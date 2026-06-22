Agesul prevê R$ 78 milhões para asfaltar rodovia no extremo norte de MS

Rodovia que agora será pavimentada já havia recebido força-tarefa em 2023 para escoamento de eucaliptos

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Licitação anunciada nesta segunda-feira (22) pelo Governo do Estado prevê investimento de até R$ 78 milhões na pavimentação de 20 quilômetros da MS-213, uma rodovia no extremo norte de Mato Grosso do Sul, no município de Sonora, na região da divisa com Mato Grosso.

A rodovia tem em torno de 200 quilômetros e corta a região norte de leste a oeste, ligando a BR-163, cerca de seis quilômetros ao sul da área urbana de Sonora, aos municípios mato-grossenses de Itiquira e Alto Araguaia. Porém, somente 20 quilómetros, entre a BR-163 e a MS-407 receberão asfalto nesta primeira etapa.

Em 2023 e 2024 a rodovia já havia recebido uma força-tarefa composta pela a prefeitura de Sonora, o Governo do Estado e a empresa Suzano para melhorar as condições de tráfego da estrada, com colocação de pedra britada sobre a pista.

Na região há grandes plantações de eucalpitos que passaram a ser extraídas pela fabricante de celulose que tem unidades em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.

Ao longo dos 20 quilômetros não existe nenhum distrito ou povoado e, além de eucaliptos, o trecho a ser pavimentado também tem grandes fazendas ocupadas por cana-de-açúcar, soja e milho.

"Considerada estratégica para o escoamento da produção local, a rodovia atende toda a região produtora, com expressivo cultivo de cana de açúcar, soja, milho e eucalipto, além de gado", justifica o termo de referência por meio do qual foram destinados em torno de R$ 900 mil para fazer o estudo técnico que preparou a licitação anunciada nesta segunda-feira.

Na sequência, a Agesul explica que "a rodovia MS-213 representa a integração da região produtiva do município de Sonora à sede do município, bem como ao eixo viário central do Estado, fazendo a ligação com a rodovia federal BR-163/MS, importante rota de escoamento de toda a produção com o estado vizinho Mato Grosso/MT".

"Este crescimento e desenvolvimento regional faz com que seja um desafio cada vez maior para a Gerência de Conservação de Rodovias, manter sua condição de serviciabilidade, porque mesmo com as manutenções periódicas realizadas, os problemas e custos de uma rodovia não pavimentada são recorrentes", argumenta a Agesul ao apontar a necessidade de asfaltar uma rodovia em meio a uma região desabitada.

O aviso de licitação publicado nesta segunda-feira prevê que as propostas das empreiteiras interessadas no projeto sejam abertas no próximo dia 9 de julho.

