Após "chuva do alívio", capital registra umidade desértica

À Polícia, ele alegou ter sido contratado por um segundo homem, por R$ 500, para transportar a droga

No início da tarde da última terça-feira (13), o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BP Choque) apreendeu um adolescente de 16 anos que estava com um veículo carregado com 369,5 kg de maconha.

Conforme o Boletim de Ocorrência, era feito policiamento no bairro São Conrado, por volta das 14h, quando os agentes observaram um adolescente jogar algo no chão ao notar a aproximação da equipe.

Durante abordagem, ele admitiu que estava preparando um cigarro de maconha e esfarelou o entorpecente ao avistar os policiais. Ele disse ainda que morava em outro bairro, mas que estava no local para usar a droga.

Na continuidade da revista, os militares identificaram um veículo VW Gol branco, com porta entreaberta, "recheado" de tabletes do entorpecente.

Questionado sobre o veículo, o adolescente relatou que estava acompanhado de outra pessoa, identificada como Lucas, que havia prometido um pagamento de R$ 500 para que ele transportasse o veículo e a droga.

No entanto, a prática teria sido interrompida por uma pane mecânica no veículo. O jovem não soube dizer onde Lucas estava.

Ele, o carro e a droga foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde os tabletes foram pesados e periciados, comprovando que se tratava de maconha e em quantia de 369,550 kg.

Segundo o Batalhão de Choque, a apreensão resultou em um prejuízo de cerca de R$ 300 mil ao crime organizado.

Outra apreensão

Mais tarde, no mesmo dia, a Equipe do Batalhão de Choque realizava patrulhamento no Bairro Noroeste quando foi abordada por um morador da região, que preferiu não se identificar, que informou à equipe policial que havia uma pessoa comercializando entorpecentes em uma conveniência localizada na Rua Adventor Divino de Almeida.

A equipe foi até o local, e ao chegar avistou alguns indivíduos. Um deles, ao ver a equipe, correu para o interior de uma residência localizada nos fundos do estabelecimento.

Segundo o Batalhão de Choque, no momento da abordagem foi possível visualizar algumas peças de entorpecente no chão. Foi feita a abordagem do indivíduo de 35 anos, e a equipe realizou a busca no local em situação de flagrante.

Durante a vistoria, encontrou também em um armário uma arma de fogo calibre .38, sem munições.

Indagado sobre os ilícitos encontrados, o homem informou que havia recebido o entorpecente em sua residência, enviado por um indivíduo de 38 anos, cujo primeiro nome é Sandro, como garantia de parte do pagamento de uma fiança de R$5.000,00. Sandro havia enviado o entorpecente para que o abordado o comercializasse e ficasse com o lucro.

Quanto à arma de fogo, o abordado afirmou que a recebeu para guardar para um indivíduo chamado Saulo.

Não foi encontrado nada de ilícito com os demais indivíduos que estavam ao lado da conveniência, e por isso eles foram liberados.

Segundo laudo da Denar, a quantidade de entorpecente totalizava 12,580 kg, distribuídos em 16 tabletes de substância análoga à maconha.

