momentos, as rajadas podem superar os 50 km/h, aumentando a sensação de frio, especialmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.

Caso as previsões se confirmem, Mato Grosso do Sul poderá registrar entre quarta e quinta-feira as menores temperaturas de 2026, principalmente na região sul, onde o risco de geada é considerado elevado pelos meteorologistas.

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